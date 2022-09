Pernilla Böckerman vietti poikaystävänsä kanssa lomapäivää ja romahti – fitnesstähti teki riipaisevan päätöksen

Tanssii tähtien kanssa -studioyleisöön saapuneen Pernilla Böckermanin arki näyttää tällä hetkellä varsin erilaiselta. – Tämä on hirmu hyvä kasvun paikka, hän sanoo.

FITNESS-URHEILIJA ja sosiaalisen median vaikuttaja Pernilla Böckerman 22, joutui kesällä vaikean päätöksen eteen.

– Minulle kuuluu tällä hetkellä hyvää, mutta syksy on tuonut paljon stressiä mukanaan. On uudenlainen syksy, hän pohjustaa.

Böckerman oli lähes neljä kuukautta treenannut kurinalaisesti ja noudattanut dieettiä tulevia bikini fitness -kilpailuja varten, kunnes seinä tuli vastaan. Hän muistaa kirkkaasti päivän, jolloin hän päätti laittaa kilpailu-uransa tauolle.

– Heinäkuun toisella viikolla olin lomalla ja ulkoilemassa poikaystäväni ja koirani kanssa. Sitten koin yhtäkkiä todella voimakkaan tunteen ja pysähdyin siihen hetkeen. Sanoin poikaystävälleni Artulle, että tämä oli nyt tässä. En kykene kisaamaan tällä hetkellä, Böckerman muistelee riipaisevaa hetkeä.

Ennen päätöstä hän oli muutaman viikon haudutellut ajatusta ja kyseenalaistanut tekemistään. Jopa hänen kehonsa oli alkanut oireilla.

– Olin väsynyt, ja se oli tietynlaista pakottamista, että on pakko olla maailman paras, mikään muu ei riitä.

Urheilijan mukaan kipinä oli kadonnut. Se palo, joka hänellä oli ollut aina vuodesta 2019, kun hän aloitti kisaamisen.

– Silloin nauroin ja olin iloinen ja innoissani. Nyt mentaliteetti oli kääntynyt sellaiseksi, ettei siinä olisi menty kuin perse edellä puuhun. Mieli on niin vahvasti yhteydessä kehoon. Nyt kroppa sanoi itsensä irti, hän ruotii.

– Olen tehnyt itselleni selväksi alusta asti, että teen tätä niin kauan kuin se on kivaa ja pysyy terveellä pohjalla. Olin alkanut menemään jo omia arvojani vastaan. Oli pistettävä peli poikki.

Kisoihin valmistautuessa Böckermanin arkirytmi on ollut selkeä.

Böckerman on totutellut uudenlaiseen arkeen. Hän meni vuotta aina kohti kilpailua ja noudatti samaa sykliä ja arkirytmiä.

– Se on todella turvallinen kupla elää, kun unohtaa kaiken muun ympärillä ja täysi fokus on kisoissa. Nyt olen kriiseillyt, että mitä minä nyt teen ja mistä saan onnistumisen tunteita. Kilpaurheilu on hyvin koukuttavaa. Nyt en saa niitä kiksejä mistään, mutta tämä on hirmu hyvä kasvun paikka. Vaikka se tuntuu välillä tosi raastavalta ja inhottavalta.

Urheilijan mukaan päätös on oikea. Hän korostaa, että hänen oli kuunneltava itseään.

– Ei voi aina mennä tukka putkella kohti jotakin, vaan pitää myös oppia elämään ilman tiettyä päämäärää.

Fitness-urheilija alleviivaa, ettei kiinnostus urheilua ja lajia kohtaan ole kadonnut.

– Hyväksyin vain sen, että nyt ei ole minun aikani. Aika näyttää, palaanko vielä kisalavoille, hän pohtii.

Böckermanin mukaan treenirutiinin säilyivät, mutta dieetti päättyi. Nyt hän on löytänyt elämäänsä uusia harrastuksia, kuten tanssin ja ratapyöräilyn.

Böckerman voitti vuonna 2021 bikini fitnessin junioreiden maailmanmestaruuden. Hän lukeutuu myös Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin ja fitness-urheilijoihin.

Böckerman esitteli Arttu-poikaystävänsä gaalassa kesäkuussa.

Kesäkuussa fitnesstähti edusti Creator Awards 2022 -vaikuttajagaalassa ensimmäistä kertaa yhdessä Arttu-kumppaninsa kanssa.

Pariskunta kertoi IS:n haastattelussa Artun auttavan kumppaniaan sometilien sisällöntuotannossa.

– Meillä on ihan tiimi. Arttu ottaa kuvia, ja jos seuraajat miettivät, miten kuvatekstitkin ovat niin hienoja, niin ne on Artun käsialaa, Böckerman kertoi.