Jere ja Nanna Karalahden kolmas lapsi sai harvinaisen nimen

Kuopuksen nimi sointuu hyvin yhteen parin muiden lasten nimien kanssa.

Ex-jääkeikkoilija Jere Karalahten ja fitnessyrittäjä Nanna Karalahden kolmas lapsi kastettiin tänään. Nimekseen tyttö sai Felicia Xenja Karalahti. Lapsi syntyi syyskuun puolessa välissä.

Pariskunta paljasti kuopuksensa nimen Instagram-tileillään, kumpainenkin omalla julkaisullaan.

Nanna Karalahti julkaisi omalle tililleen kuvan, joka on otettu kastetilaisuudesta. Kuvassa ovat pariskunta itse, heidän pieni tyttärensä ja muita tilaisuudessa olleita.

Jere puolestaan julkaisi suloisen yhteiskuvan tyttärensä kanssa. Mustavalkoisessa kuvassa hän pitelee lastaan sylissään niin, että lapsen otsa nojaa hänen isänsä otsaan.

Pariskunnan kuopuksen nimessä on samaa sointuvuutta ja harvinaisuutta, jota heidän kahden vanhemman lapsensakin nimissä on. Parin vuonna 2016 syntynyt esikoinen on nimeltään Jax, ja vuonna 2018 syntynyt keskimmäinen on nimeltään Alexia. Lisäksi Jerellä on kaksi lasta aiemmista suhteistaan.