Katso video: norjalainen kohusarja saa suomalaisen versionsa – huumeita, väkivaltaa, juonittelua, seksiä...

Synnintäyteinen Exit perustuu norjalaiseen kohusarjaan, joka pohjautuu tositapahtumiin Oslon finanssipiireistä.

– Siinä kohtaa, kun sulla on muutama 10 milliä tilillä, niin oikeesti sä vaan juokset henkesi edestä pakoon tylsistymistä.

Näillä sanoilla Kristiania näyttelevä Jarkko Lahti kuvailee tulevan kotimaisen C Moren Exit-alkuperäissarjan yhtä teemaa.

IS esittelee yksinoikeudella Exit-uutuussarjan tekoprosessia Making of Exit -videolla.

Voit katsoa Making of Exit -videon pääkuvan paikalla olevasta videosta.

Videosta käy nopeasti ilmi, mitä sarja pitää sisällään: huumeita, väkivaltaa, juonittelua, seksiä ja julmuuksia. Sarjassa seurataan neljää ökyrikasta liikemiehistä, joille tärkeintä on voitto keinolla millä hyvänsä.

Kotimaisessa versiossa kaverukset ovat saaneet nimikseen Kim, Kristian, Nils ”Hasse” Von Hasselfeldt ja Benjamin. Kyseistä nelikkoa näyttelevät Max Ovaska (Kim), Olli Rahkonen (Kristian), Jarkko Lahti (Hasse) ja Jarkko Niemi (Benjamin). Naispääosissa nähdään Jemina Sillanpää, Linnea Leino ja Maryam Razavi.

Peilistä itseään ihailevat Exit-sarjan lurjusmiespäähenkilöt. Kuvassa vasemmalta oikealle: Jarkko Lahti (Hasse), Max Ovaska (Kim), Olli Rahkonen (Kristian) ja Jarkko Niemi (Benjamin).

Onnesta, rakkaudesta ja suurista rahakääröistä huolimatta miesnelikko on tyytymätön elämiinsä, minkä vuoksi he hakevat nautintoa huumeista, alkoholista ja seksistä – tietenkin kumppaniensa selkien takana.

– Muut ikään kuin kärsivät heidän elämäntavoistaan, Kimin vaimoa Lindaa näyttelevä Sillanpää avaa videolla.

Sikamaisten päähenkilömiesten ylimielisistä asenteista kertoo hyvin erään hahmon toteama seuraava lause.

– Pysyäkseen köyhänä pitää olla v*tun tyhmä.

Making of Exit -videolla sarjan tähti Ovaska nostaa esille sarjan yhden erikoisen piirteen.

– On tässä jotain junttiakin mun mielestä, Ovaska naurahtaa.

Naispääosia tähdittävät muun muassa Linnea Leino (vas.) ja Jemina Sillanpää (oik.).

Synnintäyteinen Exit perustuu norjalaiseen samannimiseen kohusarjaan, joka pohjautuu tositapahtumiin Oslon finanssipiireistä. Sarja oli Norjassa suurmenestys ja nousi valtavaan julkisuuteen. Norjalaisessa versiossa nelikko koostuu miehistä nimiltään Adam, William, Henrik ja Jeppe, joita näyttelevät Simon J. Berger, Pål Sverre Hagen, Tobias Santelmann ja Jon Øigarden.

Erityisesti Jani Hartikainen, C Moren draamapäällikkö MTV:ltä, on innoissaan suomalaisen version näyttelijäkaartista. Hänellä on suuret odotukset tulevasta sarjasta.

– Exit piirtää raadollisen kuvan henkilöistä, joille mikään ei riitä ja joilla toisaalta on kaikkea. Olen erittäin innoissani Exitin näyttelijöistä, jotka kääntävät haastavat roolit hienosti lihaksi ja vereksi. Toivon, että sarja herättää huomiota ja keskustelua, Hartikainen kertoo tiedotteessa.

Exit-sarjan päähenkilöt nauttivat villistä elämistään kumppaniensa selkien takana.

Sarjan pääjuoni ja roolihahmot muistuttavat alkuperäisteosta, mutta siihen on haettu suomalaista kulmaa haastattelemalla henkilöitä maamme yritys- ja finanssimaailmasta. Mutta miten suomalainen finanssimaailma tarkalleen eroaa norjalaisesta?

– Ehkä Suomen ja Norjan ero on se, että Norjassa tämmöisten tyyppien näkeminen ja muutenkin rahan näyttäminen on todella paljon näkyvämpää. Suomessa se taas on aika pienessä roolissa, näyttelijä Olli Rahkonen pohtii.

Kotimaisen sarjan ovat käsikirjoittaneet Tuomas Vimma ja Matti Koskinen ja ohjaustyö on Olli Ilpo Salosen käsialaa. Ohjaaja itse suosittelee Exit-sarjaa kaikille niille, joihin vetoavat sikailu, epäsympaattiset päähenkilöt sekä vauhdikas ja viihdyttävä meininki. Erillisessä tiedotteessa ohjaaja kuvailee teostaan seuraavasti.

– Exit on viihdyttävä ja adrenaliinintäyteinen sarja vallasta sekä sen väärinkäytöksistä, kaikkine ylilyönteineen. Sen aidot havainnot Suomen finanssi- ja yritysmaailmaan sijoittuvien päähenkilöiden materian ja ihmisten kerskakulutuksesta tulee varmasti nostattamaan katsojan karvat pystyyn. Kylmäksi tämä sarja ei jätä ketään, Salonen lupaa erillisessä tiedotteessa.

Exit saa ensi-iltansa C More -suoratoistopalvelussa torstaina 13. lokakuuta ja sen jaksoja julkaistaan kaksi jaksoa viikossa. Sarja on kokonaisuudessaan kahdeksan jakson pituinen.