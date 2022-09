Ex-kiekkoilija Siim Liivik teki TTK-historiaa! Huikea ohjelmanumero vaati palovammat

Siim Liivik teki huiman nousun pisteissä aiempaan tanssiin verrattuna. Onnistuminen vaati veronsa.

Tanssii tähtien kanssa -kisassa koettiin sunnuntaina suuria tunteita, ja parketit muuttuivat show-näyttämöiksi.

Yhden näyttävimmistä esityksistä tarjoili ex-kiekkoilija Siim Liivik tähtivalmentajansa Katri Mäkisen kanssa.

Entinen kiekkotähti aloitti foxtrot-tanssinsa ilma-akrobatialla. Koko tanssi vetosi tuomareihin niin, että he saivat kaikilta tuomareilta yhdeksän pistettä eli yhteensä 27 pistettä. Ne olivat kilpailun tähänastisesti parhaimmat pisteet. Saman pistepotin sai myös Jaakko Loikkanen tanssiparinsa Ansku Bergströmin kanssa.

Siim Liivik ja Katri Mäkinen nousivat pistetilastoissa historiallisen paljon. Edelliskerralla tanssipari sai vain yhdeksän pistettä, kun nyt pisteet nousivat illan parhaiksi.

Erityisen huikean pistesaalista teki se, että he tekivät historiallisen nousun pisteissä. He saivat edellisellä viikolla vain 9 pistettä. Juontaja Ernest Lawson julisti lähetyksessä, että kyseessä on ohjelman kaikkien aikojen suurin pistenousu.

Suoran lähetyksen jälkeen Liivik ja Mäkinen tunnustivat, etteivät hyvät tuomaripisteet tulleet yllätyksenä.

– Treeneissä jo tuntui, että tämä menee hyvin. Mutta totta kai se yllätti, että kyseessä oli noin kova nousu, Liivik kuvaili IS:lle lähetyksen jälkeen.

– Viikossa näköjään voi oppia paljon ja tapahtua ihmeitä, kun tekee töitä ja uskoo itseensä, hän ruoti.

Liivik sai palovammoja käsiinsä harjoitellessaan ilma-akrobatiaa esitykseen.

Onnistumisella oli hintansa. Ilma-akrobatia-osuutta harjoitellessaan nimittäin Liivik sai osumaa käsiinsä. Hän sai palovammoja, joiden takia hänen kätensä teipattiin suoraan lähetykseen.

– Ne tulivat siinä, kun liinaa laskeutui käsillä alapäin.

Vammat tosin ovat ex-ammattikiekkoilijalle tuttuja. Hän totesi, että vanhat urheiluvammat toisinaan muistuttelevat olemassaolostaan.

– Selkä ja niska ovat olleet välillä kipeitä.

Liivik kuvaili, että kilpailu on ollut raskas erityisesti henkisesti.

– Kilpailu on kokoajan mielessä, ja tässä sivussa on myös oma päivätyö. Sen kaaoksen hallitseminen on mielenkiintoista. Henkisesti tämä on uuvuttavaa, hän kertoi.

Paikalla TTK-studioyleisössä oli sunnuntai-iltana Liivikin kumppani, entinen Salatut elämät -näyttelijä Sofia Arasola.

– Olen saanut koko perheeltäni tukea, Liivik totesi.