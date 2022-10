Ed Sheerania syytetään jälleen plagioinnista

Poptähti Ed Sheeranin väitetään syyllistyneen vuonna 1973 julkaistun kappaleen plagiointiin.

Laulaja-lauluntekijä Ed Sheeran joutuu oikeuden eteen Yhdysvalloissa. Syynä on väite, että menestynyt laulaja olisi kopioinut hittikappaleensa.

Syytteen mukaan Sheeranin vuoden 2014 hittikappale Thinking Out Loud olisi kopioitu Marvin Gayen Let’s Get It On -kappaleesta, kertoo The Guardian. Tekijänoikeuskiista on jatkunut jo vuosia.

Sheeranin asianajajien mukaan kyseiset kappaleet eivät muistuta tekijänoikeuksien kannalta tarpeeksi toisiaan. He antoivat esimerkeiksi muitakin kappaleita, joissa on käytetty samankaltaisia musiikillisia elementtejä.

Ed Sheeran esiintymässä Helsingissä Malmin lentokentällä heinäkuussa 2019.

Oikeudenkäynti pidetään Manhattanilla, mutta päivämäärä ei vielä ole tiedossa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Sheerania syytetään kopioimisesta. Shape Of You -kappaleen tiimoilta käydyssä oikeudenkäynnissä Sheeranin ei katsottu syyllistyneen plagiointiin.

Englantilainen Ed Sheeran on esiintynyt Suomessa vuosina 2019 ja 2022. Elokuussa mies esiintyi Helsingin Olympiastadionilla.

Laulajalla on tapana pukeutua keikoillaan paikallisen jalkapallojoukkueen pelipaitaan. Suomalaisfanien iloksi Sheeran pukeutui Olympiastadiolla konserttinsa lopuksi Huuhkajien, eli Suomen jalkapallomaajoukkueen, pelipaitaan.

Tähden ylleen pukemassa pelipaidassa komeili osuvasti numero 10. Se tunnetaan Suomen maajoukkueen tähtinumerona – tällä hetkellä sitä pitää yllään Huuhkajien tähtipelaaja Teemu Pukki. Aiemmin 10-paidassa on pelannut jalkapallolegenda Jari Litmanen.