Marilyn Monroesta kertovan elokuvan yksi kohtaus järkytti katsojat – ohjaaja ja näyttelijä vastaavat kovaan kritiikkiin

Moni katsojista järkyttyi Blonde-elokuvan yhdestä kohtauksesta niin paljon, että heidän mielestään sitä ei pitäisi olla koko teoksessa.

Ana De Armasin tähdittämää elokuvaa on kritisoitu paljon ympäri maailmaa.

Netflixin uusi Blonde-elokuva, joka kertoo näyttelijä Marilyn Monroen elämästä, on herättänyt ristiriitaista keskustelua katsojien keskuudessa. Independent-lehden mukaan moni Netflixin käyttäjistä on valittanut, että Blonde tuotti heissä niin suurta ahdistusta, että heidän täytyi vaihtaa elokuvaa noin 20 minuutin katselun jälkeen. Erityisesti yksi kohtaus on järkyttänyt monia katsojia niin suunnattomasti, että osan mielestä sitä ei pitäisi olla koko teoksessa.

Kyseisessä kohtauksessa Monroe menee tapaamaan Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyä, joka on juuri kuullut puhelimessa, että häntä syytetään seksuaalisesta väkivallasta. Pian Kennedy painostaa Monroeta tekemään hänelle seksuaalisia asioita. Tämän jälkeen Kennedy laittaa kätensä Monroen suun päälle ja kaataa näyttelijän sängylle. Myöhemmin Monroe herää raiskattuna ja huumattuna, kun tummapukuiset miehet raahaavat häntä pois.

Kyseinen kohtaus perustuu vanhaan huhuun, jonka mukaan Monroella olisi ollut salasuhde presidentti Kennedyn kanssa. Elokuvassa kuitenkin viitataan, että Kennedy olisi raiskannut Monroen. Kumpaakaan väitettä ei ole tähän päivään mennessä pystytty todistamaan todeksi.

Elokuvan tiedetään perustuvan Joyce Carol Oatesin samannimiseen fiktiiviseen kirjaan Monroesta. Siksi jo ennen elokuvan julkaisua on korostettu, että jotkut kohtauksista ovat täysin kuvitteellisia. Näistä huomautuksista huolimatta läheskään kaikki katsojat eivät ole tietoisia elokuvan fiktiivisyydestä, mikä on osittain vaikuttanut esimerkiksi elokuvan raiskauskohtauksen kauhisteluun.

Ohjaaja ja näyttelijä puolustautuvat

ohjaaja Andrew Dominik, 54, on aikaisemmin kommentoinut elokuvaansa lyhyesti Sight & Sound Magazine -julkaisun haastattelussa. Dominik muun muassa sanoi, että hän oli enemmän kiinnostunut luomaan elokuvan, joka perustuu Monroesta otettuihin kuviin ja näyttelijän tunteisiin sen sijaan, että hän keskittyisi elokuvan todenmukaisuuteen.

– En ole kiinnostunut todellisuudesta, vaan kuvista. Etsin Marilynista jokaisen kuvan, jonka löysin ja yritin lavastaa maiseman niiden kuvien ympärille, Dominik totesi.

Tämä selittää sen, miksi elokuvan on sanottu olevan kuvaustyyliltään hyvin taiteellinen. Vaikka elokuva pohjautuukin Oatesin kirjaan, ohjaaja sanoi monen elokuvan kohtauksista perustuvan myös Monroesta otettuihin valokuviin, eikä siksi elokuvassa ole Dominikin mukaan tarinallisesti mitään järkeä.

– Siinä ei ole logiikkaa, muuten kuin, että yritämme ymmärtää hänen elämänsä visuaalisesti, Dominik kiteytti.

Kuvassa Blonde-elokuvan ohjaaja Andrew Dominik (vas.), päänäyttelijä Ana De Armas (kesk.) ja näyttelijä Adrien Brody (oik.).

Katsojien armottomien kritiikkien myötä yksi elokuvan näyttelijöistä Adrien Brody, 49, on päättänyt nousta puolustamaan Dominikia The Hollywood Reporter -julkaisun haastattelussa. Brody ylistää Dominikin teoksen olevan peloton ja huomauttaa erityisesti, että elokuvan on tarkoitus olla ”traumaattinen kokemus”.

– Rakastan, mitä hän on tehnyt. Luulen, että se on merkittävä saavutus, ja hän on tehnyt sen yhdessä Joyce Carol Oatesin teoksen kanssa ja kunnioittanut kirjaa uskomattomalla sovituksella, Brody kehuu.

– Kirja ja elokuva ovat täynnä hyväksikäytön ja trauman teemoja. Ja valitettavasti Marilynin elämä oli täynnä niitä. Luulen, että koska tarina kerrotaan yhden ihmisen näkökulmasta, se jotenkin toimii elokuvalle, joka on traumaattinen kokemus. Koska olet syvällä hänessä (Marilynissa) – eli hänen matkassaan, kaipauksissaan ja eristyneisyydessään kaiken suosion keskellä, Brody lisää.

Brodyn mielestä elokuvasta tekee palkitsevan erityisesti se, ettei se vastaa täysin ihmisten yleistä näkemystä ikonisesta tähdestä.

– Se on rohkea ja sen sulattelemisessa kestää hetki. Mielestäni se on ristiriidassa sen kanssa, miten hänen elämänsä nähdään yleisestä näkökulmasta, Brody analysoi.

– Äärimmäisesti kuvailtu tai ei, elokuva kunnioittaa ristiriitaa Hollywoodin ikonisen näyttelijän ja ihmisten näkemysten välillä. Siinä käsitellään kyseisen henkilön todellisuutta, yksinäisyyttä, tyhjyyttä ja henkistä myllerrystä sekä häneen kohdistunutta hyväksikäyttöä, Brody lisää.

Raiskauskohtaus ei ole suinkaan ainoa kuviteltu skandaali, jota elokuvassa käsitellään. Elokuvassa esimerkiksi väitetään, että Marilyn olisi ollut ennen läpimurtoaan yhtä aikaa sekä Charlie Chaplinin pojan Cassin että näyttelijä Edward G. Robinsonin pojan Eddyn rakastaja. Lisäksi tähden lapsuutta kuvataan muun muassa epävakaan äidin aiheuttamien traumojen kautta.

Monroeta näyttelee Blonde-elokuvassa Ana De Armas, jonka muodonmuutosta Monroe-rooliin on ylistetty ympäri maailmaa. Blonde-elokuvan trailerin voit halutessasi katsoa alta.

