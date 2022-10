Vanhassa hirsitalossa asuva Niina Lahtinen kauhisteli tv:ssä sähkölaskujaan – joutui luopumaan yhdestä seikasta

Niina Lahtinen kertoi Joonas Nordmanille stressaavansa sähkön hinnan nousua.

Näyttelijä ja käsikirjoittaja Niina Lahtinen vieraili Joonas Nordman Show -ohjelmassa lauantai-iltana.

Keskustelun aluksi Joonas Nordman nosti ajankohtaisen aiheen puheeksi ja tiedusteli, mitä Lahtinen tuumaa sähkön hinnan noususta.

Lahtinen asuu Riihimäellä yli 100-vuotiaassa sähkölämmitteisessä hirsitalossa 11- ja 14-vuotiaiden tyttäriensä kanssa. Näyttelijä tunnusti jännittävänsä tulevan talven sähkölaskuja.

– On ressannut, täytyy sanoa. Viime talvena oli pahimmillaan 500 euron sähkölaskuja, ja nyt sähkön hinta on about kymmenkertainen, Lahtinen kertoi tv:ssä.

– Siitä voi sitten laskeskella. Täytyy muutaman kerran tulla persettä heiluttamaan johonkin tv-ohjelmaan, että saa nekin kulut kustannettua, hän veisteli.

Lahtinen kertoi muuttaneensa mielipidettään esimerkiksi ydinvoiman käytöstä.

– Ihan vilpittömästi olen järkyttynyt, en uskalla tehdä mitään. Olen myös muuttunut ihmisenä. Aiemmin aina vastustin ydinvoimaa, nyt mietin, missä viipyy Olkiluoto kolmonen, hän selosti.

Nordman uteli Lahtiselta, millaisiin säästötoimiin hän on ryhtynyt.

– Ensinnäkin saunasta luovuttiin ensimmäisenä. Se on traagista, koska sauna on ollut ainoa hetki viikossa, kun minä ja tyttäreni olemme samassa tilassa ilman kännyköitä.

– Täytyy sanoa, että mielenterveys ehkä saattaa kärsiä. Mutta toisaalta mun mielestä se on mennyt niin, että maa edellä mielenterveys perässä, Lahtinen tokaisi ja sai yleisön nauramaan.

Niina Lahtinen vieraili Joonas Nordman Show -ohjelmassa lauantaina.

Lahtinen kertoi myös seuraavansa sähkön hintaa mobiilisovelluksesta.

– Kyttään, että kahdelta yöllä on edullista sähköä. Mulla on vinkki kaikille, että kun ei ole hyvä laittaa herätyskelloa keskeyttämään REM-unta, niin juo illalla paljon vettä, jotta herää yöllä luontaisesti. Sitten voi alkaa repimään lakanoita ja vaatteita lapsilta, että nyt sitä pyykkiä pyörimään! Lahtinen kertoi hymähtäen.

Lahtinen tunnetaan lukuisista elokuvista ja tv-ohjelmista, kuten Siskonpeti- ja Downshiftaajat- sarjoista. Hän oli myös yksi Masked Singer Suomi -ohjelman tämän kauden hahmoista.

Lahtinen on monesti tehnyt vaikeista aiheista huumoria. Se on näkynyt muun muassa Siskonpeti-sarjassa.

– Olemme olleet toistemme tukena ja tehneet vaikeista aiheista vitsejä. Usein tarinat kulkevat eri suuntaan alkuperäisestä, mutta kirjoittaminen auttaa käsittelemään asioita, Lahtinen kertoi IS:lle vuonna 2017 sarjan käsikirjoittajatiimistä.

Lahtisella on kaksi tytärtä ex-kumppaninsa näyttelijä Aku Hirviniemen kanssa. Yli 16 vuotta yhdessä ollut pari ilmoitti erostaan vuonna 2017. Tuolloin Hirviniemi kertoi IS:lle, että tyttäret asuvat vuoroviikoin isänsä ja äitinsä luona.

Käsikirjoittajalla on myös australianpaimenkoira Metku.