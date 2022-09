Redrama avautuu Vain elämää -ohjelmassa elämänsä synkimmistä hetkistä. Redrama on tänä syksynä hakeutunut Minnesota-hoitoon päihderiippuvuuden vuoksi.

Räppäri Redrama, oikealta nimeltään Lasse Mellberg, avaa elämänsä suurimpia haasteita tunteikkaassa Vain elämää -jaksossaan, joka nähdään Nelosella perjantaina.

Redrama on puhunut tänä syksynä avoimesti päihderiippuvuudestaan, ja perjantain Vain elämää -jaksossa hän kertoo ajasta, jolloin hän pohti päihderiippuvuutensa aiheuttamaa henkistä helvettiä.

Redrama kertoo saavuttaneensa pohjakosketuksen pahimpina aikoina.

– Olin matkalla niin pimeään paikkaan, ettei siinä ollut enää mitään toivoa jäljellä. Tuli vain kirkkaana ajatus, etten halua elää enää. Tajusin tekeväni sitä, että yritän saada itseni hengiltä hitaasti. Ainoa tapa on tehdä se nopeasti ja nyt, Redrama muistelee pohjakosketustaan.

– Minulle oma pohjani oli, etten välittänyt työstäni, tyttöystävistäni, kavereistani, perheestäni, etten matkusta enää ja odota mitään. Oma pohjani oli se, etten halunnut enää elää, Redrama vastaa.

Redraman mukaan itsetuhoiset ajatukset toivat hänelle hetkellisen henkisen ja fyysisen rauhan kaiken henkisen kaaoksen keskellä

– Nukahdin lattialle, kun minulla oli ollut siinä jo veitsi valmiina ja kaikki suunniteltuna. Sitten heräsin, ja kaikki paha olo oli tullut takaisin, hän kuvailee jaksossa.

Räppäri huomasi olevansa tilanteessa, josta hän ei voinut selvitä omin avuin. Redrama päätti kuitenkin antaa elämälleen mahdollisuuden ja alkoi käydä vertaistukiryhmässä.

Perjantaina Vain elämää -ohjelmassa vietetään Redraman päivää.

Asiasta puhuminen saa Redraman kyynelehtimään tv:ssä.

– En oikein pysty sanoa mitään, räppäri toteaa kyynelten seasta.

Artistikollega Yona kertoo pystyvänsä samastumaan Redraman tarinaan.

– Olen myös käynyt läpi samanlaisen kokemuksen, valinnan kuoleman ja elämän välillä. Tiedän, miten pimeä paikka se on, Yona kertoo.

– Minulle eräs viisas ihminen sanoi kerran, että sisimpäni on aina se sama, mikä se on syntyessäni tähän maailmaan. Se on aina ehjä, ja siellä loistaa kirkas valo, Yona sanoo.

Jyrki 69, Yona, Mikko Alatalo, Erika Vikman, Redrama, Tommi Läntinen, Meiju Suvas ja Pete Parkkonen ovat tämän kauden Vain elämää -tähdet.

Redrama kertoi Vain elämää -ohjelman jälkeen salailleensa keväällä tapahtunutta retkahdustaan sekä tuotantoyhtiöltä että artistikollegoilta. Hän kertoo olleensa kuivilla kuvausten ajan.

Redrama hakeutui Minnesota-hoitoon tänä syksynä. Hän julkaisi viikko sitten Instagramissa päivityksen kuulumisistaan.

– Täällä kaikki ok. Minnesota hoito jatkuu. Raittiina ja puhtaana ja toista viikkoa ilman lääkkeitä. Kiitollinen, vaikka vaikea välillä hyväksyä etten voi nyt keskittyä mihinkään muuhun, artisti kirjoitti.

