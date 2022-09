Salatut elämät -tähti Susanna Indrén joutui tehohoitoon rajusta pahoinpitelystä – ex-miehelle laaja lähestymiskielto

Käräjäoikeuden ratkaisusta selviää, että näyttelijä on elänyt kuukausia pelossa ja joutunut asumaan turvakodissa.

Salatut elämät -tv-sarjasta aikanaan tutuksi tulleen Susanna Indrénin, 56, ja hänen entisen miesystävänsä myrskyisä suhde on jälleen johtanut oikeustoimiin.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuoreessa päätöksessään määrännyt ex-miehelle vuoden mittaisen laajennetun lähestymiskiellon Indréniä kohtaan.

Päätöksen taustalla on pitkällinen lähisuhdeväkivalta. Indrén ja mies ovat aiemmin olleet aviossa, mutta sittemmin eronneet. Oikeusasiakirjoista selviää, että erosta huolimatta he ovat toisinaan viettäneet aikaa yhdessä.

Yhdessäolo on johtanut lukuisiin rikosjuttuihin aina maksuvälinepetoksista ja varkauksista törkeisiin pahoinpitelyihin.

Indrén tuo lähestymiskieltohakemuksessaan ilmi, kuinka hän on jatkuvasti joutunut pelkäämään henkensä puolesta. Pari tutustui toisiinsa kesällä 2014. Indrénin mukaan mies on vuosien saatossa toistuvasti pahoinpidellyt häntä, ja väkivalta on koko ajan muuttunut vakavampaan suuntaan.

Manipulatiivisesti käyttäytynyt mies on Indrénin kertomuksen perusteella viettänyt hänen asunnossaan aikaa välillä luvatta ja välillä luvan kanssa. Ex-kumppani on tunkeutunut asunnolle muun muassa yöaikaan, jolloin Indrén on ollut nukkumassa.

Kesäkuun alun jälkeen näyttelijä on joutunut oleskelemaan kuukausia turvakodissa.

Syynä on se, että Indrénin mukaan ex-kumppani pahoinpiteli häntä kahdesti niin vakavasti, että hän sai aivoverenvuodon ja joutui tehohoitoon.

Lähestymiskieltoasian käräjäistunnossa käsiteltiin väkivallantekoon liittyviä todisteita. Epäillyt törkeät pahoinpitelyt ovat edenneet syyteharkintaan.

Käräjäoikeus piti Indrénin kertomuksia uskottavana ja katsoi, että asiassa oli edellytykset laajennetun lähestymiskiellon määräämiseen. Näyttelijän kertomaa tukivat myös kirjalliset todisteet.

Laajennettu lähestymiskielto tarkoittaa, ettei entinen miesystävä saa ottaa Indréniin yhteyttä, seurata tai tarkkailla häntä vuoteen. Mies ei saa myöskään saa oleskella sataa metriä lähempänä Indrénin kotia.

Lähestymiskiellon rikkomisesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Myös Indrén on alkuvuonna 2021 tuomittu miesystävänsä lievästä pahoinpitelystä. Mies tuomittiin samassa vyyhdissä lukuisista Indréniin kohdistamistaan rikoksista.

