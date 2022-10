Yläosattomissa lavalle kävellyt Bella Hadid kohautti – tällainen luomus huippumallin päälle suihkutettiin

Bella Hadidin yllä nähty mekko tehtiin erikoisesta materiaalista.

Pariisin muotiviikoilla nähtiin tänä vuonna erikoinen hetki, kun huippumalli Bella Hadidin ylle maalattiin upea muotiluomus kesken näytöksen, kertoo Daily Mail.

Mekon maalausta varten Hadid asteli yleisön eteen pelkissä alushousuissa, ja pian alkoi tapahtua: lavalle saapui pieni joukko taiteilijoita, jotka alkoivat suihkuttaa valkoista, maalimaista ainetta mallin vartalolle.

Lopputuloksena mekko näyttää aivan tavanomaisesti tehdyltä.

Noin viidentoista minuutin päästä yleisö saikin haukkoa henkeään, kun Hadidin yllä komeili kaunis valkoinen mekko, joka näytti olevan tehty tavallisesta kankaasta. Mekkoon taiteiltiin pienet off-shoulder-hihat ja lähes lonkkaan asti ulottuva halkio. Leningin olivat suunnitelleet Sébastien Meyer ja Arnaud Vaillan.

Vaikka ajatus mekon suihkuttamisesta ihmisen päälle voi kuulostaa erikoiselta, on kyseinen suihkutettava kangas itse asiassa kehitelty jo vuonna 2003, kertoo The Cut -lehti. Alkuperäisen idean sai muotisuunnittelija nimeltään Manel Torres, jonka alkuperäinen ajatus oli luoda suihkutettava t-paita.

– Se oli heureka-hetki, ylisti hän keksintöä vuonna 2013 TED Talk -ohjelmassa.

Myös yksityiskohdat näperrettiin mekkoon käsin.

Yhdessä Lontoossa sijaitsevan Imperial College -yliopiston kanssa keksintö saatiin ideasta tuotteeksi noin parissa vuodessa. Lopputuloksena oli nestemäinen, kuiduista koostuva sumute, joka haihduttaa nestettä saavuttaessaan kiinteän pinnan.

Nesteen haihdutettuaan kangas muistuttaa Torresin mukaan tuntumaltaan mokkanahkaa. Kangasta voidaan muun muassa leikata kuin mitä tahansa muutakin kangasta, ja sitä on kaavailtu muun muassa keinoksi paikata rikkinäisiä vaatteita, kertoo The Cut.

Bella Hadid, 25, on yksi tämän hetken menestyneimpiä malleja. Hän on viime vuosina saanut yleisöltään kiitosta siitä, että hän puhuu avoimesti muun muassa kokemistaan ulkonäköpaineista ja kauneusleikkauksista, joita hänelle on tehty. Nenäleikkauksessa hän kävi jo 14-vuotiaana, mitä hän on jälkikäteen katunut suuresti.

– Toivon, että olisin pitänyt sukuni nenän. Olisin taatusti tottunut siihen, Hadid kertoo lehdelle.

Paineita Hadidille on aiheuttanut myös se, ettei hän ole perheensä ainoa malli. Hadid on kertonut, että koki etenkin nuorena jäävänsä mallinuraa luovan Gigi-siskonsa varjoon.

– Minä olin se rumempi sisko. Olin ruskeaverikkö. En ollut yhtä ulospäinsuuntautunut kuin Gigi. Ihmiset vertasivat aina meitä keskenään, ja epäonnekseni aloin itsekin uskoa niihin juttuihin.