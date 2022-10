Matkailukeisari Simon Spiesin kanssa työskennellyt Kati Helanto pitää kohudokumentin väitteitä perättöminä: ”Enää ei ole ketään puolustamassa”

Tanskalaisdokumentti väittää matkailukeisari Simon Spiesin olleen nuorten tyttöjen hyväksikäyttäjä. Spiesin kanssa työskennellyt Kati Helanto pitää väitteitä törkeinä.

Tämä on törkeää, Kati Helanto sanoo Tanskan yleisradioyhtiö Danmarks Radion dokumenttisarjan Spies og morgenbolledamerne ohjelmasta, joka kertoo karuja asioita tanskalaisen matkailukeisari Simon Spiesin (1921-1984) elämästä.

Dokumentti väittää Spies Rejserin omistajan, monimiljonääri Simon Spiesin olleen hyväksikäyttäjä, jolla olisi ollut seksisuhteita palkkaamiensa alaikäisten tyttöjen kanssa.

Kati Helanto työskenteli 15-vuotiaasta Spies-Matkat Oy:n palveluksessa Suomessa 70- ja 80-luvuilla. Katin äiti Tuula Helanto oli Suomen Spies-Matkojen toimitusjohtaja.

Myöhemmin Kati Helanto työskenteli Simon Spiesin omistamassa Mercur-hotellissa Tanskassa, jossa myös Simon Spiesin äiti asui.

– Hotellin yhteydessä sijaitsi myös Spiesin matkatoimisto, joten olimme kaikki yhtä perhettä.

Simon Spies oli Helantojen perhetuttu. Katin äiti Tuula Helanto oli töissä Spies-Matkoilla 24-vuotiaasta. Kati Helanto oli alle parikymppinen aloittaessaan Spiesillä.

Simon Spiesin ympärillä pyöri nuoria naisia. Kati Helannon mukaan oli tunkua päästä hänen sihteerikseen, koska hän maksoi hyvää palkkaa.

Kati Helanto tunsi Simon Spiesin ja työskenteli hänen kanssaan.

Dokumentissa kerrotaan, että Simon Spies haali ympärilleen vähävaraisista perheistä tulleita 15–18-vuotiaita tyttöjä, jotka haaveilivat jet set -elämästä. Spies kuiskutteli tyttöjen korviin lupauksia upeista matkakohteista ja luksuksentäyteisestä elämästä.

Työ Spies Rejserissa oli dokumentin mukaan kuitenkin kaikkea muuta kuin mitä luvattiin. Spiesin väitetään painostaneen alaikäisiä tyttöjä seksiin ja tarjonneen heille rahaa seksistä. Tytöt olivat taloudellisesti riippuvaisia Spiesistä ja täysin miehen armoilla.

Kati Helannon mielestä väitteet ovat hävyttömiä. Hän haluaa puolustaa Spiesia.

– Mitä tällä halutaan ajaa takaa, hän kysyy.

– Enää ei ole ketään puolustamassa. Inhoan kun tehdään likaiseksi asioita. Simon Spies työllisti kymmeniä tuhansia nuoria matkailualalle.

– On hävytöntä tuoda asioita esiin 40 vuotta siitä, kun Simon Spies on kuollut. Toivon, että ohjelma kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä tapahtuu nettimaailmassa rahan ympärillä ja minkä perässä nuoret juoksevat. Mikä on näiden nuorten tulevaisuus, Kati Helanto kysyy.

Kati Helanto muistaa Simon Spiesin nerona, joka teki töitä vuorokauden ympäri. Matkailukuninkaana, joka teki suuren työn matkailun eteen.

– Oli jonossa tyttöjä, jotka halusivat hänelle töihin. Tytöt olivat palvelijoita, jotka auttoivat häntä, kun liikuttiin paikasta toiseen.

Simon Spies meni 80-luvun alussa naimisiin 40 vuotta nuoremman Jannin kanssa. Kati Helanto oli Janni Spiesin polttareissa Tanskassa.

Dokumentin mukaan tytöillä oli eri rooleja. Osa piti huolta Spiesistä ympäri vuorokauden, siivosi ja kokkasi. Osa harrasti hänen kanssaan seksiä ja osallistui orgioihin. Tytöt olivat hänen voitonmerkkejään, dokumentissa kuvaillaan.

– Kun tytöt vanhenivat ja eivät enää kelvanneet, niin heidät korvattiin, Spies Rejserin entinen työntekijä kertoo.

Kati Helanto ei väitteitä niele. Viime vuonna hän sai kutsun Simon Spiesin 100 -vuotisjuhlaan. Juhlat pidettiin 1984 kuolleen Spiesin syntymäpäivän kunniaksi.

– Jos hän olisi näin ikävä ihminen, en usko, että tällaista juhlaa järjestettäisiin tai että siellä olisi paikalla yli 500 hänen vanhaa henkilökuntaansa.

DOKUMENTTI julkaistiin Tanskassa elokuun lopussa. Julkaisun jälkeen Tanskassa on käyty kiivasta keskustelua siitä, millaisen perinnön jopa eräänlaisena kansallissankarina pidetty Simon Spies todellisuudessa jätti jälkeensä.

Värikkäänä persoonana tunnetun miehen mukaan on nimetty katuja, joiden nimet halutaan nyt muuttaa hyväksikäyttöväitteiden tultua julki.

Spiesiä on myös puolustettu julkisuudessa. Jotkut hänen entisistä naisystävistään ovat tyrmänneet hyväksikäyttöväitteet ja kiistäneet, että Spies olisi koskaan ollut väkivaltainen naisia kohtaan.