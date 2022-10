Laulaja Jani Wickholmin raju raha-ahdinko: joutui muuttamaan asuntovaunuun – takana ero kihlatusta ja hirsitalon ulosmittaus

Jani Wickholm on keitetty monissa liemissä, mutta muusikko pysyy positiivisena. Nyt hän kertoo avoimesti tilanteestaan, johon moni suomalainen voi samastua.

Taivas on ripotellut sadekuuroja laulaja Jani Wickholmin niskaan viime vuosina.

Koronapandemian jyllätessä Wickholmilta, 45, katosi toimeentulo, jonka seurauksena hänen Koskenpään kylässä sijaitseva 1800-luvun hirsitalo ulosmitattiin. Vuosi sitten hän erosi avopuolisostaan ja muutti vuokra-asuntoon. Kaiken kukkuraksi hän sairastui kakkostyypin diabetekseen.

Nyt Wickholm on lukuisten suomalaisten tapaan jälleen synkkien aikojen edessä. Hintojen, kuten bensan, energian ja ruoan, nousulla on ollut jo kohtalokkaat seuraukset. Kelan tutkijaryhmän laskelmien mukaan hintojen nousu on ajanut yli 60 000 kotitaloutta köyhyyteen.

Köyhyysrajalla elää myös Jani Wickholm. Hän kertoo muuttaneensa vajaa kuukausi sitten asuntovaunuun Multian kuntaan. Noin 500 euron Kelan toimeentulotuki ei yrittäjän mieltä lämmitä.

– Puhun monien suomalaisten puolesta. Jos lähdetään siitä, että tavalliset ruokaostokset maksavat yli kuusikymppiä ja on lapsia, joita täytyy esimerkiksi vaatettaa ja kuljettaa, on minunkin köyhyysrajalla elävänä nostettava toimeentulotukea, jos saan sitäkään. Yrittäjänä en työttömyyskorvausta pysty nostamaan. Saan tukea tuloista riippuen naurettavat reilut 500 euroa kuukaudessa. Sillä ei hirveästi ostella, muusikko kertoo.

Wickholm on myynyt kaikki tavaransa paitsi tarpeellisimmat. Hän korostaa, että asuntovaunuun muuttaminen on ollut toimiva ratkaisu ja talousahdingosta huolimatta hän viihtyy pienessä kodissaan oikein hyvin.

– Täällä on kaikki, mitä tarvitsen. Tämä on sellainen hetki elämässä, jolloin tulen pienemmällä toimeen. Tämä on erittäin siisti ja kodikas. Ja välillä on kiva, kun tulee porukkaa käymään. Pakettiautolla pääsen liikkumaan, hän kertoo.

Muusikolla on 6- ja 9-vuotiaat lapset, jotka ovat hänen luonaan viikonloppuisin, kun ei ole töitä.

– Lapset tykkäävät olla täällä kovasti. Tässä on vieressä leikkipuisto ja luonto, jossa temmeltää. Ainut miinus on uunin puuttuminen asuntovaunusta. Muutenkin perusfasiliteetit ovat oikein hyvät.

Laulaja kertoo keskittyvänsä asuntovaunussaan musiikintekoon.

Hintojen nousu on kiristänyt kukkaron nyörejä entisestään.

– Pelkästään elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet Suomessa jo pitkään. Samaan aikaan suomalaisten tulot eivät ole nousseet samassa suhteessa kulujen kanssa. 20 eurolla ei kovin täyttä kauppakassia saa, Wickholm ruotii.

Myös polttoainekustannusten nousu näkyy keikkailevan artistin arjessa.

– Kävin Helsingissä, ja kahden vuorokauden aikana paloi 115 euroa polttoaineeseen. Muistan, kun menin aikoinaan Pohjois-Pohjanmaalle keikalle, ja siellä teki aina mieli tankata. Ei tarvitse mennä kuin kuusi vuotta taakse päin, kun diesel maksoi 0,98 euroa litralta.

– Samoin käyttöverot ovat pakettiautoissa nousseet hemmetisti. Itse maksan yli 600 euroa käyttövoimaveroa ja siihen päälle polttoainekustannukset. Ei kovin hyvä tilanne. Sanoisin, että nämä kulut ovat kolminkertaistuneet, hän selvittää.

Wickholm huomauttaa myös, ettei keikkakalustoa roudata toiselle paikkakunnalle julkisilla kulkuvälineillä.

– Jokainen voi yrittää roudata 80 kilon painoisen PA-kaluston [äänentoistojärjestelmän] junaan. Ei siitä tule mitään.

Laulajan arjessa näkyy erityisesti ruoan kallistuminen. Ostoskoriin valikoituu tuoreen lohen sijaan kalapuikot.

– Haluaisin antaa lapsilleni hyvistä raaka-aineista valmistettua ruokaa ja välttää einesruokia, mutta lihojen ja kasvisten hinnat ovat nousseet roimasti.

– Kyllä tässä hengissä pysytään, mutta on vaikeaa tajuta, miten tähän tilanteeseen on ajauduttu. Mielestäni pitäisi käydä enemmän julkista keskustelua yli puoluerajojen, mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä. Niin monet suomalaiset ovat kestämättömässä tilanteessa, hän painottaa.

Wickholm kuvattuna entisessä talossaan Koskenpäässä vuonna 2015.

Laulajan mukaan hänen keikkakalenterinsa ei ole täyttynyt samalla tapaa kuin ennen pandemiaa.

– Koronapandemiasta seurasi iso lovi kukkaroon, sitten tuli tämä maailmanlaajuinen tilanne, joka ei asiaa paranna. Täytyy miettiä, mihin rahansa laittaa.

Hän kertoo keskittyvänsä tällä hetkellä säveltämiseen. Keikkoja hän toivoisi enemmän.

– Työstän täällä biisejä, ja jokaisen tarjotun työkeikan otan vastaan.

Wickholmin hirsitalo ulosmitattiin viime vuonna talousvaikeuksien takia.

Wickholm asui hirsitalossaan avopuolisonsa sekä lastensa kanssa. Nyt hän paljastaa, että suhde tuli päätökseensä 2022 vuoden alkupuolella. He olivat menneet kihloihin tammikuussa 2021.

– Stressi oli niin kova, että minun oli mentävä. Minusta oli tullut niin kylmä ja kyyninen ihminen.

– Minulla ei ole ollut vakituista suhdetta noin vuoteen. Asioiden arvojärjestykset muuttuvat ja elämässä menee eteen päin. En usko, että tähän peräkammarin pojaksi jään. Katsotaan, mitä tuleva tuo, hän toteaa positiivinen vire äänessään.

Wickholm ei ole jäänyt harmittelemaan hirsitalosta luopumista, vaan hän kuvailee olevansa sopeutuvainen persoona.

Jani Wickholmilla todettiin kakkostyypin diabetes viime vuonna. Hän kertoo, että sairaus on hallinnassa.

Laulaja näkee asuntovaunuasumisen myös ekologisena ratkaisuna.

– Tällä tavoin voin pienentää omaa hiilijalanjälkeäni.

Sähkökustannukset ovat hänen mukaansa minimissä. Talvella vaunu pysyy tasaisen lämpimänä kaasun ja termostaatin ansiosta.

– Tällä hetkellä sähköä vievät oikeastaan vain mikroaaltouunin kello, ladattava pölyimuri sekä puhelimen ja tietokoneen lataus.

Omaisuudesta luopuminen on Wickholmin mukaan ollut vapauttavaa.

– En hae uutta takkia kaupasta, vaan SPR:n kirpputorilta. Dior tuoksuu kainalossa, että ei tämä nyt niin kamalaa erämaaelämää ole, hän toteaa hymähtäen.

– Minulta ei puutu mitään. Tämä on vain tällainen elämänmuoto tällä hetkellä. Koen meneväni jotakin uutta kohti ja suunta on oikea. Kaikesta huolimatta on hyvä fiilis, hän päättää.