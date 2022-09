Jättiyllätys Vain elämää -ohjelmassa! Hiljaiseloa viettänyt Kwan pelmahti lavalle – yllättävä yhteys Jyrki69:n kanssa

Jyrki69 yllätti Redraman tuomalla hiljaiselossa eläneen Kwan-yhtyeen mukaan esitykseensä.

Vain Elämää -ohjelmassa vietettiin räppäri Redraman, 44, päivää, jonka aikana nähtiin toinen toistaan upeampia esityksiä. Illan viimeinen esiintyjä oli rocklaulaja Jyrki69, 53, joka oli valinnut kappaleekseen Redraman yhden ensimmäisistä hiteistä Street Music.

Jyrki69 muutti esiintymisasuaan enemmän hiphopin suuntaan Redraman päivän kunniaksi. Jyrki69:llä oli yllään artistibrändinsä mukaiset mustat aurinkolasit, samanvärinen lippis ja mustavalkoinen collegetakki, jonka selässä luki ”f*ck off” eli suomeksi ”painu helvettiin”. Jyrki69 esitteli takin tekstiä yleisölle ja kameralle keskisormet pystyssä.

Jyrki69 esitteli takkinsa takaosassa olevaa tekstiä keskisormet pystyssä.

Ennen esitystään Jyrki69:llä oli pieni ilmoitusluonteinen asia.

– Kovia juttuja tapahtui silloin, kun ekaa kertaa kohdattiin ja muutamia juttuja on hyvä tuoda sieltä myös takaisin. Mä halusin tietenkin tuoda tähän tiettyjä muistoja sieltä kultaiselta 2000-luvun puolivälin tienoilta: klassikon, joka palaa tässä ohjelmassa takaisin.

Jyrk69:n esittelyn jälkeen kaikki artistit yllättyivät totaalisesti, kun lavalle asteli yllättäen räppiyhtye Kwan. Erityisesti Redrama innostui Jyrki69:n yllätyksestä, sillä paikalle saapuneet yhtyeen jäsenet DJ Amara, Mariko ja Tidjân ovat hänen vanhoja ystäviään. Erityisesti DJ Amara on ollut iso osa Redraman räppiuraa.

Kwan nousi 2000-luvulla lyhyessä ajassa megasuosioon: yhtye palkittiin lukuisilla Emma-palkinnoilla ja bändin musiikki myi kultaa ja tuplaplatinaa. Kwanin hittejä ovat muun muassa Tainted Love, Shine, Unconditional Love ja Late. Kwanin viimeisin albumi Little Notes julkaistiin vuonna 2006. Vuonna 2008 Kwan ilmoitti jäävänsä ”luovalle tauolle”, joka on jatkunut tähänkin päivään asti. Kwan on kuitenkin nähty viimeksi vuonna 2014 Ylen We want more -ohjelmassa.

Jyrki69 kutsui lavalle Kwan-yhtyeen jäsenet Tidjânin, Marikon ja DJ Amaran.

Redraman hiphop-hitti sai uuden muotonsa, kun kappaleeseen lisättiin Tidjânin ranskankielinen räppiverse ja Marikon voimakasasenteinen räppiääni. Jyrki69 ei osallistunut räppäämiseen, vaan lauloi kertosäkeet tummansävyisellä äänellään.

Redrama rakastui ystäviensä esitykseen niin suunnattomasti, että hän meni sanattomaksi. Kun esitystä tunnelmoitiin ulkona, sai Redrama kuvailtua ystävilleen suurta kiitollisuuttaan.

– Kunnia ja rakkaus ovat mitä mä tunnen siitä, että te tulitte tekemään tämän mulle. En tule koskaan unohtamaan tätä, Redrama sanoi, jonka myötä seurasi ryhmähali.

Yllätys kosketti Redramaa niinkin paljon, että hän valitsi viimeiseksi yhteisveto-esityksekseen Jyrki69:n ja Kwanin.

Ilta-Sanomat tavoitti Tidjânin, joka kuvailee Vain elämää -kokemuksen olleen hurja – varsinkin, kun odottelun loi jännitystä ja adrenaliinin määrä kasvoi kehossa. Tidjân sanoo olevansa kuitenkin onnellinen esityksestä.

– Olen aika hemmetin tyytyväinen tuosta vedosta, se oli Kwania ihan parhaimmillaan. Se oli jännittävää ja koskettavaa. Näin, miten se kosketti Rediä tosi paljon, Tidjân kertoo.

Lopuksi Tidjân ylpeilee erityisesti siitä, että homma saatiin niin sanotusti ”ekalla kerralla purkkiin”.

– Me otettiin yksi otto ja se oli siinä, Tidjân kehuskelee.

Redrama halusi esiintyä yhdessä Kwanin ja Jyrki69:n kanssa.

Jyrki69 on Tidjânin vanha ystävä ja rock-tähti on jopa ollut laulamassa Kwanin The Die Is Cast -albumin Lyrics of Poison -kappaleella. Lisäksi Jyrki69 ja Tidjân, 43, ovat aikoinaan asuneet samassa kerrostalossa. Tidjân muisteleekin Ilta-Sanomien haastattelussa, millainen Jyrki69 on naapurina.

– Todella rauhallinen, Tidjân nauraa.

– Hän oli aina vähän varuillaan, sanotaan näin. Naapurit, jotka mielestäni olivat normaaleita, olivat taas hänen mielestään erikoisia, Tidjân lisää naurahtaen.

Kun Jyrki69 pyysi Kwan-yhtyettä mukaan Vain elämää -vetoonsa, ei Tidjân voinut olla kieltäytyä vanhasta musiikkiyhteistyöstä johtuen.

– Kun toinen teki palveluksen, pitäähän sitä niin sanotusti maksaa velat, Tidjân nauraa.

– Ei siinä ollut yhtään empimistä. Juttelin Marikon kanssa ja hän sanoi, että ”joo, tämä on hyvä hetki mennä”, Tidjân lisää.

