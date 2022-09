Sara Forsberg ja Anne Kukkohovi paljastavat, millaista treffailu julkkiksena todellisuudessa on – Tinderin käyttöön liittyy yksi ikävä puoli

Atlantin yli -sarjassa erityisesti Sara Forsberg muistelee deittailuhistoriaansa.

Meren aalloilla syväsukelletaan jälleen mielenkiintoisiin keskusteluihin Atlantin yli -sarjan seitsemännessä jaksossa. Kaksi veneen matkustajista radiojuontaja Sara Forsberg, 28, ja yrittäjä sekä entinen malli Anne Kukkohovi, 51, syventyvät keskustelemaan miehistä. Erityisesti Forsberg pohdiskelee deittailuhistoriaansa ja aikaisempia seurustelukumppaneitaan.

– Ei kaikki, mutta useimmat eivät ole usein edes olleet mieleeni. Mutta he ovat vain olleet niin hyviä tyyppejä, hauskoja ja he ovat kohdelleet mua hyvin, että se on tehnyt heistä maailman komeimpia, Forsberg muistelee.

Anne Kukkohovi on yksi Atlantin yli -sarjan tähdistä.

Kukkohovi taas harmittelee, ettei sellaisiin ihmisiin pääse tutustumaan normaalielämässä elämän liiallisen hektisyyden takia. Lisäksi kaksikon mielestä treffailua vaikeuttaa julkisuus. Molemmilla onkin raadollinen näkemys siitä, millaista on käyttää esimerkiksi Tinder-deittisovellusta julkisuuden henkilönä.

– Jollakin henkilöllä, jonka tapaan, saattaa olla hirveästi tietoa musta tai ne saattaa tietää musta juttuja ja mä en tiedä heistä mitään. Se asetelma on ärsyttävä, Forsberg toteaa Kukkohovin samalla myötäillessä.

Forsberg joutuu lopulta tunnustamaan, että välillä yksin oleminen saa deittailun tuntumaan hieman jopa pakkopullalta.

– Olen viihtynyt olla yksikseni, että mun pitää aktiivisesti ”pushaa” itseäni, että ”mene nyt tapaamaan ihmisiä ja ole sosiaalinen”, Forsberg kertoo.

– Mut eihän aina tarvitse, Kukkohovi toteaa heti perään.

Sara Forsberg kertoo, ettei treffailu ole aina helppoa julkkiksena.

Forsberg on sarjan ulkopuolellakin ollut avoin deittailu­historiastaan. Forsberg on esimerkiksi aikaisemmassa Ilta-Sanomien haastattelussa kertonut, että esimerkiksi kaksi hänen deittailemaansa Tinder-miestä olivat kuulleet toisistaan radiossa. Tämän jälkeen Forsberg ei kuullut heistä enää.

– Tämä varmasti tekee todella hyvää rakkauselämälleni, hän heitti sarkastisesti.

Sarjassa Forsbergin ja Kukkohovin kanssa seilaavat Jarno Laasala, Michael Björklund, Joel Harkimo ja Pete Parkkonen.

Atlantin yli -sarjan vene on lastattu tunnetuilla julkkiksilla.

Atlantin yli -sarjaa voit seurata TV5:lta ja Discovery+-palvelusta keskiviikkoisin.