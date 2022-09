Joel Harkimolta ropisi kiloja TTK-kisan aikana – Tiia Elg hämmästelee saamaansa kritiikkiä tuomareilta

Liikemies Joel Harkimo joutui jättämään Tanssii tähtien kanssa -kilpailun kolmantena. Hänen tähtivalmentajanaan oli Tiia Elg.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa jälleen yhden parin taival päättyi sunnuntai-iltana. Tuomariston ja yleisön äänten jälkeen liikemies Joel Harkimo ja Tiia Elg joutuivat lähtemään kotimatkalle.

He saivat valssistaan 13 pistettä.

– Hieman haikein ja surullisin mielin lähden kisasta. Samaan aikaan tämä on kuitenkin ollut niin hieno kokemus. Täytyy miettiä positiivisesti, mitä kaikkea kilpailu on antanut, Harkimo kuvaili IS:lle suoran lähetyksen jälkeen.

– Olen ylittänyt ja voittanut itseni. Siitä olen onnellinen ja tyytyväinen.

Harkimo oli aiemmin saanut kehuja tuomareilta parantuneista tanssitaidoistaan.

Harkimo ja Elg ovat kolmas kisan jättänyt pari. Takana on monta rankkojen treenien tahdittamaa viikkoa. Harkimo paljastaa, että treenit ovat näkyneet hänen kehossaan fyysisesti.

– Minulta on lähtenyt kiloja. En ole hetkeen käynyt vaa’alla, mutta sellaiset noin seitsemän kiloa.

– Joelin ryhti on parantunut, Elg puolestaan huomautti.

– Muutoksia on ehdottomasti tapahtunut myös henkisellä puolella. Uskaltaa laittaa itsensä likoon ja lähteä tällaisiinkin haasteisiin mukaan. Se on ollut iso juttu, Harkimo pohti.

Liikemies kehuu vuolaasti tähtivalmentajaansa.

– Tiialle kuuluu megaiso kiitos siitä, että hän on saanut meikäläisen tanssimaan Suomen suurimmassa viihdeohjelmassa, liikemies hehkutti.

Elgin mukaan liikemies oli rauhallinen valmennettava.

– Me taidetaan olla energioissa toistemme ääripäitä. Siitä on seurannut hauska yhdistelmä. Joel on aina positiivinen ja iloinen itsensä, tanssija kuvaili.

Sosiaalisessa mediassa katsojat ovat pistäneet merkille, että muista tähtivalmentajista poiketen Elg sai valmentajana kritiikkiä tuomareilta. Elg sanoo huomanneensa saman.

– En osaa sanoa, miksi näin on ollut. Sitä täytyy varmaan kysyä tuomareilta, hän muotoili.

– Se oli heidän näkemyksensä, hän jatkoi.

Harkimo kertoo saaneensa sosiaalisessa mediassa runsaasti kannustavaa palautetta. Myös kotijoukoilta hän on kertomansa mukaan saanut huikeaa tsemppausta.

– Olen kiitollinen, että palaute on ollut niin positiivista. Jos olisi tullut negatiivista palautetta, olisi ehkä hieman eri fiiliksillä lähtenyt tansseihin.

Viimeisten tanssien jälkeen Harkimo totesi aikovansa nukkua pitkään.

– Varmaan lämmitän vielä tänään saunan ja syön jotakin hyvää.

Näin parien tuomaripisteet jakautuivat Maaret ja Sami, quickstep: 14 pistettä Jaakko ja Ansku, quickstep: 27 pistettä Siim ja Katri, foxtrot: 27 pistettä Joel ja Tiia, valssi: 13 pistettä Alma ja Aleksi, tango: 20 pistettä Sonja ja Matti, tango: 25 pistettä Benjamin ja Saana, wieninvalssi: 24 pistettä Signmark ja Anniina, foxtrot: 19 pistettä Mikko ja Kerttu, valssi: 21 pistettä

Tanssii tähtien kanssa MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.