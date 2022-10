Alma Hätönen julkaisi pysäyttävän päivityksen – takana elämänsä rankimmat päivät

Juontaja Alma Hätönen jatkaa kilpailemista Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa vaikeasta tilanteesta huolimatta.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa kilpaileva juontaja Alma Hätönen kertoo sosiaalisessa mediassa rehellisesti kipeästä tilanteestaan.

Juontajan mukaan takana on hänen elämänsä rankimmat päivät, sillä hänen läheisensä on joutunut sairaalaan ”vakavan tilanteen takia”.

– Tämä viime kuukausi on ollut äärettömän rankka ja vaikea. Mutta kulunut loppuviikko on ollut mun tähänastisen elämän rankin. Mulle valtavan tärkeän perheenjäsenen tilanne on todella vakava ja oon rampannut koko viikon Jorvin ja tanssitreenien välillä. Niitä on tietenkin jäänyt välistä, sillä perhe on tärkein, Hätönen kirjoittaa.

Hätösen, 32, mukaan tanssiminen on auttanut häntä jaksamaan ja toiminut pelastusrenkaana. Hänen perheensä on myös toivonut, että Hätönen jatkaisi kisassa vaikeista ajoista huolimatta.

– Halusin nyt kertoa tilanteen avoimesti, sillä mua helpottaa se, etten joudu esittämään mitään tässä muutenkin vaikeassa tilanteessa, hän korostaa.

– Mun perhe kertoi mulle, että heille on tärkeätä, että tässä synkässä hetkessä tanssin ja sen aion tilanteesta huolimatta parhaani mukaan tehdä. Tanssia meidän perheelle.

Päivityksen alle on kertynyt sydänemojeita ja kannustavia viestejä. Kommentoijien joukossa ovat TTK:ssa kisaavat Mikko Nousiainen ja Maaret Kallio.

– Voimia sinulle Alma ja perheellesi, eräs faneista kommentoi sydänemojin saattelemana.

– Haleja.

Tänään sunnuntaina Tanssii tähtien kanssa -ohjelman viidennessä livelähetyksessä tähtiparit jakavat oman henkilökohtaisen tarinansa.

Alma Hätönen tunnetaan radio- ja tv-juontajana. Lokakuussa hän irtisanoutui Hitmix-kanavalta juontoparinsa Tuomas Rajalan kanssa yhdessä.

Hätönen elää avoliitossa näyttelijä Jaakko Ohtosen kanssa.