Selviytyjien heimoneuvostossa nähtiin salakähmäinen temppu – pudonnut kilpailija livautti merkittävän hyödyn liittolaiselleen

Kilpailu kovenee Selviytyjissä. Pudonnut kilpailija jätti merkittävän perinnön liittolaiselleen ennen poistumistaan.

Sunnuntai-iltana Selviytyjät Suomen heimoneuvostossa nähtiin yllättävä hetki heti sen jälkeen, kun juontaja Juuso Mäkilähde oli paljastanut illan putoajan.

Jos et halua tietää juonipaljastuksia, lopeta lukeminen tähän.

Kuudentena kilpailija kisasta putosi konkarina mukaan lähtenyt Timurin heimon Niko Saarinen. Heimosta jokainen, paitsi Karoliina Tuominen, äänesti Nikoa. Kun Niko kuulee olevansa häädetty, hän nousee ylös ja antaa Karoliinalle salaisesti jotain.

Niko paljastaa myöhemmin kameroille, mitä hän sujautti Karoliinan käteen ennen soihdun sammuttamista.

– Ei harmita, etten käyttänyt mun noppaa. Sehän jäi peliin, koska mä jätin sen Karolle, Niko paljastaa.

Niko ei kommentoi lahjustaan Pudonneen tilityksessä enempää, mutta kertoo sen sijaan olevansa pettynyt sijoitukseensa.

– En osannut odottaa, että lähden tänä iltana. Se tuli täytenä sokkina. En päivä sitten osannut ajatella, että kortit menisi näin.

– Olin nähnyt itseni heimojen yhdistymiseen, ja siinä mielessä mulla on tosi pettynyt fiilis. Koitan nähdä positiivista siinä, että lähdin tässä kohtaan, tänä vuonna peli oli todella rankkaa, mutta selvisin siitä, Niko sanoo.

Niko Saarinen joutui lähtemään kotimatkalle heimoneuvoston päätteeksi.

Hotellihuoneeseen kävelee väsynyt kilpailija, joka ilahtuu suunnattomasti pöydällä olevista herkuista, joista viidakossa parin viikon ajan puhuttiin ja haaveiltiin.

– Kun sain herkkulautasen, niin tajusin, että olen aika mukavuudenhaluinen ihminen. Että okei, en tiedä, millaista on taivaassa, mutta tää voi olla likimain just sellaista, mitä se on satukirjoissa, Niko maalailee.

Viidakossa eläminen taas oli jotain aivan muuta.

– En ollut varautunut siihen, että Malesia on tuollainen ympäristönä, että yöt on todella kylmiä, sataa vettä ja ollaan tilanteessa, että joinain aamuina ei vaan saada sateen jälkeen ruokaa. Myös juonittelu oli poikkeuksellista tänä vuonna.

Pohjola-kaudella Niko putosi lähes puolet myöhemmin kuin nyt, sillä tuolloin hän lähti kisasta 11. kilpailijana.

– Totta kai olisin halunnut jäädä loppuun asti, mutta on kuitenkin voittajafiilis. Mä lähdin toistamiseen kisaan, otin haasteen vastaan ja sain nyt tämän kokemuksen, Niko sanoo.

Leo Stillman ja Karoliina Tuominen ovat lähentyneet viidakossa.

Jaksossa koettiin suuria tunteita, sillä Leo Stillman paljasti ihastuneensa samassa leirissä olevaan Karoliina Tuomiseen.

Lue lisää: Leo Stillman pamauttaa yllättäen julki totuuden tunteistaan Karoliina Tuomista kohtaan – ihastui palavasti Selviytyjien kulisseissa

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin kello 19.30 Nelosella ja Ruudussa.