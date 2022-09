Laulaja Adam Levinen yksityisviestit leviävät somessa. Instagram-malli Sumner Strohin esiintulon jälkeen myös neljä muuta naista ovat avautuneet laulajan käytöksestä heitä kohtaan.

Maroon 5 -yhtyeen laulaja Adam Levine on myöntänyt ”ylittäneensä rajan”.

Maroon 5 -yhtyeen laulaja Adam Levine on pettämiskohun pyörteessä. Kohu sai alkunsa siitä, kun Instagram-malli Sumner Stroh julkaisi TikTok-videon, jossa hän väitti, että hänellä oli vuoden mittainen salasuhde Levinen kanssa.

– Olet 50 kertaa kuumempi kasvotusten. Niin olen minäkin, Levine viestitteli Strohille.

– On aivan epätodellista miten v**** kuuma olet. Tajuntani räjähtää, laulaja hekumoi.

Adam Levine, 43, on ollut naimisissa malli Behati Prinsloon kanssa vuodesta 2014, ja he odottavat parhaillaan kolmatta yhteistä lastaan.

Strohin paljastusten jälkeen neljä muutakin naista on astunut julkisuuteen ja kertonut tähden lähetelleen heille suorasukaisia viestejä.

Fitnessmalli Ashley Russell kertoo Daily Mailin haastattelussa Levinen tykkäilleen ahkerasti hänen treenikuvistaan Instagramissa. Levine oli viestitellyt Russellille olevansa innokas treenaaja ja löytäneensä Russellin Instagramin oman saliharrastuksensa kautta.

” On surullista, että hän on naimisissa ja käyttäytyy näin lapsellisesti.

Russell sanoo epäilevänsä Levinen selityksiä, sillä laulaja oli pääasiassa tykännyt kuvista, joissa hän oli esitellyt esimerkiksi pakaralihaksiaan.

– Kun sanoin Adamille, että hän jäisi kiinni tytöille viestittelystä, niin hän lopetti yhteydenpidon, 21-vuotias fitnessmalli sanoo.

– Minusta hänen käytöksensä on hyvin epäkunnioittavaa naisia kohtaan. On surullista, että hän on naimisissa ja käyttäytyy näin lapsellisesti, Russell sivaltaa.

Levinen entinen joogaohjaaja Alanna Zabel puolestaan kertoo Daily Mailille Levinen lähetelleen hänelle tökeröjä viestejä, joissa hän muun muassa kehui Zabelin takapuolta.

– Hän oli kehuskellut ystävilleen, kuinka hänen joogaohjaajallaan on kaupungin paras peppu.

– Yhtenä päivänä hän laittoi viesti, jossa luki, että "haluan viettää päivän alasti sinun kanssasi".

Joogaohjaaja työskenteli Levinen kanssa vuosina 2007-2010. Zabel kertoo Daily Mailille luulleensa, että he ovat Levinen kanssa ystäviä, mutta sitten laulaja katkaisi välit kokonaan ja ilman selityksiä.

– Hän kohteli minua kuin roskaa, Zabel sanoo.

Maroon 5 -yhtyeen keulakuvan väitetään lähetelleen naisille suorasukaisia viestejä, joissa hän muun muassa kehuu heidän peppujaan.

Levinen Instagram-viestit näyttävät noudattavan hyvin samankaltaista kaavaa. Hän on kommentoinut varsin suorasukaisesti nuorten ja urheilullisten naisten ulkonäköä.

– Takapuolesi hytkytys arpeuttaa minut pysyvästi, eräässä Levinen lähettämässä tekstissä runoillaan.

– Minun pitää ehkä nähdä takapuolesi, toisessa viestissä kirjoitetaan.

– V****, vartalosi on aivan absurdi, Levinen väitetään viestitelleen nimellä Maryka esiintyvälle Instagram-mallille.

Osassa viesteistä Levine kirjoittaa, ettei hänen pitäisi viestitellä toisille naisille.

– Tiedäthän, ettei minun pitäisi viestitellä sinulle, Levine kirjoittaa Alyson Rosefille lähettämässään viestissä.

Sisäpiirilähteet kertovat Enterainment Tonightille Levinen vaimon Behati Prinsloon olevan hyvin järkyttynyt miehensä puuhista.

– Adam ja Behati yrittävät päästä kohun yli. Behati on järkyttynyt tilanteesta ja sen saamasta julkisuudesta. Adam tekee kaikkensa korjatakseen heidän välinsä, sisäpiiristä kerrotaan.

Malli Behati Prinsoon sanotaan olevan järkyttynyt pettämisväitteistä. Hän ei ole kommentoinut kohua julkisuudessa.

Suosikkiyhtyeen keulahahmo on kiistänyt pettäneensä vaimoaan, mutta hän myönsi ”ylittäneensä rajan”.

– Minusta puhutaan tällä hetkellä paljon, ja haluan puhdistaa ilmaa. Arvostelukykyni oli huono, kun puhuin flirttailevasti kenenkään muun kuin oman vaimoni kanssa. Minulla ei ole ollut salasuhdetta, mutta olen kuitenkin ylittänyt rajan eräässä valitettavassa elämänvaiheessani, Levine kirjoitti mystisesti Instagram-julkaisussaan aiemmin tällä viikolla.

– Joissakin tilanteissa se oli sopimatonta, ja korjaan asiat perheeni kanssa. Vaimoni ja perheeni ovat minulle kaikista tärkeintä tässä maailmassa. Oli elämäni suurin virhe olla niin naiivi ja tyhmä, että riskeerasin ainoan asian, joka minulle todella merkitsee.