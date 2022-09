Supertähti Robbie Williams saapuu Suomeen maaliskuussa

Robbie Williams esiintyy Suomessa jo neljättä kertaa.

Brittiläinen maailmanluokan laulaja Robbie Williams, 48, valloittaa Tampereen Nokia Areenan lavan 5. maaliskuuta 2023, keikkajärjestäjä Live Nation tiedottaa.

Williams on tänään julkistanut uusia keikkapäiviä XXV-kiertueelleen ja Suomi on yksi Williamsin keikkabussin pysähdyspaikoista. Artistin Euroopan-kiertue alkaa Italian Bolognasta tammikuun 20. päivä ja jatkuu sieltä Keski-Euroopan kautta kohti Pohjoismaita.

Williams on nähty viimeksi Suomessa vuonna 2017 ja sitä ennen hän on esiintynyt Helsingissä syksyllä 2003 ja toukokuussa 2014.

Williamsilta on aikaisemmin tässä kuussa julkaistu XXV-albumi, jossa juhlistetaan hänen Euroopan kiertueensa lailla artistin 25-vuotista soolouraa. Kyseinen albumi sisältää Williamsin suurimmat hitit uudelleen sovitettuina ja arvostetun Metropole Orkestin kanssa äänitettyinä.

Albumi nousi niin suureen suorioon, että siitä tuli artistin neljästoista listaykkönen Britannian albumilistalla, minkä ansiosta Williams nousi eniten Iso-Britannian albumilistan ykkössijoja saaneeksi sooloartistiksi.

Williamsin uraan mahtuu palkintoja, hittejä sekä yli 85 miljoonaa myytyä albumia. Ainoastaan The Beatles -yhtyeellä on hallussaan enemmän Ison-Britannian ykkösalbumeita kuin Williamsilla. Williamsin tunnettuimpiin hitteihin kuuluvat muun muassa Angels, Feel ja Let Me Entertain You.

Suomen konsertin liput tulevat myyntiin perjantaina 30. syyskuuta kello 11.00 Lippu.fi:ssä. XXV-kiertueen konserttien ennakkomyynti alkaa keskiviikkona 28. syyskuuta klo 11 Suomen aikaa Robbie Williamsin verkkosivuilla.