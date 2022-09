Marco Bjurström avautuu raskaista vuosistaan: ”Pisti polvilleen”

Marco Bjurströmille kaksi edellistä vuotta ovat olleet hänen omien sanojensa mukaan ”kamalia”.

Tanssiyrittäjä Marco Bjurström saapui seuraamaan Tanssii tähtien kanssa -kilpailua studioyleisöön sunnuntai-iltana.

Bjurström, 56, kertoi kuulumisiaan ja kuvaili helpotustaan, kun arki on lähtenyt rullaamaan raskaiden vuosien jälkeen. Korona laittoi yritystoiminnan säppiin, ja vuonna 2020 hän menetti veljensä Janek Bjurströmin syövälle.

– Nyt kuuluu oikein hyvää, kun kaksi vuotta olivat niin kamalia. Ne vuodet pistivät kyllä polvilleen. Sitä ymmärsi, ettei mitään voi pitää itsestäänselvyytenä, yrittäjä sanoo.

Bjurström on yksi 35 vuotta sitten perustetun StepUp-tanssikoulun perustajista ja omistajista. Tanssikoulun toiminta pyörii tällä hetkellä normaalisti. Ensi keväänä puolestaan alkaa Grease-musikaalin kuvaukset, jotka siirtyivät pandemian takia.

– On ihanaa, että oppilaat ovat päässeet takaisin tanssitunneille, eikä ole rajoituksia. Koronan myötä olen oppinut entistä enemmän arvostamaan työtäni, vaikka tätä on tehnyt jo pitkään, hän hymyilee.

Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelmaa sen ensimmäisinä kausina juontanut Bjurström toteaa, ettei hänellä ole yhtä suosikkia kisassa. Hän kertoo saapuvansa aina kerran vuodessa liveyleisöön

– Tämä ohjelma on tavallaan kuin oma lapsi, kun olin ensimmäisinä kausina tuomassa formaattia Suomeen, hän toteaa.

Bjurström kehuu ohjelman uutta juontajaa Ernest Lawsonia.

– Tärkeintä näissä hommissa on olla kameran edessä oma itsensä, ja sen hän osaa. Ei voi lähteä yrittämään olla joku toinen, vaan on löydettävä oma tapansa ja tyylinsä.

Tanssiyrittäjä iloitsee, että tämä kausi muistuttaa enemmän alkuperäisiä tuotantokausia.

– On aika kivaa se, että nyt on oikeasti osallistujia, jotka eivät ole aiemmin tanssineet. Ohjelman alkuperäinen idea on kuitenkin se, että tanssi on heille uutta. Silloin pienikin kehitysaskel on palkitsevaa ja herkullista katsottavaa, hän summaa.

