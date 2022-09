Tässä ovat Maria Veitolan uuden ohjelman tähtivieraat – Sanna Marin saapuu juontajan kotiin vierailulle tv:ssä

Maria Veitolan uutuusohjelmassa tuttu asetelma kääntyy toisin päin.

Suosikkiohjelma Yökylässä Maria Veitola saa jatkoa kokonaan uuden ohjelman muodossa. Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -sarjassa nähdään suomalaistähtiä, joiden luona Veitola on yöpynyt ohjelman alkuperäisversiossa.

Nyt tähdet saapuvat kyläilemään Veitolan kotiin. Veitolan luona vastavierailulla nähdään pääministeri Sanna Marin, räppäri VilleGalle, laulaja Kaija Koo, ex-kiekkotähti Jere Karalahti, näyttelijät Eija Vilpas, Hannele Lauri ja Mikko Leppilampi, laulaja Alma, ex-kansanedustaja Jani Toivola, yrittäjäpariskunta Jutta ja Juha Larm ja Pia Nykänen.

Veitolan ensimmäisenä vieraana nähdään pääministeri Sanna Marin. He juttelevat vaikeasta pääministerikaudesta, Marinin jaksamisesta ja pohtivat sitä, miten pääministerin bailaaminen voi vaikuttaa siihen, miten kansa hänet näkee.

Veitola viettää yhdessä vieraansa kanssa rennon päivän ja he muistelevat samalla, mitä vieraalle on tapahtunut oman Yökylässä-jakson jälkeen.

– Olen luonnostani vieraanvarainen ihminen – kiitos varmaan verenperintöni ja karjalaisten juurieni. On siis erityisen mukavaa kutsua omaan kotiin sellaisia ihmisiä, joiden kodeissa olen itse saanut yökyläillä. Omaan kotiin kutsuminen on minusta myös suuri kunnia ja vastavuoroisuus on tärkeää, Veitola kertoo tiedotteessa.

Veitola painottaa, että ohjelmassa ei ole tarkoitus tutustua hänen elämäänsä.

– Me vaan ollaan ja hengataan meillä: syödään, juodaan ja päivitetään kuulumisia. Puhutaan siitä, mitä on sattunut ja tapahtunut sitten viime näkemän. Katsomme myös pätkiä vanhoista yökyläilyistä ja olen saanut todistaa reaktioita kuten "huh miten keskeneräinen olin" tai "olin ihan hajalla, mutta esitin, että hyvin menee". Onneksi ihmiset katsovat useimmiten vanhaa itseään myötätunnolla ja suhtautuvat omaan kasvutarinaansa kauniisti, Veitola kertoo.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan ensimmäinen tuotantokausi esitettiin syksyllä 2015. Tähän mennessä tuotantokausia on kertynyt peräti seitsemän ja yökyläilyjä kymmenittäin. Katsojien rakastama sarja on palkittu kuudesti parhaan keskusteluohjelman Kultaisella Venlalla.

Vuoroin vieraissa, Maria Veitola alkaa MTV Katsomossa lokakuussa.