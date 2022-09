Romanssihuhujen keskelle joutuneet Aleksi ja Mia erotettiin toisistaan BB-talossa – kaksikon herkkä hetki kiinnitti huomion

Asukkaat ovat aikaisemmin spekuloineet, että Mian ja Aleksin välillä olisi romanssi.

Peli on muuttunut Big Brother -talossa, kun alkukarsinnat ovat päättyneet ja päälliköiden valtakaudet -osio on alkanut. Valtakausi käynnistyi viikon alussa vaaleilla, jossa asukkaat äänestivät keskuudessaan päällikökseen Lauran.

Talossa on myös tällä hetkellä käynnissä viikon kauppatehtävä. Asukkaat on jaettuun kahteen ryhmään, joista toinen elää ja yöpyy pihalle tuodussa häkissä. Heidän tehtävänään on ratkaista erilaisia yhteenlaskutehtäviä, joihin he saavat ilmoittaa vastauksen kerran päivässä. Mikäli joku häkissä asuvista luovuttaa ja siirtyy vapauteen, menettävät asukkaat kauppabudjetistaan 40 euroa.

Toinen ryhmä taas saa elää normaalisti BB-talon sisätiloissa sekä nauttia Isoveljen avokätisyydestä. Tämän hetkinen päällikkö Laura sai valita, ketkä asukkaat eivät joudu elämään häkissä. Laura valitsi itsensä lisäksi Miikan, Nabazin, Merven ja Aleksin. Myöhemmin Lauran ja Isoveljen välisen diilin myötä myös Reeo pääsi pois häkistä.

Kahtiajako on saanut useamman asukkaan kyynelehtimään, ja myös Mialla meni häkissä eläminen tunteisiin tiistai-iltana. Turhautuminen johti lopulta siihen, että Mia lähti häkistä kohti BB-taloa.

Miikka ja Aleksi istuivat keittiössä jutellen, kun Mia astui ulko-ovesta sisälle taloon. Miikka tervehti Miaa, mutta asukas vastasi hänelle vaisusti. Kun Miikka kysyi, onko tämä jo ihan rikki, Mia ei enää vastannut. Turhautuneelta vaikuttanut Mia käveli kohti päiväkirjahuonetta vastaan tulleen Aleksin ohi.

Huolestunut Aleksi lähti Mian perään yrittäen samalla saada häneen kontaktia kosketuksen avulla. Aleksin yrityksistä huolimatta Mia riensi päiväkirjahuoneeseen. Tämän jälkeen Aleksi käveli takaisin Miikan luokse keittiöön ja pohti ääneen Mian olemusta.

– Nyt hajotaan meinaa, Aleksi huokaisi.

– Jos toi mimmi hajoo, niin… Aleksi jatkoi pahaenteisesti.

Aleksi laittoi kätensä Mian lanteille, kun hän yritti saada turhautuneeseen ystäväänsä kontaktia.

Kun Mia sai purettua tunteitaan rauhassa ja poistui päiväkirjahuoneesta, Aleksi oli häntä ovella vastassa ja nappasi hänet isoon halaukseen.

– Sä et tiedä, miten pahalta musta tuntuu nähdä sut tommosena, Aleksi sanoi.

Mia vakuutteli, ettei Aleksin tarvitse hänestä huolestua.

– Mä nyt vain märisen. Nyt jos tulisi väärä soundi pierusta, niin mua rupeis itkettään, et ei siinä, nainen totesi humoristisesti.

– Mulla on niin kova ikävä sua, Aleksi huokaisi Miaa halatessaan.

Myös Mia niiskutti ikävöivänsä Aleksia. Halauksen yhteydessä Aleksi kysyi tuhisten Mialta toiveikkaan kysymyksen.

– Voisitko sä jo tulla mun viereen?

– No tuskin tänään päästään, Mia vastasi.

Halailun ja niiskutuksen jälkeen kaksikko poistui keittiöön, josta Mia jatkoi pihamaalle takaisin häkkiin.

Kaksikon suloinen hetki nostaa jälleen epäilyksiä heidän läheisistä väleistään. Asukkaat ovat aikaisemmin epäilleet, että Aleksin ja Mian välillä olisi romanssi. Spekulointeja on herättänyt muun muassa se, että kaksikon on nähty nukkuvan lusikassa ja viihtyvän muutenkin toistensa seurassa läheisissä tunnelmissa. Aleksi ja Mia ovat kuitenkin toistaiseksi itse väittäneet olevansa vain kavereita.

Aleksilla on huhuttu olevan Mian lisäksi romanssikuvioita myös Sofian kanssa. Kaksikon on nähty esimerkiksi makoilevan päällekkäin silittelemässä toistensa kehoja. Lisäksi Aleksi on yleensä aloittanut seksikeskustelun yleensä Sofian seurassa.

Miaa ja Sofiaa ennen Aleksilla kohuttiin olevan romanssi Merven kanssa, mutta nainen on sanonut, ettei hän yleensä kiinnostu hänen tapaisista miehistä. Monista romanssihuhuista huolimatta kukaan talon asukkaista ei ole toistaiseksi suudellut tai harrastanut seksiä BB-talossa.

Aleksi kysyi Mialta halauksen yhteydessä, että voisiko nainen tulla jo hänen viereensä.

