Avioerosotkussa rypenyt Brad Pitt, 58, uusien suhdehuhujen keskellä – ihastuiko näyttelijä 27 vuotta nuorempaan huippumalliin?

Brad Pittin kerrotaan elävän ”parasta elämäänsä” huolimatta avioerosotkusta ex-vaimo Angelina Jolien kanssa.

Brad Pitt on uusien suhdehuhujen keskellä.

Avioerotaistelun keskellä pyörivä näyttelijä Brad Pitt, 58, on mahdollisesti löytänyt uuden rakkauden.

Pitt erosi pitkäaikaisesta kumppanistaan näyttelijä Angelina Joliesta myrskyisissä merkeissä vuonna 2016 ja avioerotaistelut liittyen esimerkiksi omaisuuteen ja heidän lapsiinsa ovat jatkuneet erosta saakka.

Emily Ratajkowski on yhdysvaltalainen huippumalli.

People-lehden mukaan Pitt on viime aikoina viihtynyt sangen runsaasti huippumalli Emily Ratajkowskin, 31, kanssa. Nimettömänä pysyvä lähde kertoo lehdelle, että Pittin ja Ratajkowskin ystävät eivät ole varmoja, onko suhde kuitenkaan vakava, sillä he eivät tunnu tapailevan virallisesti.

– He viettävät paljon aikaa yhdessä, lähde kertoo.

Myös Ratajkowski toimitti avioerohakemuksen oikeuteen neljän vuoden avioliitostaan elokuvatuottaja Sebastian Bear-McClardin kanssa aiemmin syyskuussa. Ratajkowskin ja Bear-McClardin avioerohakemus oli riitautettu, mikä tarkoittaa, ettei eron ehtoja ole ratkaistu puolisoiden välillä.

Ratajkowskin läheinen lähde kertoi Peoplelle aiemmin, että eropäätös McClardista oli mallin oma.

Brad Pitt ja Angelina Jolie olivat naimisissa 12 vuoden ajan.

Pittin sisäpiiriin kuuluva lähde sen sijaan kertoi myös Peoplelle aiemmin, että 58-vuotias näyttelijä elää parasta elämäänsä avioerosotkusta huolimatta.

– Brad käy illallisilla hänen nuorempien lastensa kanssa, kun he ovat Los Angelesissa. Lapset ovat nyt vanhempia ja heillä on omat elämänsä ja ystävänsä, mutta Bradilla on silti hyvä suhde heidän kanssaan, lähde kertoi lehdelle heinäkuussa.

Brad Pittilla ja Angelina Joliella on kuusi yhteistä lasta: Kambodžasta adoptoitu 21-vuotias Maddox, Vietnamista adoptoitu 18-vuotias Pax, Etiopiasta adoptoitu 17-vuotias Zahara, sekä biologiset lapset 16-vuotias Shiloh sekä 14-vuotiaat kaksoset Knox ja Vivienne.