”Kädestä suuhun” elävä Nina Mikkonen kertoo haastavasta tilanteestaan: jättää juustopaketitkin nykyään kauppaan

Nina Mikkonen kertoo muuttaneensa kulutustottumuksiaan hintojen nousun takia. Hänellä on painava viesti päättäjille.

Hintojen nousut vaikuttavat lukuisten suomalaisten arkeen. Penniä on joutunut venyttämään myös yrittäjä Nina Mikkonen.

– Me, joilla ei ole minkäänlaista puskuria, olemme joutuneet ahtaalle. Elän kädestä suuhun ja mietin, miten kirpusta tekisi tänään paistin, hän sanoo.

Jo koronapandemia toi yrittäjälle rahahuolia. Pari vuotta sitten Mikkonen, 58, joutui lomautetuksi entisestä työstään ja hänen luennointikeikkansa peruttiin. Maksettava oli paitsi laskut ja velat, myös kahden teini-ikäisen pojan elättämiskulut.

– Nyt tilanne on onneksi parempi, vaikka ei tässä rahassa kylvetä. Olen kiitollinen siitä, että olen pysynyt vedenpinnan yläpuolella. Välillä on mennyt heikommin, mutta aina on leivässä pysytty. Vuokraemäntäni on ollut tiukempina aikoina joustava.

Mikkosen mukaan hän ei ole oikeutettu tukiin.

– Eiväthän yrittäjät mitään tukia saa. Kyllä se on ilman tukia mentävä.

– Niin kauan kuin pysyn terveenä, en halua osaani valittaa, monella on vielä pahempi tilanne. Ihmettelen vain, miten monilapsiset perheet tulevat pärjäämään. Jälleen kerran on saanut todeta, että hyvinvointivaltiossa elävät hyvin vain, ne joilla on hyvä toimeentulo, hän huomauttaa.

Tv:stäkin tuttu Nina Mikkonen on kahden aikuisen pojan äiti, joka asuu kerrostaloneliössä Itä-Helsingissä. Hintojen noususta on syttynyt huoli.

– Kyllähän se jännittää, millaisen uuden sähkösopimuksen saan vuoden vaihteessa sovittua, hän pohtii.

Mikkonen asuu 19-vuotiaan Matias-poikansa kanssa. Armeijassa oleva Mikael-poika, 20, asuu jo omillaan.

– Matiaksella olisi jo kova hinku muuttaa omilleen, mutta vallitsevan maailmantilanteen takia olen ohjeistanut, ettei se ole kannattavaa nyt, kun hän vielä opiskelee.

Yrittäjä kertoo tukevansa molempia poikiaan rahallisesti.

– Kun on yhden ihmisen tulot, mutta kolmen kulut, hinnankorotukset näkyvät radikaalistikin.

Mikkonen poikansa Mikaelin kanssa.

Mikkosen mukaan hän on joutunut tinkimään niin ruokaostoksissa kuin autolla liikkumisessa. Hän matkustaa autolla luennointikeikoille.

– Minulla on hybridiauto, mutta kyllä silläkin kulkeminen on kallistunut. Pitää miettiä tarkkaan ajamisia, koska kilometrikorvaukset eivät aina kata edes polttoainekustannuksia.

Hän on myös huomannut, että terveellistä ruokaa on haastavampaa saada edullisesti.

– Joudun miettimään, mikä on tuotteen ravintoarvo suhteessa hintaan. Tuore kala on järkyttävän hintaista. Samoin halvimmatkaan tuotteet eivät enää ole halpoja, kuten tonnikala ja siskonmakkara.

– Joskus oli noloa viedä kahvipaketti kukkien sijasta tuomisena, mutta nyt tilanne on päinvastainen.

Kulutustottumuksiin hän on tehnyt muutoksia.

– Mietin kaupassa kaksi kertaa, ostanko kalliin juustopaketin. Keitän myös kahvia harvemmin, sillä se on tyyristä.

Nina Mikkonen järjestää hyvinvointiteemaisia luentoja. Lisäksi hän julkaisee The Mikkoset -Youtube-kanavallaan Mikkosten maailma -sarjaa sekä Timo T. A. Mikkosen klassikoita esitteleviä jaksoja.

Nina Mikkonen jäi leskeksi vuonna 2017.

Politiikassakin aikoinaan toimineella Mikkosella on painava viesti päättäjille.

– Ihmisen on pakko syödä, ja näillä leveysasteilla on oltava katto pään päällä. On päivänselvä asia, että tulemme näkemään 1990-luvun laman kaltaisen tilanteen, jos ei toimita ripeästi ja kaikki puhalla yhteen hiileen, hän alleviivaa.

– Ei ole reilua, että on tahoja, jotka nostavat isoja osinkoja valtion mokien vuoksi ja muut maksavat viulut. Kaikkien pitäisi tulla vastaan, ja valtiolta on saatava jokin kompensaatio.

Entinen Myrskylän kunnan kunnanvaltuutettu sanoo myös olevansa huolissaan valtion velkataakan kasvusta ja jälkikasvunsa tulevaisuudesta.

– Ihan hirvittää omien lasteni ja mahdollisten tulevien lastenlasteni puolesta. Kuka heidän eläkkeensä aikanaan maksaa? Tässä on hirveän vaikea yhtälö, johon tuskin yhtä ratkaisua on olemassa. Mutta jos on tahtoa, on myös keinoja, hän toteaa ja jatkaa:

– Hallituksen pitäisi ottaa keinoja käyttöön, sillä leipäjonot kasvavat. Sitä voi jokainen miettiä, kuuluvatko leipäjonot hyvinvointivaltioon. Ei voi mennä niin, että toisilla menee hyvin samaan aikaan, kun toiset ovat vain horjahduksen päässä rotkosta.