Mel C kertoo kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta – painostava tilanne päivää ennen Spice Girlsin ensiesiintymistä

Spice Girlsistä tuttu brittilaulaja Mel C joutui ahdistelun kohteeksi hotellin hieronnassa.

Spice Girlsien hajottua Mel C on muiden bändiläisten tapaan luonut soolouraa. Kuva vuodelta 2018.

Spice Girls -yhtyeestä tuttu brittilaulaja Mel C, oikealta nimeltään Melanie Chisholm, kertoi Elizabeth Dayn podcastissa, kuinka joutui nuorempana seksuaalisen ahdistelun kohteeksi vain päivää ennen huippumenestyneen yhtyeensä ensimmäistä esiintymistä, kertoo muun muassa BBC.

Spice Girls teki ensimmäisen livekeikkansa Turkissa Istanbulissa lokakuussa vuonna 1997. Joukkio majoittui hotellissa, ja Mel C oli mennyt rentoutumaan hotellin hierontaan. Vastaanoton aikana hieroja oli kuitenkin alkanut käyttäytyä sopimattomasti ja ahdistelevasti.

– Tunsin oloni loukatuksi ja haavoittuvaiseksi. Olin häpeissäni, laulaja kertoi kokemuksestaan.

– Sitten aloin epäillä itseäni – ymmärsinkö tilanteen oikein? Olin ympäristössä, jossa vaatteet otetaan pois, kun ammattilainen on läsnä.

Spice Girls -yhtye niitti maailmalla mainetta vuodesta 1994 aina vuoteen 2000.

Tilanne oli ollut hämmentävä ja keikkaan oli aikaa alle vuorokausi, joten Mel C tyytyi jättämään kokemuksensa kokonaan käsittelemättä työntäen sen ajatuksissaan taka-alalle.

– Hautasin asian, kuten varmasti monet ihmiset tilanteessa tekevät, hän kommentoi.

Syvälle haudattu kokemus nousi Mel C:n mieleen, kun hän kirjoitti Who I Am -kirjaansa. Tuolloin kokemuksesta oli kulunut jo paljon aikaa, ja laulaja ajatteli, että vuosien takainen tilanne olisi voinut päättyä huonomminkin. Tästä huolimatta laulaja halusi avautua kokemuksestaan, koska se vaikutti häneen aikanaan merkittävästi.

– Aloin miettiä, että haluanko edes kertoa tästä. Sitten vain ajattelin, että asiasta puhuminen on todella tärkeää, jotta voin vihdoin käsitellä sen.

Mel C esiintyi Suomessa UMK:ssä vuonna 2018.

Mel C on puhunut aikaisemminkin siitä, etteivät Spice Girls -ajat olleet hänelle pelkkää ruusuilla tanssimista. Laulaja on kertonut kärsineensä vakavasta syömishäiriöstä ja harrastaneensa liikuntaa pakkomielteisesti. Kaikki alkoi siitä, kun joku oli kommentoinut ikävällä tavalla hänen reisiään.

Vaikeudet jatkuivat, kun bändi lopulta hajosi vuonna 2000. Mel C on kertonut ahmineensa ruokaa ajoittain niin, että menetti tajuntansa.

Lopulta itsetuhoiset ajatukset saivat laulajan ymmärtämään, että hänen täytyisi hakeutua ammattiavun piiriin. Hänelle diagnosoitiin masennus, anoreksia, ahmimishäiriö, voimakas ahdistus ja julkisten paikkojen pelko.