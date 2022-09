Kuningatar Margareetan yllätyspäätös pöyristytti hovia – prinssi Joachim sanoo suorat sanat lastensa tilanteesta

Kreivitär Alexandra kertoo tittelien poistamisen tulleen heille täytenä yllätyksenä.

Tanskan kuningatar Margareeta II:n ilmoitus neljän lapsenlapsensa kuninkaallisten tittelien poistamisesta on otettu vastaan sekavin tuntein.

Margareetan nuoremman pojan, prinssi Joachimin lapset menettävät asemansa prinsseinä ja prinsessoina, minkä lisäksi he menettävät myös ”hänen korkeutensa” -arvonimen.

Ensi vuoden alusta alkaen kuningattaren lapsenlapset Nikolai, 23, Felix, 20, Henrik, 13, ja Athena, 10, tunnetaan hänen ylhäisyytenään Monpezatin kreiveinä tai kreivittärinä. He säilyttävät kuitenkin paikkansa kruununperimysjärjestyksessä.

Prinssi Joachim kertoo Ekstra Bladetille lastensa olevan loukkaantuneita isoäitinsä päätöksestä.

– Me kaikki olemme hyvin surullisia. Ei ole koskaan kivaa nähdä lasten olevan pahoillaan. Heidät on laitettu tilanteeseen, jota he eivät ymmärrä, Joachim sanoo lehdelle.

Prinssi kiistää tiedot, joiden mukaan hän olisi tiennyt asiasta jo toukokuussa. Todellisuudessa prinssille esiteltiin toukokuussa suunnitelma, jonka mukaan tittelit poistettaisiin lasten täyttäessä 25 vuotta.

– Sain viisi päivää aikaa ilmoittaa heille. Athena täyttää 11 tammikuussa, prinssi kertoo.

Silloinen prinsessa Alexandra ja prinssi Joachim vuonna 2004.

Asiaan on ottanut kantaa myös Nikolain ja Felixin äiti, Joachimin entinen vaimo kreivitär Alexandra.

– Olemme kaikki hämmentyneitä päätöksestä. Olemme surullisia ja shokissa. Tämä tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, hän sanoo.

Kreivittären mukaan lapset tuntevat olonsa syrjäytetyiksi.

– He eivät voi ymmärtää, miksi heidän identiteettinsä viedään heiltä, Alexandra kommentoi B.T:lle.

Kreivitär Alexandra tunnettiin avioliiton aikana prinsessa Alexandrana.

Lehdistöneuvonantaja Helle von Wildenrath Løvgreen vahvistaa Ekstra Bladetille kuningattaren päätöksen tulleen perheelle täysin puskista. Tittelien poistaminen on hämmentänyt sekä kreivitärtä että lapsia.

Erityisesti heitä mietityttää tittelien poistamisen ajoitus.

– He eivät ymmärrä, miksi he menettävät tittelinsä juuri nyt. He ovat tienneet koko ajan menettävänsä tittelinsä sinä päivänä, kun he menevät naimisiin. Mutta silloin se tapahtuisi ainakin päivänä, jossa on paljon iloa. Nyt se tuli aivan puskista, lehdistöneuvonantaja sanoo.

Kuningatar Margareeta sanoi lausunnossaan harkinneensa asiaa melko pitkän aikaa. Hän uskoo, että tittelien poistaminen on lasten parhaaksi.

Joachimin ja Alexandran pojat Felix ja Nikolai ovat luoneet menestyksekästä uraa malleina jo teini-iästä saakka. Mallinuran ohella Nikolai ja Felix opiskelevat kauppatieteitä. Sitä ennen Felix ehti aloittaa opinnot Tanskan kuninkaallisessa sotakorkeakoulussa, mutta totesi vain kahden kuukauden jälkeen, ettei armeijaura olisi häntä varten.

Tanskan prinsessa Marie ja prinssi Joachim kuvattiin lastensa Athenan, Felixin, Henrikin ja Nikolain kanssa Kööpenhaminassa syyskuussa. Felix ja Nikolai ovat syntyneet Joachimin ensimmäisestä avioliitosta kreivitär Alexandran kanssa.

Tanskan kuningashuone perustelee tittelien poistamista sillä, että se tekee perijöiden elämästä vapaampaa.

– Hänen majesteettinsa kuningatar haluaa luoda puitteet sille, että neljä lapsenlasta voivat muokata omaa elämäänsä paljon laajemmin ilman, että niitä rajoittavat erityiset näkökohdat ja velvollisuudet, joita kuuluminen Tanskan kuningashuoneeseen instituutiona edellyttää, palatsi toteaa tiedotteessaan.

Kuningatar Margareeta II on hallinnut Tanskaa tasan 50 vuotta. Hänellä ja hänen vuonna 2018 kuolleella puolisollaan Henrikillä on kaksi poikaa, Joachim ja Frederik.

Päätös poistaa kuninkaalliset tittelit koskee kuitenkin vain nuoremman prinssi Joachimin lapsia.

Heistä kaksi vanhempaa, Nikolai ja Felix, on Joachimin ensimmäisestä avioliitosta Fredriksborgin kreivittären Alexandran kanssa. Joachim meni uudelleen naimisiin prinsessa Marien kanssa vuonna 2008. He saivat myöhemmin Henrikin ja Athenan.

Kruununprinssi Frederikin ja hänen vaimonsa kruununprinsessa Maryn neljä lasta, Christian, 16, Isabella, 15, ja 11-vuotiaat kaksoset Vincent ja Josephine, saavat toistaiseksi pitää kuninkaalliset prinssin ja prinsessan arvonimensä.

Kuningatar Margareeta poistaa neljältä lapsenlapseltaan kuninkaalliset tittelit.

Hovin karsintaviikot eivät ole mitenkään tavaton ilmiö. Samoin on menetelty viime vuosina myös Ruotsissa.

Kuningas Kaarle XIV Kustaa ilmoitti syksyllä 2019, etteivät prinsessa Madeleinen ja Chris O'Neillin sekä prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian lapset enää ole hovin virallisia jäseniä. Myös Tanskan hovi vetoaa tiedotteessaan tähän menettelyyn.

Kuninkaan lasten kerrottiin pitäneen päätöstä hyvänä. Perusteet olivat samat kuin Tanskan hovin tiedotteessa: lapsenlapset saavat nyt enemmän yksityisyyttä ja päätösvaltaa omaan elämäänsä.

Tittelihässäkkä on käynnissä myös Britanniassa.

Kuningas Charles III ei ole vielä nimittänyt poikansa prinssi Harryn ja tämän puolison herttuatar Meghanin jälkikasvua Archieta, 3, ja Lilibetiä, 1, prinssiksi ja prinsessaksi. Harry ja Meghan eivät enää kuulu viralliseen hoviin, mutta protokollan mukaan maan monarkin lapsenlapsilla on oikeus mainittuihin titteleihin.