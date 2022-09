Hiihtäjä Krista Pärmäkoski tekee ällistyttävän stuntin Possessa – asiantuntija nostaa esiin erityisen riskin

Pärmäkoski joutuu kohtaamaan kammoamansa tilanteen Possen hurjassa stuntissa.

TV-ohjelma Possen perjantain 30. syyskuuta lähetyksessä nähdään huima stunttisuoritus hiihtäjä Krista Pärmäkoskelta, kun korkeita paikkoja kammoava hiihtäjä haastetaan kiipeämään Lahden radiomastoon 150 metrin korkeuteen.

Tempun suorittamisessa opastaa kiipeily-yrittäjä ja vuorikiipeilijä Antti Inkinen. Hän sanoo, että yksi suurimmista riskeistä on itsensä kolhiminen maston teräviin kulmiin. Sekin on mahdollista, että pelko lamauttaa toimintakyvyn.

– Pelottaa niin paljon, ettei pysty liikkumaan ylös tai alas. Ainoa hyvä olo on, kun pitää paikallaan kiinni, Inkinen kuvailee ohjelmassa.

Vuodesta 2014 saakka MTV3:lla esitetyssä Possessa on nähty toinen toistaan hurjempia stuntteja, joista osa on mennyt pieleen. Ilta-Sanomat kirjoitti marraskuussa 2016 Heinin ja Jannen tempusta, kun he hyppäsivät liikkuvasta autosta veteen.

Ohjelmassa nähtiin, kuinka pariskunta lensi veteen istuvassa asennossa räjähdyselementtien saattelemana.

– Hei siinä on toinen ihan väärin päin, Jarppi Leppälä huomasi ja osoitti veteen.

Janne pystyi nousemaan vedestä omin avuin, mutta Heini saatettiin paikalla olleeseen ambulanssiin. Stunttia seuranneiden posselaisten ilmeet olivat vakavia ja kaikki olivat aivan hiljaa epäonnistuneen stuntin jälkeen. Molemmilta murtui stuntin seurauksena kylkiluita. Heini sai pahemmat ruhjeet kuin miehensä.

– Minulta murtui kahdeksan kylkiluuta selkäpuolelta. Keuhkoissa oli myös ruhje. Jouduin viettämään kaksi yötä Töölön sairaalassa, Heini kertoi ohjelmassa.

