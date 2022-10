Marko Hietala paljastaa, mikä sai hänet jättämään Nightwishin – takana elämän synkimmät vuodet

Laulaja-basisti Marko Hietala, 56, palaa parrasvaloihin Raskasta joulua -kiertueella. Takana on faneja kuohuttanut lähtö Nightwishista, sairausloma ja muutto ulkomaille. Pian hänestä tulee isä.

Muusikko Marko Hietala, 56, vetäytyi julkisuudesta keväällä 2021, kun hän ilmoitti jättävänsä Nightwish-yhtyeen. Yhtyeen laulaja-basistina tunnettu Hietala tyhjensi keikkakalenterinsa, hiljensi sometilinsä ja päätti keskittyä johonkin aivan muuhun kuin musiikkiin. Faneilleen hän ilmoitti pistävänsä musiikkiuransa toistaiseksi tauolle.

Hietala vastaa videopuheluun kotonaan Espanjasta, josta hän ja Camila-vaimo ostivat kodin viime syksynä.

– Minulle kuuluu ihan hyvää! Kolmen viikon sisään minusta pitäisi tulla pienen tyttären isä, Hietala myhäilee.

Jos Marko Hietalalta olisi kysynyt vielä reilu puolitoista vuotta sitten, mitä hänelle kuuluu, niin vastaus olisi ollut täysin toisenlainen kuin nyt. Hietala sanoo suoraan, että silloin rämmittiin niin syvissä masennuksen ja ahdistuksen syövereissä, että poispääsy tuntui mahdottomalta.

– Olin menettänyt kaiken elämänilon, kaikki kiinnostus oli kuollut. Mulla oli sellainen kuva, etten tule enää musiikkipuolelle takaisin, Hietala kertoo.

” Ahdistus ja hätä ovat poissa päivittäisestä elämästä.

Hietala sanoo kamppailleensa masennuksen ja ahdistuksen kanssa vuosikausia. Niin pitkään, että välillä on ollut vaikea kuvitella, miltä arki tuntuisi ilman jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Viimeisen puolentoista vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut paljon. On ollut muuttoa, iloisia perheuutisia, uuden musiikin tekemistä, lepoa ja terapiaa.

– Sain tänä vuonna diagnoosin tarkkaavaisuushäiriöstä. Sitä ruvettiin lääkitsemään ja löytyi tasapaino. Ahdistus ja hätä ovat poissa päivittäisestä elämästä.

– Diagnoosi selittää ehkä hieman joitakin asioita, kuten vaikkapa sen, miksi olin jo pikkupoikana porukassa se avaruusmies, joka kertoi kummallisia tarinoita. Olen aina ollut mielikuvitukseni vietävissä, niin hyvässä kuin pahassa.

Nyt Hietala on valmis palaamaan keikkalavoille, kun Raskasta joulua -kiertue pyörähtää käyntiin marraskuussa. Tai palaa ja palaa, sillä kävihän Hietala jo kesällä ottamassa tuntumaa esiintymiseen soolobändinsä ja Northern Kingsin kanssa.

– Otimme hieman treeniä. En puhunut keikoista etukäteen kenellekään. Se oli testi, miltä tuntuu olla takaisin lavalla. Hietala kertoo.

Hän kuvailee kesän keikkojen vahvistaneen sitä tunnetta, että veri vetää vielä esiintymislavoille. Se ei ollut aivan itsestään selvää, sillä Nightwishin kanssa maailmaa kiertäessä Hietala oli käynyt oman jaksamisensa kanssa pohjamudissa.

– Lavalle nouseminen oli aita, joka piti ylittää. Ei ollut samanlaista kuin aikaisemmin, että kädet tärisivät. Tuli sellainen olo, että ehkä minä vielä kuulun tänne, hän sanoo.

Hietala sanoo, että terapia ja lääkitys ovat auttaneet samaan niskaotteen masennuksesta. Nyt Raskasta joulua -kiertueelle lähtiessä vointi on aivan toisenlainen kuin viime vuonna, jolloin hän joutui vetäytymään keikoilta terveyssyistä.

Raskasta joulua on Hietalalle mieluisa projekti, sillä tekijätiimi on tuttu ja yleisö on keikoilla aina täysillä mukana.

– Raskasta joulua -kiertueelle lähteminen tuntuu vähän jännältä. Keikkatahti on tiivis, ei siinä kovin montaa vapaapäivää ole. Minulla ei ole kuitenkaan solistipainetta, kun samalla keikalla on aina neljä tai viisi muutakin tyyppiä laulamassa, hän sanoo.

– Porukka on tuttu ja luotan heihin sataprosenttisesti. Tämähän on kuin eräänlainen vuotuinen kokoontumisajo. Kiertueelle on hyvä lähteä.

Kun Raskasta joulua -keikat starttaavat, Hietalan ja Cami-puolison kotona köllöttelee vastasyntynyt vauva. Muusikko sanookin, että ilman vaimon tukea kiertueelle lähtö ei onnistuisi.

– Cami sanoi, että mene vaan keikoille. Anoppi tulee lastenhoitoavuksi kuukaudeksi. Vaimo tiedostaa sen, että rundi on kaupallinen menestys ja se ratkaisee meidän tekemisiä ensi vuodelle. Voin jäädä joulun jälkeen kotiin pikkuisen kanssa pidemmäksi aikaa ja tapailla uusia biisejä tietokoneen syövereihin.

Hietalan urasta on vaikea puhua ilman Nightwishia, jonka kokoonpanoon hän kuului vuodesta 2002 alkaen. Faneille Hietalan lähtö yhtyeestä tuli uutispommina tammikuussa 2021. Yhtyeen jäsenille hän oli puhunut avoimesti ongelmistaan.

Nightwishista lähdön syyt eivät Hietalan mukaan ole yksiselitteiset, vaan useiden tekijöiden summa. Kansainvälisen uran luominen ja mielenterveyden ongelmat eivät ole helppo yhtälö.

– Jos henkilökohtaisissa suhteissa oli tapahtunut pahoja asioita, ja on ns. synnynnäinen alttius arvottomuuden tunteisiin ja ahdistukseen, niin tulos on huono, Hietala kuvailee.

– Samaan aikaan kun olet maailmalla, niin pään sisällä on aika isoja murheita. Niille ei yksinkertaisesti ole kiertueella aina edes tilaa, eikä niitä pääse purkamaan. Siellä oltiin kaukana siitä, missä pää ja sydän lepää.

– Nightwishissa mennään sellaisessa kokoluokassa, että en ota enää sellaisia bisnesvelvoitteita niskaani, Marko Hietala sanoo.

Koronavuosi oli Hietalan elämässä käänteentekevä. Nightwishin maailmankiertue siirrettiin hamaan tulevaisuuteen, ja kun muu maailma harmitteli koronarajoituksia, Hietala oli kiitollinen hengähdystauosta.

– Minulle koronavuosi oli tervetullut. Kotiin jääminen pakotti minut istumaan asioiden äärelle ja ymmärsin, että pelkäsin maailmalle lähtöä. Seuraava kysymys olikin, että miksi pelkään sitä. En halunnut lähteä maailmalle, koska kärsin.

Hän ymmärsi, että tahtia oli hidastettava, eikä entiseen olisi paluuta.

– Terapeuttien etävastaanotot eivät olleet ennen koronaa mahdollisia ja niitä olisin tarvinnut rundilla. Kun Nightwishin kiertue siirtyi ja jäin kotiin, niin näin tilaisuuteni ja menin terapiaan. Se on jatkunut tähän päivään saakka.

Hengähdystauko mahdollisti myös ulkomaille muuton, josta hän oli puolisonsa kanssa puhunut jo pidemmän aikaa. Hän sanoo heidän molempien kaivanneen maisemanvaihtoa.

– Alussa kaikki Suomessa tuntui Camista eksoottiselle, mutta nopeasti hän huomasi, että vaikka lumi on kaunista, niin on se myös helvetin kylmää. Savossa asuminen järven rannalla on kesällä nastaa, mutta sosiaaliset ympyrät oli pienet. Ei siellä ole Brasiliasta kotoisin oleville samanlaista sosiaalista piiriä kuin vaikkapa stadissa.

Kun ystävä vinkkasi Espanjassa toimivasta suomalaisesta kiinteistönvälitysfirmasta, pari innostui.

– Sitä en osaa sanoa, että onko tämä pysyvä kotimme, mutta talo alkaa tuntumaan kodilta. Tässä on maalailtu lamppuja, ripustettu verhoja ja kasattu huonekaluja. Yleensä muuton jälkeen tavaroita jää lojumaan nurkkiin pitkiksi ajoiksi, mutta nyt on pitänyt saada koti valmiiksi ennen tyttären syntymää. Lapsen syntymässä on kiva kipinä, Hietala hymyilee.

Hietalan lähdön jälkeen Nightwish-fanit ovat kyselleet jatkuvasti, palaako hän yhtyeen riveihin. Hietala sanoo suoraan, ettei näe sitä ainakaan tällä hetkellä mahdollisena.

– Nightwishissa mennään sellaisessa kokoluokassa, että en ota enää sellaisia bisnesvelvoitteita niskaani. En myöskään odottele mitään. Olen sen verran vanha koira, ettei minulla ole mitään illuusioita omasta arvostani tai taiteellisesta lahjastani maailmalle, hän naurahtaa.

Marko Hietalan ja hänen vaimonsa Camin tyttövauva syntyy lokakuussa. Raskasta joulua -kiertueen jälkeen Hietala jää pienokaisen kanssa kotiin pidemmäksi aikaa ja valmistelee uutta musiikkia.

Se on varmaa, että uutta musiikkia on tulossa, mutta Hietala ei vielä uskalla lupailla millaisella aikataululla.

– Mulla on sekä englanninkielisiä että suomenkielisiä raakilekappaleita soolobändille. Meillä oli vahva suunnitelma, että talvella saataisi singleä ja ehkä videotakin julki, mutta perheenlisäyksen vuoksi julkaisu menee ensi vuoden puolelle.

Toistaiseksi fanit saavat siis vielä hetken odotella uutta musiikkia. Juuri nyt Hietala nauttii siitä, että saa tehdä biisejä ilman paineita ja keikkailla silloin kun hän itse haluaa.

– Perhe on prioriteetti numero yksi. Ajattelimme lähteä autolla perheen kanssa toukokuussa painamaan pikkuhiljaa kohti Suomea. Kesä Suomessa vapauttaisi tekemään festareita ja siinä voisi tehdä klubi- tai konserttisalikiertuetta, Hietala pohtii.