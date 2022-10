Björnström-Lehtonen sanoo yhä arvostavansa Miss Suomi -kilpailua ja ihmettelee kauneuskilpailuihin kohdistettua kritiikkiä. –Miss Suomi on vanha instituutio, jolla on pitkät perinteet. En ymmärrä, miksi se pitäisi kaataa, kun vertaa nykypäivän somemaailmaan ja tosi-tv-kenttään, missikilpailu on kevyemmästä päästä. Mielestäni se on kilpailu paikallaan.