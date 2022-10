Kirja: Jukka Hildén avautuu, miten häntä yritettiin parittaa Hollywood-tähtien kanssa – lataa suorat sanat häikäilemättömästä bisneksestä

Jukka Hildén raottaa verhoa Hollywoodin kulisseihin uudessa elämäkerrassaan.

Vuonna 2004 Duudsonien Jukka Hildén majoittui Yhdysvalloissa Jackassista tunnetun Stephen Gloverin eli Steve-O:n luona. Sen myötä nuori suomalaismies päätyi mitä erikoisimpiin tilanteisiin.

Kivun perintö -elämäkerrassaan Hildén muistelee tilannetta, jolloin hän päätyi Steve-O:n mukana seurapiirijulkkis Paris Hiltonin syntymäpäiville Vegasissa. Erityisesti niihin aikoihin Hilton oli iso julkisuuden henkilö Hollywoodissa.

– Olin aika äimän käkenä, että mihin on Härmän poika tuotu. Bileet olivat muistaakseni Caesar’s Palace -kasinon yökerhossa, jossa istuin VIP-pöydässä. Olin ollut aikaisemminkin vipissä, mutta se oli Tiger-ravintolan VIP Helsingin Yrjönkadulla, Hildén kertoo kirjassa.

Seurapiirijulkkis Paris Hilton oli Hollywoodin isoja nimiä 2000-luvun alussa.

Samassa pöydässä Hildénin kanssa istuivat Steve-O, Hilton, näyttelijä Lindsay Lohan ja Hiltonin silloinen seurustelukumppani, perijä Stavros Niarchos.

– Kyseisessä yökerhossa oli siihen aikaan tapa, että kolmelta yöllä alkaa soida Daruden Sandstorm. Se sai minuun virtaa. Saatoin tanssahtaa pöydälläkin, ja ehkä suomalaisen innostus jotenkin ihastutti heitä. Tulimme heti hyvin juttuun.

Ilta päättyi jatkoille Hiltonin sviittiin. Huoneistossa oli Hildénin mukaan keilarata, porealtaita ja koripallokenttä. Sviitissä porukka aloitti Hiltonin ehdotuksesta tyynysodan.

– Stavros sen sitten aloittikin ja löi tyynyllä suoraan sprinkleriin, joka meni rikki, ja koko kerros oli pian veden vallassa.

Hildén paljastaa käyneensä myöhemmin usein Hiltonin ja tämän siskon Nicky Hiltonin kanssa juhlimassa.

Samoihin aikoihin The Dudesons -sarjaa esitettiin yhdysvalloissa SpikeTV-kanavalla. Hollywoodissa luodaan välillä niin sanottuja PR-suhteita, eli julkkikset esittävät tapailevansa mediahuomion vuoksi.

Hildén paljastaa, että myös häntä yritettiin houkutella käyttämään kyseistä taktiikkaa suosion kasvattamiseen.

Jukka Hildén kertoo oman tarinansa Kivun perintö -elämäkerrassaan.

– Olin nuori ja tarvitsin mainetta. Silti tuntuu erityisen hullulta, että Viacomin omistaman Spike TV:n markkinointi-ihminen ehdotti minulle, että pyytäisin Paris Hiltonia tai Lindsay Lohania kävelemään kanssani käsi kädessä Sunset Boulevardilla Coffee Bean -kahvilasta Standard Hotelille.

Markkinointitiimi olisi kutsunut paikalle paparazzit, jotta aiheesta olisi saatu aikaan kohua.

– En lähtenyt heilastelemaan kenenkään kanssa bisneksen takia.

Ehdotus oli siitäkin erikoinen, että Hildén oli niihin aikoihin yhdessä ex-vaimonsa Outin kanssa.

Kirjassa Hildén raottaa muiltakin osin verhoa Hollywoodin ja showbisneksen kulisseihin. Eräs oppi tuli vuonna 2016, kun Duudsonit kutsuttiin mukaan America’s Got Talent -kilpailuohjelmaan.

Hildén lähti tapaamaan ohjelman tuottajia yhdessä Jarno Laasalan kanssa.

– Sovimme, että Jarno ja minä menemme juttelemaan tuotannon kanssa ja voimme näyttää heille trailerin siitä, mitä olemme tehneet. Samalla voimme jutella siitä, miten me näemme mahdollisuutemme onnistua niin, että tuloksena on viihdyttävää ohjelmaa ja me hyödymme siitä.

Ovella kaksikkoa pyydettiin yllättäen kirjoittamaan salassapitosopimukset. He tekivät sen hämmästellen, minkä jälkeen he pääsivät juttelemaan tuottajien kanssa. Duudsonien tarina ja temput tekivät vaikutuksen, joten tuottajat totesivat ”ottavansa heidät”.

– Me Jarnon kanssa ensin vähän naurahdimme siinä, että miten niin otatte, että emmehän me itse edes ole päättäneet, haluammeko me tehdä tämän.

Ohjelman tuotannosta kuitenkin sanottiin kaksikon allekirjoittaneen alustavan sopimuksen ennen huoneeseen menoa. Salassapitosopimuksessa oli kohta, jossa sanottiin, että osallistujan tulee muun muassa irtisanoa kaikki edustuksena agentista manageriin ja lakimieheen.

– Se on ihan vanha malli, jolla jengiä kusetetaan. Me vain nyt menimme aika vanhoina ja kokeneina halpaan.

Duudsonit saivat oman tv-sarjan yhdysvaltalaiselle MTV:lle vuonna 2010.

Lakimies sai Duudsonit lopulta pois liemestä. Hildén muistuttaa kuitenkin, ettei kyseinen toimintatapa ole Hollywoodissa harvinainen. America’s Got Talent on musiikkimoguli ja tv-persoona Simon Cowellin bisnes.

– Ehkä yksinkertaisin tapa kuvata Cowellia on sanoa, että hänen tuotantoyhtiönsä nimi on Syco Entertainment. Syco lausutaan melkein samalla tavalla kuin psycho, ja meno on bisnesmielessä aika psykoottinenkin välillä.

Hildénin mukaan Cowellin kanssa on huhupuheiden mukaan mahdotonta neuvotella. Musiikkimoguli saattaa lukita talentin vuosien ajaksi sopimuksilla itselleen, ja samalla mies vie valtaosan tämän tuloista.

Kirjan mukaan Cowell omistaa kykyjenetsintäohjelmiinsa osallistuneiden oikeuksista 80 prosenttia kymmenen vuoden ajan.

– Jos joku omistaa noin suuren osan oikeuksistasi, hän käytännössä omistaa sinun työsi. Päättää, mitä laulua laulat ja missä ohjelmissa esiinnyt. Jos tienaat rahaa, suuri osa menee oikeuksien omistajille.

Tarinan opetuksena Hildénin mukaan onkin, että jokainen sopimus kannattaa lukea kunnolla läpi ennen allekirjoittamista.

Lainaukset Jukka Hildénin 6. lokakuuta julkaistusta Kivun perintö -elämäkerrasta.