Laulaja Tuuli singahti teinitähdeksi 13-vuotiaana – avautuu nyt riipaisevasti, mitä siitä todellisuudessa seurasi

Salaisuudet-hitillään julkisuuteen noussut Tuuli, 23, kertoi Instagramissa poikkeuksellisesta nuoruudestaan.

Espoolaisesta Tuulista tuli tähti kertarysäyksellä, kun hän julkaisi Salaisuudet-hitin kymmenen vuotta sitten. Hän oli tuolloin vasta 13-vuotias. Ura alkoi vauhdikkaasti, ja samana vuonna hän julkaisi esikoisalbuminsa.

Tätä nykyä 23-vuotias laulaja tunnetaan myös tubettajana.

Nyt Tuuli on avautunut Instagramissa teinitähteyden varjopuolista. Hän kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että poikkeuksellinen nuoruus on vaatinut keskustelua psykologin kanssa.

– Mulla ei oo ollut mahdollisuutta normaaliin teini-ikään, koska oon aina joutunut miettimään, mitä sanon ja teen. 13-vuotiaasta saakka on täytynyt olla se kiltti, positiivinen ja täydellinen Tuuli, hän kertoo somessa.

Laulajan mukaan hän pelkäsi epäonnistuvansa ja tuottavansa pettymyksen muille sekä itselleen.

– Siksi oon ollut nuorena supervarovainen, ettei mun imagossa oo ollenkaan säröjä – sekä ihmisenä että artistina.

Vuoden 2012 Salaisuudet-jättihittiä on kuunneltu Youtubessa yli 3,8 miljoonaa kertaa. Kuva vuodelta 2012.

Tuulin mukaan hän eli nuoruuttaan kapeissa raameissa ja kielsi itseltään asioita, jotta olisi täydellinen.

– Vasta viime vuosina oon oppinut rikkomaan omia lukkojani ja käymään ääripäissä, oppien myös epäonnistumaan joskus, hän ruotii.

– Tänäkin vuonna moni asia on mennyt päin h*lvettiä, mut se on elämää. Kaikki ei voi olla aina täydellistä, vaikka kuinka haluaisin.

Laulaja tunnustautuu myös olevansa perfektionisti, mikä näkyy suorittamisena kaikilla elämän osa-alueilla. Hänen mukaansa jopa lepoon hän suhtautuu suorituksena.

Tuuli kertoo käyneensä psykologin kanssa läpi uransa alkua, joka on muovannut häntä ihmisenä.

– Edelleenkin on pitkä matka siihen, et oppisin täysin hyväksymään epätäydellisyyden itsessäni sekä muissa, mut oon kuitenkin tehnyt isoja askelia sen suhteen tänäkin vuonna, hän summaa.

Tuuli on kertonut haaveilleensa artistiurasta jo pienestä lähtien.

– The Rasmus -yhtyeen Lauri ja Pauli ottivat Peteriin yhteyttä, koska he tarvitsivat nuorta laulajaa tekemilleen biiseille – ja Peter ehdotti minua! Aika hienoa, laulaja on aina ollut unelma-ammattini. Meinasin ennen, että kun olen 16, osallistun Idolsiin, mutta nyt ei tarvitsekaan, Tuuli iloitsi IS:n haastattelussa syksyllä 2012.

Uran alussa Tuulia verrattiin teinitähti Robiniin, joka niin ikään singahti tähdeksi 13-vuotiaana.

Tuuli Miss Suomi -finaalin punaisella matolla syyskuussa.

Laulaja on nähty viime vuosina tv:ssä esimerkiksi Selviytyjissä ja Farmi-ohjelmassa. Hänet tunnetaan myös sometähtenä. Instagramissa häntä seuraa jopa 87 tuhatta ihmistä, ja Youtubessa hänen kanavallaan on yli 84 tuhatta tilaajaa.

