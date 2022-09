Elämäni biisi -ohjelma auttaa Ukrainaa harvinaisella erikoisjaksolla – vieraana nähdään EM-voittaja ja maan kirkkaimpia tähtiä

Jakson kuvauksiin ei myyty lippuja, vaan yleisöön kutsuttiin ukrainalaisia pakolaisia Tampereelta.

Kahdesti Kultaisella Venlalla palkittu Elämäni biisi -musiikkiviihdeohjelma haluaa tehdä oman osuutensa ukrainalaisten hyväksi ja tarjota muuta ajateltavaa sodan runtelemaan maahan. Tästä syystä ohjelmassa nähdään hyväntekeväisyysjakso, joka on tehty yhteistyössä Ylen, tuotantoyhtiö Yellow Film & TV:n, ukrainalaisen Film. UA Groupin ja tuotannon alihankkijoiden kanssa.

Ylen Luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén perustelee päätöstä hyväntekeväisyysjaksosta tiedotteessa seuraavasti:

– Tämä on meille luonteva ja tehtävämme mukainen tapa auttaa. Kulttuurilla ja musiikilla on tärkeä rooli ihmisille aina, oli meneillään sitten vaikea tai vakaa aika.

Ukrainaa varten tehty jakso esitetään ensin ukrainalaisella 1plus -tv-kanavalla ja myöhemmin syksyllä Ylellä. Kuvausten tiedetään olleen aiemmin tällä viikolla Mediapoliksen Factory-hallissa. Jakson kuvauksiin ei myyty poikkeuksellisesti lippuja, vaan yleisöön oli kutsuttu ukrainalaisia pakolaisia Tampereelta. Myös jakson vierailijat ja juontajat ovat ukrainalaisia tähtiä.

Jakson kansainvälisyydestä huolimatta se koostuu edelleen ohjelman tutuista elementeistä: illan aikana kuullaan vieraille tärkeitä kappaleita ja tarinoita niiden takana. Tällä kertaa kappaleiden tarinat paljastavat ukrainalaiset tähdet. He ovat laulaja ja YK-lähettiläs Taras Topolia, laulaja ja tv-esiintyjä Nadia Dorofeeva, Euroviisuistakin tuttu juontaja Timur Miroshnychenko sekä MM-tason urheilijapariskunta Mykhailo Romanchuk ja Maryna Bekh-Romanchuk. Maryna voitti viime elokuussa EM-kultaa kolmiloikassa, jossa Kristiina Mäkelä sijoittui toiseksi.

Jakson juontaa Ukrainan ykkösjuontajiin kuuluva Kateryna Osadcha, joka on muun muassa juontanut The Voice of Ukraine -ohjelmaa. Vierailevina artisteina kuullaan nuoret lupaukset Kola ja Laud ja lisäksi lavalla nähdään muun muassa ukrainalaislapsilla vahvistettu poikakuoro Pirkanpojat.

Vaikka hyväntekeväisyysjaksossa onkin päätähtinä ukrainalaisia, tullaan jaksossa näkemään myös ohjelman katsojille tuttu juontaja Katja Ståhl sekä suomalaisia tähtisolisteja.

Katja Ståhl nähdään tuttuun tapaan Elämäni biisi -ohjelman hyväntekeväisyysjaksossa.

Elämäni biisi -ohjelmaa voit seurata Yle TV1 -kanavalta ja Yle Areena -suoratoistopalvelusta lauantaisin klo 21.05.