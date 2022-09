Noora Fagerström, 37, paljastaa, miten rajuja riitoja kotona syttyi Diili-kuvausten aikana – Petteri-puoliso ei ole pessyt pyykkiä kertaakaan parin suhteen aikana

Noora Fagerström toivoi puolisonsa tekevän enemmän kotitöitä, vaikka tämä oli yrittänyt parhaansa. Lopputuloksena oli raju riita.

Suositun Diili-sarjan uuden tuotantokauden kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä, ja mukana ohjelmassa nähdään jälleen yrittäjä Noora Fagerström. Fagerström, 37, on toiminut Diilin aiemmilla kausilla Jaajo Linnonmaan neuvonantajana yhdessä Toni Lähteen kanssa. Hän on perustanut Jungle Juice Bar -mehuyrityksen yhdessä puolisonsa Petteri Fagerströmin kanssa.

Noora Fagerström kertoo Instagramissa, että Diilin neljä viikkoa kestäneet kuvaukset ovat vaatineet järjestelyjä parin arkeen. Pariskunnalla on kolme lasta, joilla on paljon harrastuksia. Lasten vieminen treeneihin syö ison osan perheen arki-illoista.

– Joka päivä on jollain treenit, ja välillä kaikilla kolmella on samana päivänä ja eri paikoissa tietenkin, niin tähän kuluu aika paljon aikaa, Fagerström kertoo Instagram-tilinsä Stories-osiossa.

Diili-kuvausten aikana Fagerströmin puoliso on hoitanut suurimman osan harrastuskyydeistä, vaikka tällä on myös omat treeninsä ja työnsä.

Fagerström on toivonut, että hänen puolisonsa tekisi myös kotona enemmän askareitta, koska hänen omat päivänsä ovat pitkiä. Kotitöiden jakaminen ei kuitenkaan ole sujunut yhtä mutkattomasti kuin lasten harrastuskyydeistä huolehtiminen.

– Kun olen nyt näissä kuvauksissa ja mulla on kaikki omat jutut siihen päälle ja on oikeasti tosi pitkiä päiviä, niin mähän oletan, että hän tekisi kotona jotain enemmän. Kun tulen kotiin, mun ei tarvitsisi miettiä niitä kotiasioita, Fagerström avautuu Instagramissa.

– Toivon, että hän pesisi pyykkiä, mitä hän ei ole koskaan pessyt meidän yhdessäolon aikana. Enkä mä oikeasti edes toivo, koska en tiedä mitä siitä tulisi, mutta silti jotenkin oletan, että hän tekisi siellä kotona enemmän.

Koska Fagerströmin toiveet ja hänen puolisonsa teot eivät hänen mielestään ole kohdanneet, on pari ajautunut rajuihin riitoihin.

– Täytyy sanoa, että meillä on tullut ihan massiivisia riitoja tämän asian takia. Hän sanoo, että on yrittänyt parhaansa ja tekee mitä pystyy ja kerkeää, ja se ei ole riittänyt mulle.

Fagerström myöntää, että viimeksi keskiviikkona parin välille repesi kotitöistä kova riita, jota myös heidän lapsensa joutuivat todistamaan. Hän kokee, että lasten on tervettä nähdä, että välillä ihmiset riitelevät, mutta tilanne harmittaa häntä silti.

– Niitä sanoja, mitä siinä käytettiin, ei ole välttämättä hyvä sanoa lasten kuullen, mutta välillä semmosta käy. Emme ole täydellisiä siinä suhteessa.

Fagerströmin mukaan on erikoista, miten hän salaa mielessään toivoo, että hänen puolisonsa tekisi enemmän kotona. Hän on myös maininnut asiasta puolisolleen, joka on yrittänyt tehdä parhaansa. Silti se ei ole jostain syystä riittänyt Fagerströmille.

– Aijai, voi meitä naisia, hän toteaa.

Fagerström on ollut puolisonsa kanssa yhdessä jo pitkään. Pari kohtasi, kun Noora oli vielä alaikäisen ja meni baariin väärällä henkilöllisyystodistuksella. Petteri työskenteli tuolloin baarin portsarina. Rakkaus leimahti kuitenkin vasta vuosia myöhemmin, kun parin ystävä järjesti heille sokkotreffit.

Noora Fagerström on kertonut julkisuudessa avoimesti siitä, miten pari ponnisti vaikeuksien kautta menestyneiksi yrittäjäksi. Vuonna 2011 perustettu Jungle Juice Bar söi pitkään kaikki parin rahat ja he ajautuivat isoihin velkoihin.

– Aina oli ahdistus, koska otimme niin paljon ihan henkilökohtaisestakin lainaa, jotta saamme maksettua palkat. Lainaa oli paljon, Fagerström kertoi Aki Linnanahteen podcastissa aiemmin tänä vuonna.

– Minullakin oli varmaan seitsemän luottokorttia eri pankeista, koska olin nostanut sieltä kaikki rahat ja laittanut firmaan, hän muisteli.

Lue lisää: Diili-tähti Noora Fagerström eli äärimmäisen niukasti ennen miljoonakauppoja – ruokakaupassa oli usein vastassa karu tilanne

Parin arki teki kuitenkin täyskäännöksen, kun he myivät osan yrityksestään pääomasijoittajalle.

– Olimme ottaneet aivan valtavasti lainaa, ja viimein saimme kuitattua kaikki yhdellä kertaa pois. Se oli todella vapauttava hetki, Fagerström sanoi Aki Linnanahteelle.