Onko yllättävän tv-esiintymisen tehnyt Kwan palaamassa lavoille? Näin hittibändin tähti Tidjân kommentoi yhtyeen suunnitelmia

Kwanin esiintyminen Jyrki69:n Vain elämää -vedossa toi monille toivoa siitä, että yhtye tekisi ison paluun.

Uuden Vain elämää -kauden artistit ja katsojat kokivat perjantai-iltana suuren yllätyshetken, kun Jyrki69, 53, päätti esittää räppäri Redraman, 44, hitin Street Music yhdessä Kwan-yhtyeen kanssa. Tuolloin lavalle nousivat yhtyeen jäsenet DJ Amara, Mariko ja Tidjân, jotka ovat eläneet hiljaiseloa siitä asti, kun yhtye jäi ”luovalle tauolle” vuonna 2008.

IS:n tavoittama Tidjân toivoo, että Vain elämää -veto uppoaa yleisöön.

– Toivon, että tulisi positiivisia reaktioita. Minua kiinnostaa nimenomaan, että mitä nuorempi sukupolvi, joka ei ole kuunnellut meitä, pitävät vedosta, Tidjân toteaa.

Kwan-yhtyeen jäsenet DJ Amara (vas.), Tidjân (vas.kesk.) ja Mariko (kesk.) esiintyivät yhdessä Jyrki69:n (oik.) kanssa Vain elämää -ohjelmassa.

Jyrki69 kertoi ohjelmassa tuovansa rakastetun yhtyeen takaisin esiintymislavalle.

– Kovia juttuja tapahtui silloin, kun ekaa kertaa kohdattiin ja muutamia juttuja on hyvä tuoda sieltä myös takaisin. Mä halusin tietenkin tuoda tähän tiettyjä muistoja sieltä kultaiselta 2000-luvun puolivälin tienoilta: klassikon, joka palaa tässä ohjelmassa takaisin, Jyrki69 sanoi.

Kyseiset sanat toivat joillekin katsojille suurta toivoa jopa Kwanin mahdollisesta paluusta. Nyt Tidjân kertoo oman näkemyksensä siitä, palaako Kwan tosiaan lavoille.

– Sanotaan näin, että annetaan kansalle, mitä kansa haluaa. Jos kansa haluaa, kansalle annetaan, Tidjân sanoo mystisesti.

Vaikka Tidjân ei paljasta asiasta enempää, suostuu hän kertomaan sen verran, että pitääkö hän yhtyeen paluuta täysin mahdottomana ajatuksena.

– En yhtään, se olisi todella siistiä, mutta katsotaan, Tidjân kiteyttää.

Marikon ja Tidjânin perustama Kwan-yhtye nousi suureen suosioon 2000-luvulla.

Yhtyeen perustajajäsenet Mariko ja Tidjân tapasivat toisensa vuonna 1999 teatterissa Helsingissä ja perustivat Kwanin jo heti seuraavana vuonna. Kwan nousi 2000-luvulla lyhyessä ajassa megasuosioon ja myi musiikillaan tuplaplatinaa ja kultaa. Lisäksi yhtye palkittiin lukuisilla Emma-palkinnoilla. Kwan keikkaili myös maailmalla ja oli varsinkin Kreikassa todella suosittu.

Kwanin hittejä ovat muun muassa Tainted Love, Shine, Unconditional Love ja Late. Bändin viimeisin albumi Little Notes julkaistiin vuonna 2006 ja vuonna 2008 Kwan ilmoitti jäävänsä ”luovalle tauolle”, joka on jatkunut tähänkin päivään asti. Kerran Kwan nähtiin poikkeuksellisesti esiintymässä vuonna 2014 Ylen We want more -ohjelmassa, jonne esiintyjiksi haluttiin entisiä yhtyeitä ja artisteja.

Kwan ei ole siis esiintynyt vuosiin, vaikka Tidjânin mukaan keikkatarjouksia on hiljaiselon varrella tullut. Tidjân ei suostu paljastamaan, minkä suuruisia summia keikkapyynnöissä on tarkalleen tarjottu. Mehevistäkin keikkatarjouksista huolimatta kokoonpanoa ei ole kasattu uudestaan.

Vaikka yhtye lopetti virallisesti vuonna 2008, on Tidjân ollut joihinkin yhtyeen jäseniin aktiivisesti yhteyksissä.

– Olemme Amaran kanssa todella läheisiä ja parhaimpia ystäviä, joten häntä näen jatkuvasti. Ja Tatu Fercheniä myös, koska hänen lapsensa on kummipoikani, Tidjân kertoo.

– Muiden kanssa olen vähän vähemmän yhteyksissä. Mutta aina kun näemme, on kuin olisimme nähneet eilen, Tidjân lisää.

Tidjân uskoo, että viimeisimpään asiaan vaikuttaa se, että Kwan-aikoina he kaikki elivät melkein kymmenen vuotta tiiviisti ja heistä tuli perhe. Yhtyeen perhemäisyyden lisäksi Tidjân myöntää ikävöivänsä Kwanissa monia muitakin asioita.

– Ne olivat hauskoja ja unohtumattomia aikoja. Mutta tietenkin ikävöin myös sitä älytöntä lavaenergiaa ja meininkiä, joita meillä on, Tidjân pohtii.

– En usko, että Suomessa kukaan voi toistaa sitä tai staminaa, mitä meillä on. Se on se meidän voima. Kuten myös tietenkin minun ja Marikon yhteinen kemia, Tidjân lisää lopuksi.

Tidjân vuonna 2021.

Vain elämää Nelosella perjantaisin kello 20:00 sekä Ruutu+-suoratoistopalvelussa.

Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa Sanoma-konsernia.

Lue lisää: Muistatko Kwanin? Hittibändin tähti Tidjân katosi julkisuudesta täysin

Lue Lisää: Kwan-yhtyeestä tuttu Mariko sai kaikessa hiljaisuudessa lapsen