Eminemin julkisuutta välttelevä tytär palasi parrasvaloihin – Hailie, 26, avoimena elämästään isän varjossa

Hailie Jade Scott Mathers kertoo podcastissaan, että nuorempana isän julkisuus ärsytti häntä.

Räppäri Eminemin tytär Hailie Jade Scott Mathers, 26, puhuu Just a Little Shady -podcastissaan julkisuudesta ja siitä, millaista on ollut kasvaa aikuiseksi parrasvaloissa.

Too Fab -sivusto kertoo Hailie Jaden vastanneen podcastissaan kuuntelijoiden kysymyksiin. Keskustelu kääntyi hänen isäänsä Eminemiin, ja siihen, kokeeko Hailie Jade jääneensä isänsä varjoon.

– Isästä on tullut paljon kysymyksiä ja mielestäni on hyvä vastata heti ensimmäisenä siihen, että ärsyttääkö minua vastata kysymyksiin isästä, Hailie Jade sanoi podcastissa.

– Vastaus on kyllä ja ei. Tietysti olen valmistautunut siihen, että isästä kysytään. Ymmärrän, että ihmiset ovat uteliaita, koska olen viettänyt puolet elämästäni julkisuudessa, hän kuvaili.

Hän sanoi puhuvansa isästään mielellään, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti.

– Jos mennään tietyn pisteen ohi, niin silloin ajattelen, että minäkin olen ihminen. Minulla on muutakin tarjottavaa kuin isäni, hän napautti.

Hailie Jade sanoi ärsyyntyneensä nuorempana paljon enemmän siitä, että hänet tunnettiin Eminemin tyttärenä.

– Nuorempana se ärsytti, koska ihmettelin miksi ihmisiä kiinnostaa. Kyseessä on minun isäni, en minäkään kysele teiltä teidän isästänne, Hailie Jade kertoi.

Räppäri Eminem, oikealta nimeltään Marshall Mathers, teki läpimurtonsa vuonna 1999, kun The Slim Shady LP -albumi julkaistiin.

Hailie Jade on aiemmin kertonut podcastissaan, ettei hän lapsena täysin ymmärtänyt isänsä olevan kuuluisa, tai etteivät kaikki muut lapset matkusta isänsä mukana ympäri maailmaa.

– Olin ihan normaalissa koulussa, en kokenut olevani erilainen kuin muut lapset. Luulin, että kaikki elävät samalla tavalla. Lapsuutta on hauska muistella, ja nyt aikuisena mietin, että olipa elämäni kummallista. Kaikki ne jutut, jotka lapsena tuntuivat normaaleilta, tuntuvat nyt tosi siisteiltä.

Eminemin 26-vuotias tytär pysytteli pitkään kaukana parrasvaloista, mutta viime vuosien aikana hän on alkanut olemaan entistä aktiivisempi sosiaalisen median puolella. Nykyään nuorella naisella on Instagramissa peräti 2,4 miljoonaa seuraajaa.

Alunperin Hailien tuli tunnetuksi kuuluisan isänsä kirjoittamasta Hailie's Song -nimikkokappaleesta vuonna 2002. Alle kouluikäinen Hailie joutui kokemaan paljon: kappaleen tuoman huomion lisäksi Hailien joutui Eminemin ja äitinsä Kimberly Anne Scottin riitojen sivustakatsojaksi. Eminem ja Scott erosivat 2001. Tammikuussa 2006 pari avioituikin yllättäen uudelleen vain erotakseen saman vuoden huhtikuussa.

Eminem ei ole juurikaan puhunut perheestään julkisuudesta, mutta hänen tiedetään olevan hyvin läheinen tyttärensä kanssa.

– Tyttäreni on elämäni tärkein asia. Jos hänen elämässään tapahtuu jotain sellaista, mihin hän tarvitsee isänsä tukea, niin olen paikalla. Hän on aina ollut se voima, joka on saanut minut keskittymään työhön, ja hän on se, jonka takia pelkään epäonnistuvani. Hän on minulle kaikki kaikessa, Eminem on kertonut haastatteluissa.