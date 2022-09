15-vuotias Heidi muutti asumaan Tanskan rikkaimman miehen luo – siitä alkoi lohduton painajainen, joka tuhosi tytön elämän

Tanskalainen Simon Spies oli matkailualan pioneeri ja valtavan suosittu viihdepersoona. Uutuusdokumentti väittää Spiesin olleen myös sadistinen mies, joka hyväksikäytti nuoria tyttöjä.

Monimiljonääri Simon Spies (1921–1984) oli Tanskan rikkain mies ja ihailtu matkailupioneeri, joka loi valtavan omaisuutensa käytännössä lähes tyhjästä. Spiesillä oli kuitenkin myös synkkä ja salattu puoli, joka ei kestä päivänvaloa. Tanskan yleisradioyhtiö Danmarks Radion kolmiosaisessa dokumenttisarjassa Spies og morgenbolledamerne pureudutaan väitteisiin, joiden mukaan matkailukeisarilla olisi ollut seksisuhteita alaikäisten tyttöjen kanssa.

Dokumentissa ääneen pääsevät miehen perustaman Spies Rejser -matkailuyrityksen entiset työntekijät, jotka väittävät Spiesin hyväksikäyttäneen yrityksessään työskennelleitä nuoria tyttöjä.

Dokumentissa kerrotaan, että Spies haali ympärilleen vähävaraisista perheistä tulleita 15–18-vuotiaita tyttöjä, jotka haaveilivat jet set -elämästä. Spies kuiskutteli tyttöjen korviin lupauksia upeista matkakohteista ja luksuksentäyteisestä elämästä.

Työ Spies Rejserissa oli kuitenkin kaikkea muuta kuin mitä luvattiin. Spiesin väitetään painostaneen alaikäisiä tyttöjä seksiin ja tarjonneen heille rahaa seksistä. Tytöt olivat taloudellisesti riippuvaisia Spiesistä ja täysin miehen armoilla.

Spiesin entinen sihteeri Sussie Sheikh on kertonut Tanskan yleisradion haastattelussa, että Spiesin viehtymys nuoriin naisiin oli yleisessä tiedossa. Hän kuvaili tienneensä, että Spiesillä oli useita naisystäviä, mutta totuus bisnesmiehen naisista paljastui hänelle vasta kun hän aloitti työt Spiesin sihteerinä.

Hän on sanonut, ettei ollut aiemmin ymmärtänyt, että tytöt olivat alaikäisiä.

– Oli hätkähdyttävää, kuinka nuoria he olivat. Monet olivat jättäneet koulut kesken. He olivat hyvin haavoittuvaisia, Sheikh on sanonut.

Dokumentin mukaan tytöillä oli eri rooleja. Osa piti huolta Spiesistä ympäri vuorokauden, siivosi ja kokkasi. Osa harrasti hänen kanssaan seksiä ja osallistui orgioihin. Tytöt olivat hänen voitonmerkkejään, dokumentissa kuvaillaan.

– Kun tytöt vanhenivat ja eivät enää kelvanneet, niin heidät korvattiin, Spies Rejserin entinen työntekijä kertoo.

Dokumentissa väitetään, että Simon Spies myös alisti nuoria seuralaisiaan ja hakkasi tyttöjä, jotka eivät taipuneet hänen tahtoonsa. Entiset työntekijät väittävät, että Spiesillä oli tapana testata, mihin kaikkeen tytöt suostuisivat rahasta.

Spiesin ”haaremiin” kuulunut Charlotte Nielsen kertoo dokumentissa matkailupioneerin nauttineen sadistisista leikeistä. Nielsen sanoo todistaneensa erästä tilannetta, jossa Spies maksoi yhdelle tytölle rahaa, jotta sai murtaa hänen kätensä.

– Tyttö suostui siihen, että Simon mursi hänen kätensä maksua vastaan. Simon oli sadisti ja koetteli rajoja jatkuvasti, Nielsen sanoo dokumentissa.

” – Tiesin Heidin asuvan Spiesin luona, mutta kukaan ei koskaan kertonut, mitä hän siellä teki.

Dokumentissa kuullaan myös Spiesin nuoriin naisystäviin lukeutuneen Heidin tarina hänen siskonsa kertomana. Heidin pikkusisko Anika Barkan kertoo dokumentissa Heidin asuneen 15-vuotiaasta 18-vuotiaaksi Spiesin hulppeassa huvilassa, Villa Fjollessa.

– Hän aloitti työt Spies Rejsarissa 15-vuotiaana. Ei kestänyt kauaa, ennen kuin hän oli osa Spiesin haaremia, joka koostui nuorista tytöistä, Anika Barkan sanoo dokumentissa.

Pikkusiskolla ei ollut aavistustakaan, miksi ihmeessä Heidi asui itseään roimasti vanhemman miehen luona. Perheessä Heidin ja Spiesin erikoisesta järjestelystä ei juuri puhuttu.

– Tiesin Heidin asuvan Spiesin luona, mutta kukaan ei koskaan kertonut, mitä hän siellä teki, Barkan kertoo.

Sisko sanoo tietävänsä nyt, että Heidistä tuli Spiesin maksettu seuralainen, hänen ”seksiorjansa”. Matkailukeisari vaati tytöltä seksiä ja antoi korvaukseksi rahaa ja lahjoja. Anika Barkan sanoo, ettei koskaan ehtinyt kysyä äidiltään, miksi hän antoi teini-ikäisen tyttärensä muuttaa Spiesin luo.

” – Hänen viimeiset vuotensa olivat hirvittäviä.

Heidin kohtalo oli traaginen. Spies heitti tytön ulos kodistaan, kun hän oli kieltäytynyt miehen kosinnasta. Dokumentissa kuvaillaan, että Heidi oli tullut Spiesin luona riippuvaiseksi huumeista. 18-vuotias tyttö päätyi kadulle prostituoiduksi saadakseen rahaa huumeisiin. Heidi kuoli aidsiin 25-vuotiaana.

– Hänen viimeiset vuotensa olivat hirvittäviä. Oli kammottavaa nähdä, kuinka hän vähitellen hiipui pois, Barkan sanoo.

Dokumentti julkaistiin Tanskassa elokuun lopussa. Julkaisun jälkeen Tanskassa on käyty kiivasta keskustelua siitä, millaisen perinnön jopa eräänlaisena kansallissankarina pidetty Spies todellisuudessa jätti jälkeensä.

Värikkäänä persoonana tunnetun miehen mukaan on nimetty katuja, joiden nimet halutaan nyt muuttaa hyväksikäyttöväitteiden tultua julki.

Useita tanskalaismedioita on syytetty siitä, että ne ovat aikanaan kaunistelleet Spiesin julkisuuskuvaa. Spies oli tanskalaismedian lemmikki ja hänen ja nuorten naisseuralaisten elämää seurattiin tiiviisti lehtien sivuilla.

Spiesiä on myös puolustettu julkisuudessa. Jotkut hänen entisistä naisystävistään ovat tyrmänneet hyväksikäyttöväitteet, ja he ovat kiistäneet, että Spies olisi koskaan ollut väkivaltainen tyttöjä kohtaan.

Bisnesmiehen ystävät puolestaan ovat väittäneet haastatteluissa, ettei Spies koskaan pitänyt tyttöjä vankeina, vaan he olivat vapaita lähtemään.

Erland Groth Tanskan yleisradiosta on kertonut haastatteluissa dokumentin tekemisen olleen pitkä projekti.

– Juttelimme yli 200 Spiesin tunteneen henkilön kanssa, jotka työskentelivät ja juhlivat hänen kanssaan. Halusimme kertoa paitsi Spiesin yrityksen menestyksestä, mutta myös siitä, millaisia seurauksia hänen elämäntyylillään oli muille.

Simon Spiesin perustama Spies Rejser avasi sivukonttoreita eri puolille Pohjolaa, Suomeenkin. Kuvassa Spies ja Suomen toimiston johtaja Tuula Helanto vuonna 1977.

Grothin mukaan Spiesin nuorista naisseuralaisista on liikkunut tarinoita jo vuosikymmenten ajan, mutta nyt naiset saavat äänensä kuuluviin ensimmäistä kertaa.

– Spiesin ympärillä parveilleet nuoret naiset olivat osa hänen julkisuusimagoaan. Emme ole aiemmin kuulleet heidän tarinaansa.

Spies menehtyi vuonna 1984. Hän oli 62-vuotias. Hän vei ennen kuolemaansa vihille 20-vuotiaan keskiluokkaisen ja kouluttamattoman Janni Brodersenin, jota hän oli yrittänyt taivutella vaimokseen jo neljän vuoden ajan.

Jannista tuli miehenä mittavan omaisuuden perijä ja yrityksen uusi johtaja. Janni Spies ei tanskalaismedioiden mukaan osallistunut Spies og morgenbolledamerne -dokumentin tekemiseen.

Simon Spiesin ja Janni Spiesin häät olivat aikanaan valtava spektaakkeli. Avio-onni kesti vain 11 kuukautta, kun Spies äkisti menehtyi.

Spies Rejser myytiin 1989 Thomas Cook Groupille ja se tarjoaa yhä pakettimatkoja etelän lämpöön. Myöskään Spies ei Tanskan yleisradioyhtiön mukaan halunnut osallistua dokumentin tekemiseen.

Lähteet: Spies og morgenbolledamerne, DR, SVT, Ekstra Bladet, Kulturnyheterna