Sointu Borg paljastaa, minkälaisia ihmisiä hän ei voi sietää: ”Toleranssini näille sankareille on nykyään nolla”

Sointu Borgin mielestä korkeasti koulutettu ihminen ei välttämättä ole sivistynyt.

Diili-ohjelman voittanut yrittäjä ja monille sosiaalisesta mediasta tuttu Sointu Borg otti Instagram-julkaisussaan tiukasti kantaa siihen, millaisten ihmisten kanssa hän ei halua olla tekemisissä.

Tuoreen julkaisunsa pitkän tekstin Borg aloittaa ytimekkäästi.

– Voit olla korkeasti koulutettu, mutta silti täysi idiootti.

Pitkässä kuvatekstissä Borg selventää, että on kohdannut aivan liian usein ihmisiä, jotka pitävät korkeaa koulutusta tärkeimpänä sivistyksen mittarina ja joilla on tarve leveillä koulutuksella painaen samalla muita ihmisiä alas.

Borgin mielestä sivistyneisyyttä mittaavat koulutuksen lisäksi monet muutkin asiat, kuten tilannetaju, tunneäly ja käytöstavat.

Eniten häntä kuitenkin häiritsee se, jos ihmisellä on tarve leveillä korkealla koulutuksella jatkuvasti ja painaa samalla muita ihmisiä alas. Tästä hän antaa esimerkkinä muiden ihmisten jatkuvan testaamisen nippelitietokysymyksillä illanvietoissa.

– Tapaan jatkuvasti lukeneita ihmisiä, joiden maailmankuva on niin kapea, että ihme kun saavat edes happea, sillä heidän päänsä on niin syvällä sardiinipurkissa. Tai no, syvällä omassa perseessään.

– Toleranssini näille sankareille on nykyään nolla. Olen saanut elämäni aikana yliannostuksen tällaisista hiihtäjistä, hän toteaa.

Julkaisussaan yrittäjä kertoo, että vaikka hänen vanhempansa ovat käyneet kouluja ja vaikka hän itsekin on erittäin kiitollinen omasta koulutuksestaan, ei häntä ole opetettu asettamaan ihmisiä paremmuusjärjestykseen koulutuksen perusteella.

– Jos sinut opetettiin, opettele ulos tuosta ajatuksesta. Muuten tulet näyttämään tulevissa työyhteisöissäsi sekä puolituttujen illanistujaisissa narrilta, hän toteaa napakasti.