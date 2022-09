Yksi BB-talon asukkaista aloitti jälleen uuden seksikeskustelun.

Big Brother -talon maanantaiaamupäivä kului makuuhuoneen puolella tyypillisten seksikeskusteluiden parissa. Asukkaat Sofia, Aleksi ja Mia makoilivat sängyllä ja intoutuivat keskustelemaan seksimieltymyksistään, Nelosen tiedotteessa kerrotaan.

Keskustelun aloitti Aleksi, joka kysyi Mialta ja Sofialta, millaisista petipuuhista he pitävät. Aleksia erityisesti kiinnosti, pitävätkö he lempeästä vai rajusta seksistä.

– Mun mielestä paras seksi on sellaista, missä on molemmat puolet: alkaa lempeästi, hitaasti ja rakastelevasti, Sofia pohti.

– En tykkää hirveästi, et mun hiuksia revitään, koska mua pelottaa, et ne lähtee irti. Paitsi, jos on doggy stylessa, Sofia lisäsi.

Aleksi puolestaan kertoi tykkäävänsä kuristamisesta seksin aikana, mutta vain, jos nainen itse pitää siitä.

– En tee koskaan oma-aloitteisesti tuollaisia juttuja. Kysyn aina ensin, että pitääkö toinen niistä, Aleksi painotti.

Aleksin paljastuksen myötä Sofia myönsi itse saattavan joskus pyytää miestä kuristamaan häntä. Pohdintojen myötä Sofia vuorostaan uteli Aleksilta, että kysyykö hän yleensä naisilta, että ”onko tämä hyvä” tai ”sattuuko”. Aleksi vastasi, että hän pikemminkin pyytää heitä kertomaan, jos hänen touhunsa menevät yli. Sofia totesi sen olevan hyvä.

– Se on ärsyttävää, jos joku koko ajan kysyy, et ”onks tää hyvä”, Sofia sanoi.

Mia osallistui keskusteluun toteamalla, ettei petipuuhiin mennä puhumaan, vaan rakastelemaan.

– Mua alkaa välillä naurattaa, jos se mies puhuu, Sofia vastasi Mialle.

– Jos mua alkaa naurattaa, niin se on sit siinä, kun se on ihan hirveetä, Mia jatkoi heti perään.

Sofian mielestä taas seksi saa myös olla hauskaa ja pienille hauskoille äänille voi nauraa.

– Seksi ei oo mun mielestä vakavaa, Sofia sanoi.

Aleksinkin mielestä pieni hauska kiusoittelu on monesti paikallaan, eikä tuppisuuna tarvitse olla.

– Mun mielestä se on hyvä, et jos sanoo, että “joo, joo joo”, tai vaikka että “älä lopeta”, “just noin”, tai muuta vastaavaa, Aleksi totesi.

BB-talon asukkaat ovat epäilleet, että Mialla ja Aleksilla olisi alkamassa romanssi.

Seuraavaksi Aleksi kysyi Sofialta ja Mialta, ovatko he koskaan nukahtaneet seksin aikana.

– Mä oon kaksi kertaa nukahtanut, Sofia myönsi.

– Mä sain niin kuulla kunniani, kun kerran nukahdin. Toinen herätti mut silleen, että V*ttua, Mia kertoi.

Kun Aleksi tunnusti myös itse nukahtaneensa kerran seksin aikana, Sofia kummasteli, miten se on miehenä edes mahdollista. Aleksi alkoi muistelemaan, että silloin kello oli suunnilleen seitsemän aamulla ja häntä väsytti todella paljon. Sitten yhtäkkiä hän sai naiselta oraaliseksiä, mutta hän nukahti laittaessaan silmänsä kiinni. Myöhemmin hän havahtui tilanteeseen.

– Sit mä olin, et ”mitä jos vaan nukuttais?” Se oli niin noloo, Aleksi muisteli.

Tunnustuksen myötä keskustelu siirtyi pikkuhiljaa seksiasentoihin. Kylkiasento ei seksissä ole Aleksin mieleen, kun taas Sofian mielestä asennosta löytyy variaatio, joka toimii. Keskustelun päätteeksi kolmikko pohtii jälleen samaa kysymystä kuin aina.

– Miten tää nyt taas meni tähän, Sofia päivitteli.

– Siitä puhe, mistä puute, Aleksi totesi lopuksi.

Sofia paljasti, että hän on nukahtanut kahdesti seksin aikana.

Erityisesti Aleksi on ollut varsin innokas nostamaan seksin keskusteluaiheeksi. Aikaisemmin Aleksi on esimerkiksi kysynyt Sofialta, mikä on oudoin paikka, jossa hän on harrastanut seksiä. Aktiivisista seksikeskusteluistaan huolimatta Sofialla ja Aleksilla ei ole huhuttu olevan minkäänlaista BB-romanssia.

Sen sijaan Sofia on aikaisemmin sanonut päiväkirjahuoneessa, että hän näkee toisen asukkaan Reeon seksikkäänä, mutta toistaiseksi heidän välillään ei ole ollut aistittavissa ihastusta.

Muut asukkaat ovat epäilleet, että Aleksilla olisi pieni romanssi Mian kanssa. Heidät on nimittäin nähty nukkuvan lusikassa BB-talossa. Toistaiseksi kaksikko on kuitenkin sanonut olevansa vain kavereita. Miaa ennen Aleksilla kohuttiin olevan romanssi Merven kanssa. Merve kuitenkin tunnusti Sofialle, ettei hän yleensä kiinnostu Aleksin tapaisista miehistä.

Tähän mennessä romanssihuhut ovat pysyneet vain huhuina, eikä toistaiseksi BB-talossa ole nähty peiton heiluvan.

BB-talon tapahtumia voit seurata Nelosen koostejaksoista tai Ruudun 24/7 -suoratoistopalvelusta.

Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa Sanoma-konsernia.