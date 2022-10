Uutuuskirja: Jukka Hildénin ja Duudsonien Amerikan-valloitus päättyi täydelliseen romahdukseen – lapsi reagoi äärimmäisellä tavalla erouutiseen

Jukka Hildénin ura Duudsoneissa oli nousujohdanteista 2000-luvulla. Lopulta Hollywoodin paineet ja rankka avioero veivät hänet burnoutin partaalle.

Suomessa 2000-luvun alussa alkanut Duudsonien menestystarina vei Jukka Hildénin, 42, aina Hollywoodiin asti. Hildén tietää, miltä tuntuu saada menestystä maailmalla, mutta hän tietää myös, miltä tuntuu tulla alas ja kovaa.

Tarinansa Hildén kertoo juuri julkaistussa Kivun perintö -elämäkerrassaan. Duudsonien, eli Hildénin lisäksi Jarno Laasalan, Jarppi Leppälän ja HP Parviaisen, maailmanlaajuisen menestyksen eteen tehtiin paljon töitä.

Se vaati suomalaisnelikolta paljon, sillä kaikki täytyi opetella alusta alkaen itse. Amerikan vuosiin mahtui onnistumisia, mutta myös epäonnistumisia.

Extreme Duudsonit vuonna 2002. Jukka Hildén (vas.), HP Parviainen, Jarppi Leppälä ja Jarno Laasala.

Jukka Hildénin naama oli palovammoilla vuonna 2010 Dudesons in American kuvausten jälkeen.

Vuonna 2010 Duudsonit tekivät sopimuksen Dudesons in America -sarjasta amerikkalaisen Music Televisionin eli MTV:n kanssa.

– Suurin budjetti suomalaisella sarjalla ikinä. Miljoonia katsojia. Satoja uusia kontakteja. Unelman toteutuminen. Silti puhuin pitkään epäonnistumisesta, kun puhuin Dudesons in Americasta. Miksi minulla oli epäonnistunut olo, vaikka moni asia onnistui?

Hildén ja kumppanit kiersivät julkisuudesta tunnettujen henkilöiden bileissä ja juonsivat muun muassa MTV:n European Music Awardseja vuonna 2010 amerikkalaiselle yleisölle. Hildén teki tuttavuutta sen ajan kovimpien tähtien kanssa ja samalla hän paiski kovasti töitä amerikkalaisen unelman eteen.

Jälkeenpäin Hildén kertoo ymmärtäneensä, millaisten paineiden kanssa he silloin toimivat. Duudsonit tekivät kaiken yksin ja vetovastuussa olivat Hildénin mukaan hän ja Laasala.

– Olimme molemmat aivan piipussa.

Duudsoneista tutut Jarno Laasala ja Jukka Hildén ovat molemmat kertoneet burnoutistaan julkisesti.

Perheensä kanssa Hildén muutti Los Angelesiin tammikuussa 2014. Hän oli silloin vielä naimisissa ex-vaimonsa Outin kanssa.

– Kun 2014 päätimme kotona, että muutamme, päätimme samalla Rabbitillä, että maailmanvalloituksen etujoukko on Hildénien perhe.

Seuraavat vuodet olivat Hildénille erittäin kiireisiä, sillä hänen tehtävänsä oli kehittää ja kasvattaa Duudsonien Youtube-kanavaa Yhdysvalloissa. Samaa aikaa hän yritti edistää ryhmän muita kuvioita eteenpäin.

Viikkoon täytyi mahduttaa kuuden vlogin, eli videopäiväkirjan, kuvaaminen.

– Kehitin itselleni systeemin videoiden kuvaamiseen; muuten se ei olisi onnistunut. Tein kahtena päivänä viikossa 5–6 aloitusta videoihin. Maanantai saattoi siis alkaa sillä, että ”herään” kolme kertaa ja kuvaan jokaisen niistä kerroista. Tärkeää oli esimerkiksi nousta sängystä vähän eri tavalla ja eri vaatteissa, koska näistä kolmesta heräämisestä tulisi kolmen eri päivän videoiden alkuja.

Hildénin mukaan tässä Los Angelesin kodin pihalla kuvatussa Facebook-livessä häneltä murtui kylkiluu. Samaan aikaan tuli puhelu, että ryhmän YouTube-tili oli hakkeroitu. Mies hoiti asian ennen menoaan sairaalaan.

Työntäyteisien päivien jälkeen Hildén vietti pari tuntia aikaa perheen kanssa ja lasten mennessä nukkumaan hän avasi jälleen työläppärin ja oli yhteydessä työasioiden vuoksi Suomeen. Aikaeron vuoksi se tapahtui Hildénin levon kustannuksella.

– Sitten lopulta kaaduin sänkyyn aivan koomaväsyneenä. Jos New Yorkista sanotaan, että se on kaupunki, joka ei koskaan nuku, niin ei kyllä nuku Los Angeleskaan kuin ehkä neljä tuntia yössä. Ainakaan minä Los Angelesissa.

Lopulta 16-tuntiset työpäivät tekivät tehtävänsä. Hildén kertoo, ettei tuntenut enää itseään. Hän oli aina ollut ihminen, joka teki kaiken koko sydämellään.

– Yhtäkkiä tajusin menettäneeni sen. Mikään ei riitä, mikään ei tunnu miltään.Tai siis tuntuu, pahalta. Ja pahenee vain: Oliko kaikki minun osaltani tässä? Vaikka parantuisin, pystynkö tekemään sitä, mistä nautin?

Jukka Hildén vuonna 2014.

Lopullinen pysähtyminen tuli, kun vuoden 2018 alussa Hildén erosi vaimostaan Outista.

– Se aika oli ihan kamalaa. Me yritimme edelleen keskustella. Kävimme terapiassa, ensin Jenkeissä ja sitten Suomessa.

Kirjassaan Hildén kertoo, kuinka häntä ei eron aikaan kuunneltu ja vain harva kysyi, miten hän silloin voi. Ihmiset ajattelivat hänen palaneen vain liian pahasti loppuun.

– Avioero on elämäni hirvein kokemus. Tein päätöksen ja otin vastuun, mutta en toivoisi samanlaista kokemusta kenellekään.

Erityisen kova paikka oli, kun erosta täytyi kertoa kahdelle lapselle. Sitä Hildén kuvailee siihenastisen elämänsä hirveimmäksi hetkeksi.

– Ehkä se kerrotaan jossain ohjekirjassakin näin, mutta tuntui, että on tärkeä yrittää selittää lapsille. Että me ollaan päätetty, että pysymme hyvinä ystävinä, mutta me ei olla enää naimisissa. Ei olla enää yhdessä. Me ollaan päätetty, että me erotaan.

Lapsista vanhempi alkoi Hildénin mukaan vatsallaan maaten hakata ja potkia sänkyä. Sitä kesti kirjan mukaan pari tuntia.

– Hän toisti vain: ”Perukaa päätös, perukaa päätös.” Meidän oli seistävä siinä, otettava vastuu teoistamme ja muistettava, että me olemme aikuisia ja tiedämme, että näin on parempi.

Ennen eroa Hildén oli ollut kuvaamassa Perussa Huippujengi-ohjelman jenkkiversiota. Siellä hän tapasi myös nykyisen vaimonsa Chachi Hildénin (silloinen Gonzales).

– Kaikki kulminoitui sarjan valmistumisen jälkeen. Luulen, että olin alkanut palaa loppuun ennen sarjan kuvaamista, mutta Perusta palaamisen jälkeen ongelmat vain lisääntyivät. Perheeni oli kaukana Suomessa ja avioliitto riekaleina.

Energisenä ja hauskana tunnettu Hildén paloi loppuun. Väsymyksen lisäksi hänestä tuli kiukkuinen.

– Kai siinä on jotain ironiaa: suurin menestyksemme Jenkeissä tuli juuri siihen hetkeen, kun minä olin palamassa loppuun. Olin antanut kaikkeni kolme pitkää vuotta. Paljon oli onnistunutkin.

Suomessa Hildénillä meni ulosottoon 350 000 euroa.

– Makasin sohvalla, en päässyt ylös. En osaa sitä paremmin kuvailla kuin että olin vain niin poikki, etten pystynyt nousemaan. Se oli se hetki, kun ajattelin, että kaikki on ohi. Mistään ei tule enää mitään.

Jukka ja Chachi Hildénillä on kaksi yhteistä tytärtä. Sen lisäksi perheeseen kuuluu kaksi lasta Jukan edellisestä liitosta.

Kirjassa Hildén sanoo, että hänen nykyinen vaimonsa Chachi pelasti hänet.

– Pahimmissa oloissani olisin varmaan masentunut ja syrjäytynyt ilman häntä. Burnoutin syvimmässä vaiheessa tuntui kuin olisin ollut oravanpyörässä juoksuhiekan keskellä. Chachi nosti minut sieltä.

Toinen pelastaja Hildénille oli Ultimate Escape -sarja, joka tuotettiin vuonna 2021 Discovery+:lle.

– Burnoutin jälkeen olin uinut syvissä vesissä. Kaikkein hirveintä oli synkkä pohjavirtaus ja pelko siitä, että olen mennyttä. Mitä jos minulla ei ole enää annettavaa, jos en ole enää relevantti?

Ohjelman myötä Hildén löysi jälleen itselleen suunnan.

– Lopulta on helppo sanoa, että kaikki kävi nopeasti. Ensin burnoutin jälkeen oli tunne, että olen mennyttä. Siitä meni vain muutama kuukausi siihen, että minulla olikin kolme kanavaa, jotka haluavat tehdä ohjelmia kanssani.

– En toivo kenellekään samanlaisia vaikeuksia kuin minulla on ollut. Haluan kuitenkin ajatella, että kivun perintönä olen saanut kokemusta ja oppinut elämää. Oppini elämässä ja varsinkin työssä ovat sellaisia, joita jaan mielelläni eteenpäin. Kukaan ei halua kärsimystä elämäänsä, mutta tiedän olevani vahvempi, kun olen siitä selvinnyt.

Lainaukset Jukka Hildénin 6. lokakuuta julkaistusta Kivun perintö -elämäkerrasta.