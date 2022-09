Esko Eerikäinen kertoo tv:ssä tapailleensa julkkisnaista – yhteisen illan jälkeen tunnelma muuttui kuin salamaniskusta

Esko Eerikäisellä ei ole ollut viime vuosina onnea deittirintamalla.

Juontaja ja entinen Hunks-tanssija Esko Eerikäinen, 48, on elänyt sinkkuna pitkään sen jälkeen, kun hän erosi lapsensa äidistä Martina Aitolehdestä.

Sometähtien sinkkuelämää -sarjassa Eerikäinen kertoo deittailusta, johon julkisuus tuo oman lisämausteensa.

– Treffirintamalla asiat ovat menneet niin päin helvettiä kuin voi vaan mennä, Eerikäinen myöntää.

Jaksossa nimeltä Karmapankki Eerikäinen tunnustaa sortuneensa joskus itsekin pelailuun ihmissuhteissa ja pohtii, antaako karma hänen maistaa nyt omaa lääkettään.

– Näin pari kertaa yhtä julkisuudesta tuttua ihmistä. Ajattelin, että hänen suhteen ei tule ongelma julkisuuspelosta, juontaja kertoo.

Eerikäinen tapasi treffikumppaniaan pari kertaa, kunnes he molemmat olivat tahoillaan viettämässä iltaa terassilla ja törmäsivät siellä sattumalta.

Yhteisen illan jälkeen tunnelma muuttui kuin veitsellä leikaten.

– Sen jälkeen jotenkin tilanne muuttui tosi kylmäksi. Sitten ei kuulunut mitään. Olen laittanut pari kertaa viestiä, että mikä meininki ja hyvin kylmästi on vastattu asiaan, niin mä ajattelen, ettei mulla ole aikaa tuollaiseen pelleilyyn.

– Jos tässä jotain kissa ja hiiri -leikkiä haetaan, niin olen too old for that shit, Eerikäinen tilittää.

Esko Eerikäinen on tuttu myös television puolelta. Hän on juontanut muun muassa Hit List -ohjelmaa yhdessä Shirly Karvisen kanssa.

Aiemmassa jaksossa Eerikäinen paljasti olleensa muutama vuosi sitten ensi kertaa pitkään aikaan todella rakastunut. Kyseessä oli ollut varsin lyhyt suhde, mutta sitäkin tulisempi. Tekemisissä oltiin päivittäin ja puhelin lauloi tasaiseen tahtiin.

– Siinä kävi semmoinen juttu, että hänen entinen puolisonsa palasi Suomeen joltain työkomennukselta. He kävi juttelemassa ja sitten yhtäkkiä päättivät, että he jatkaa uudestaan yhdessä, Eerikäinen kertoo sarjassa.

– Just like that, kaikki katosi. Sydän revittiin rinnasta oikein huolella.

Vaikka suhde särki Eerikäisen sydämen pahemman kerran, kertoo hän näkevänsä tapahtuneessa jälkikäteen myös positiivista. Ero Aitolehdestä koetteli miestä, ja Eerikäinen mietti pitkään, että onko hän menettänyt kyvyn rakastaa.

– Mietin, että onko se juttu kadonnut musta tai onko mun sydän jotenkin kylmennyt tai kovettunut. Mutta ei se ollutkaan. Tämä oli hyvä merkki siitä, että se vain vaatii sen oikean ihmisen, Eerikäinen miettii ohjelmassa.

