Selviytyjistä pudonnut Essi Unkuri sai rajua osumaa viidakossa – ranne alkoi mädäntyä

Selviytyjät-kilpailija joutui antibioottikuurille haavojen takia.

Entinen Miss Suomi Essi Unkuri joutui lähtemään kotimatkalle Selviytyjät Suomi -ohjelmasta sunnuntain jaksossa.

Unkurin lähtö oli todellinen yllätyspudotus, sillä hänen äänestämistään ei ollut suunniteltu kameroiden edessä. Äänestyshetkellä kaikki muuttui.

Unkuri kertoi, että viidakkoelämä alkoi tuntua parin viikon jälkeen raskaalta sekä henkisesti että fyysisesti.

– Aika paljon olen ottanut osumaa, antibioottikuurit on meneillään, kun on tulehdus ranteessa ja kyljessä. Mutta olen ylpeä niistä, on ainakin tehty jotain, eikä vaan seisty siellä. Nää on taisteluarvet, ylpeydellä esittelen, Essi sanoi teipattua kättään esitellen Pudonneen tilitys -jaksossa.

Alkuviikosta Unkuri esitteli taisteluarpiaan Instagram-tarinoissaan. Kuvissa näkyvät tulehtunut ranne ja teipattu kylki.

– Mulla tulehtui tosi pahasti ranne ja kylki pienistä haavoista, jotka oli tullut yhdestä tehtävästä. Ranne oli jossain kohtaa ihan turvonnut ja mätä.

– Kivat pikku arvet sain matkamuistoksi antibioottikuurin jälkeen, mutta nehän vaan tuo karismaa, Unkuri kirjoittaa.