Pink Floydista tuttu muusikko lähetti kritisoivan kirjeen Ukrainan presidentin vaimolle – lopputuloksena konserttien peruminen

Pink Floyd -yhtyeestä tuttu Roger Watersin avoin kirje on herättänyt kummastusta ja jopa raivoa.

Menestyneen Pink Floyd -yhtyeen perustajajäsen Roger Waters, 79, on viime aikoina sanonut aristelematta oman näkemyksensä Ukrainan sotaan liittyen. Watersin suorat mielipiteet ovat kuitenkin herättäneet suurta raivoa ympäri maailmaa niin poliitikkojen kuin somekäyttäjien keskuudessa.

Waters on esimerkiksi kritisoinut erityisesti Washington-osavaltiota siitä, että Ukrainaan lähetetään aseita. Waters on myös väittänyt, että Ukrainan sota olisi Naton laajentumisen syytä.

Waters on mennyt niinkin pitkälle poliittisten mielipiteidensä kanssa, että on esittänyt niitä meneillään olevan This Is Not a Drill -kiertueensa aikana. Kyseisen kiertueen aikana muusikko on esimerkiksi julistanut Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin sotarikolliseksi Ukrainan sotaan vedoten.

– Hän lietsoo sotaa Ukrainassa. Se on valtava rikos. Miksi Yhdysvallat ei rohkaise [Ukrainan presidenttiä Volodymyr] Zelenskiyä neuvottelemaan ja kyseenalaistamaan tämän hirvittävän sodan tarpeellisuutta? Waters perusteli asian CNN-julkaisun haastattelussa.

BBC-julkaisun mukaan raivoa on erityisesti herättänyt Watersin syyskuun alussa julkaistu avoin kirje, jonka hän kirjoitti Ukrainan ensimmäiselle naiselle Olena Zelenskalle. Kyseisessä kirjeessä muusikko väitti, että ”äärinationalistit olisivat asettaneet Ukrainan tuhoisan sodan tielle”. Lisäksi Waters väitti, että Zelenskan aviomies, eli Ukrainan presidentti, olisi epäonnistunut toteuttamaan hänen vaalikampanjansa aikana tehdyt lupauksensa, eikä maininnut lainkaan Venäjän vastuuta sodassa.

Zelenska vastasi Watersin kirjeeseen Twitter-julkaisussaan, jossa hän painottaa, että itse asiassa Venäjä aloitti koko sodan ja tuhoaa nyt Ukrainan kaupunkeja ja tappaa maan kansalaisia.

– Roger Waters, sinun pitäisi pyytää rauhaa toisen maan presidentiltä, Zelenska kirjoitti.

Roger Waters lähetti avoimen kirjeen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin (oik.) vaimolle Olena Zelenskalle (vas.).

Watersin kirje herätti suurta keskustelua erityisesti Puolassa. Krakovan kaupunginvaltuutetun Łukasz Wantuch jopa kehotti muita boikotoimaan muusikon konsertteja. Kyseisen kehotuksen myötä Waters pisti Facebook-tilinsä laulamaan ja vastasi Wantuchille varsin ärähtävään sävyyn.

– Hei Łukasz Wantuch, jätä lapset rauhaan, Waters kirjoitti viitaten Pink Floyd -yhtyeen tunnetun Another Brick in the Wall -kappaleen lyriikoihin.

Nyt The Sun -julkaisun mukaan Watersin raju asenne Ukrainaa kohtaan on johtanut siihen, että hänen konserttinsa Puolassa on päätetty perua. Konserttien promoottori Live Nation Poland vahvisti kyseiset perumiset, muttei ole toistaiseksi paljastanut syitä niille. Itse asiassa Promoottori on täysin kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Puolan kuitenkin tiedetään olevan presidentti Zelenskyin vankka liittolainen.

Waters ei ole toistaiseksi kommentoinut konserttien perumista lainkaan. Vuonna 1985 soolouralle lähtenyt Rogers on esiintynyt Suomessa vuonna 2018 Us + Them -kiertueellaan. Waters omisti kyseisen kiertueensa Yhdysvaltain silloisen presidentin Donald Trumpin vastustamiselle. Ukrainan sota ei ole siis ainoa asia, johon Waters on ottanut kantaa viime vuosien aikana.