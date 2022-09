Kirjaväite: Anthony Bourdainin tietokoneelta paljastui kylmäävä yksityiskohta hänen viimeisistä päivistään – tällainen oli tv-kokin viimeinen tekstiviesti kumppanilleen

Anthony Bourdainista pian julkaistava kirja maalaa synkän kuvan tv-kokin ja hänen naisystävänsä Asia Argenton parisuhteesta.

Lokakuussa ilmestyvä Anthony Bourdainin epävirallinen elämäkerta paljastaa uusia yksityiskohtia maailmankuulun tv-kokin viimeisistä päivistä. Peoplen-lehden yksinoikeudella julkaisema pätkä Charles Leerhsenin Down and Out in Paradise -kirjasta valottaa sitä, millainen Bourdainin ja hänen kumppaninsa parisuhde oli ja millaisia viestejä he lähettelivät toisilleen vain hieman ennen kuin Bourdain teki itsemurhan Ranskassa vuonna 2018.

Peoplen mukaan Bourdainin ja italialaisnäyttelijä Asia Argenton suhde oli tulenarka ja he ajautuivat riitoihin pettämisestä. Uutuuskirja sisältää parin viestinvaihtoa sen jälkeen, kun Argento ikuistettiin paparazzikuviin läheisissä tunnelmissa ranskalaistoimittaja Hugo Clémentin kanssa. Kirjan tiedot perustuvat Bourdainin tietokoneelta ja puhelimesta saaduista sähköposteihin ja tekstiviesteihin.

Kirjan mukaan Argento valitti Bourdainin olevan liian omistushaluinen. Leerhsen kertoo kirjassaan, että Bourdain oli mustasukkainen kumppanistaan ja pelkäsi, että tämä tuhoaisi heidän parisuhteensa ottamalla mukaan muita osapuolia.

Uutuuskirjassa kerrotaan, että kesäkuuhun 2018 mennessä parin suhde oli kehittynyt ”kummalliseksi jopa julkkisten mittapuulla”. Kirjassa väitetään, että Argentolla oli suhde ex-miehensä kanssa samaan aikaan, kun hän oli Bourdainin kanssa. Bourdainin puolestaan väitetään pettäneen Argentoa prostituoitujen kanssa. Leerhsen väittää myös, että Bourdain turvautui Viagraan ja hormoneihin, jotta hänen ja lähes 20 vuotta nuoremman Argenton suuri ikäero ei muuttuisi ongelmaksi.

Anthony Bourdain vietti suuren osan ajastaan maailmalla kuvaten suosittuja ohjelmiaan. Myös kuolemansa aikaan kesäkuussa 2018 hän oli kuvausmatkalla Ranskassa.

Uutuuskirjan mukaan Bourdainin ja Argenton välille repesi raju riita 5. kesäkuuta 2018 ja he huusivat toisilleen puhelimessa. Bourdainin tietokoneen hakuhistoria paljasti, että hän teki kumppaninsa nimellä useita satoja Google-hakuja viimeisten elinpäiviensä aikana.

Ennen kuolemaansa Bourdain ajautui tekstiviestikiistaan Argenton kanssa. Bourdain totesi viesteissään Argenton olleen ”varomaton hänen sydämensä kanssa” ja kertoi, miten paljon se satutti häntä. Seuraavassa viestissä Argento vastasi, ettei hän pystynyt enää jatkamaan parin suhdetta.

– En pysty tähän, Argento kirjoitti Leerhsenin kirjan mukaan.

– Olisi ollut niin helppoa auttaa minua täällä. Minä vaadin niin vähän. Mutta ”haista vi***” on vastauksesi, Bourdain vastasi.

Parin riita jatkui ja Argento syytti Bourdainia omistushalusta, haukkui häntä rajuin sanankääntein ja käski kokkia hakeutumaan lääkäriin. Argento koki olevansa tilanteessa uhri.

– Minun A:ni. En voi uskoa, että sinulla on noin vähän kiintymystä tai kunnioitusta minua kohtaan, että olisit ilman empatiaa tässä asiassa, Bourdain kirjoitti viimeiseksi jääneessä viestissään.

Seuraavana päivänä Bourdainin sarjan kuvaukset jatkuivat Ranskassa. Niiden jälkeen hän lähti yksin viettämään iltaa ja vetäytyi sitten hotellihuoneeseensa, josta hänet löydettiin myöhemmin kuolleena.

Peoplen mukaan Asia Argento ei vastannut lehden kommenttipyyntöihin. Hän kertoi kuitenkin New York Timesille, että hän kielsi Leerhseniä julkaisemasta mitään hänen keskustelujaan.

Anthony Bourdainin kuolema tuli monille shokkina kesäkuussa 2018. Maailmankuulu kokki tunnettiin mustasta huumoristaan, suorasanaisuudestaan ja ikimuistoisista ruokamatkoistaan. Hänen sarjansa keräsivät miljoonayleisön eri puolilla maailmaa ja niitä esitettiin myös Suomessa.