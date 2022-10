Heidät maajussit valitsivat farmiviikolle – Victorialta tyly kuitti pudotuksen jälkeen

Varo juonipaljastuksia! Maajussit ovat valintojen edessä, kun neljästä kumppaniehdokkaasta vain kolme pääsee farmiviikolle.

Elämänkumppania etsivien maajussien kumppaninhaku on edennyt ryhmätreffeihin, joiden perusteella maajussit valitsevat farmiviikolle pääsevät kumppaniehdokkaat.

Tiukasti kumppaniehdokkaitaan tentannut lypsykarjatilan emäntä Anna-Reetta, 30, pääsee kertomaan jännittävät uutiset ensimmäisenä maanantai-illan jaksossa. Hän paljastaa viettäneensä edeltävän yön miettien, tekeekö varmasti oikean valinnan. Hänen valintoihinsa ovat vaikuttaneet esimerkiksi tulevaisuudensuunnitelmat.

– Kiitos kaikille. On ollut aivan ihana tutustua teihin kaikkiin. Eilinen päivä oli aivan ihana, ja tämä on aika vaikea hetki miulle, Anna-Reetta saa sanotuksi.

Ensimmäisenä kutsun farmiviikolle saa Kalevi, jonka maanläheinen olemus miellyttää Anna-Reettaa. Toisena kutsun saa Aleksi. Kolmannen ja viimeisen kutsun Anna-Reetta antaa Samille, jonka kanssa uskoo arvomaailmansa kohtaavan. Kotimatkalle joutuu lähtemään Ville-Veikko.

– Luulen, että hänellä on vähän liian ruusuinen kuva minun elämästä ja arjesta, Anna-Reetta perustelee valintaansa kameroille.

– Pääsöö betoniviidakosta pois, niin sit ruppee lähtemään, Kalevi veistelee odotuksiaan farmiviikosta.

Aleksi (vas.), Kalevi ja Sami jatkavat Anna-Reetan matkassa farmiviikolle.

Toisena vaikeiden valintojen edessä on kasvinviljelytilaa pyörittävä Joonas, 23, joka kertoo tekevänsä valinnat tunne edellä. Ensimmäisenä hän valitsee Lindan, joka on tehnyt vaikutuksen mieheen jo kirjeellään.

– Jotenkin sun silmiin uppoutuu, voin sen verran sanoa, ei kerrota sen enempää fiiliksiä, Joonas paljasti Lindalle ennen valintaa.

Farmiviikolle kutsun saavat myös Sussi ja Sofia.

– Kyllä se vähän yllätti. Jotenkin sai eilen sellaisen kuvan ja luottoa, että pääsisi, Sarianne kommentoi pudotuksen jälkeen.

Joonas valitsee jatkoon Sussin, Sofian ja Lindan.

Maajussitar-Victoria, 31, kertoo, että farmiviikolle lähtee aika erilaisia henkilöitä: yksi on hauska, toinen turvallinen ja kolmas energinen. Ensimmäisenä kutsun saa Aleksi, jonka kanssa Victoria päätyi syvällisiin keskusteluihin.

– Aleksin kanssa voisi ihan hyvin pystyä rakentamaan kunnollista, aitoa suhdetta, Victoria kuvaili.

Kutsun saavat myös Victor ja Juho. Kotimatkalle lähtenyt Santeri ei ymmärrä syytä, miksi häntä ei valittu jatkoon.

– Päätös oli kyllä tosi selkeä. Santeri on aika nuori vielä kuitenkin, hänellä on vielä vähän kasvettavaa siihen pisteeseen, missä itse on henkisellä tasolla ja kaikkea. Vaikka fiksu jätkä hän on, ei siinä mitään, Victoria sanoo.

Juho, Aleksi ja Victor jatkavat taistelua Victorian sydämestä.

Kaikista hankalimman paikan edessä on rantasalmelainen Arho, 28, sillä yksi morsianehdokkaista lähti kotiin jo ennen pudotusta. Johanna myönsi kaipaavansa rinnalleen miestä, joka jakaisi samanlaisen uskonnollisen vakaumuksen hänen kanssaan.

Luvassa on todellinen yllätyskäänne, sillä Arho ei pudota jaksossa ketään, vaan ottaa yhteyttä morsianehdokkaaseen, joka ei osallistunut Naantalin ryhmätreffeille sairastumisen takia.

Arho ja Elina kohtaavat videotreffien välityksellä, ja Arho tiedustelee naisen halukkuutta lähteä farmiviikolle aloittamaan tutustumista.

– Ehdottomasti lähden kyllä, kun se nyt on mahdollista. Odotan innolla, millaista arkea Arholla on ja millainen ihminen sieltä paljastuu,

– Nähdään sitten farmilla, Arho sanoo ja toivottaa naisen tervetulleeksi.

Arhon kanssa farmiviikolle lähtevät siis Elina, Sanni ja Karoliina.

– Jos kävisi niin, että tajuaisi, että hän olisi se minulle oikea, niin se olisi kyllä tosi hienoa, Karoliina juttelee.

Ateistiksi tunnustautuva Arho saa pakit Johannalta. Jaksossa nähdään kuitenkin yllätyskäänne, kun Elina pääsee ohjelmaan mukaan kesken kaiken.

