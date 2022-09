Olli Lindholmin näköispatsas paljastettiin perjantaina Pomarkussa.

Yö-yhtyeen keulakuvan Olli Lindholmin muistoksi ja kunniaksi pystytetty patsas on herättänyt kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Pomarkun urheilukentällä sijaitsevassa taidepuistossa kohoava näköispatsas on alaveteliläisen taiteilijan Ulla Haglundin tekemä. Materiaalina on käytetty puuta. Patsas on veistetty moottorisahalla sekä viimeistelty taltalla.

Näköispatsas on tehty puusta.

Olli Lindholm laulamassa Tampere-talossa vuonna 2016.

Patsaasta on tehty taiteilija Olli Lindholmin mittainen ja se kuvastaa edesmennyttä laulajaa työn touhussa lavalla leveässä haara-asennossa.

Sosiaalisessa mediassa ja netin keskustelupalstoilla näköispatsas jakaa mielipiteitä. Osa somekommentoijista pitää patsasta upeana kunnianosoituksena Lindholmille, toisten mielestä patsas ei näytä lainkaan Olli Lindholmilta.

Ilta-Sanomien kyselyssä 64 prosenttia vastaajista ei lämmennyt näköispatsaalle. 36 prosenttia vastaajista kuvaili patsasta hienoksi. Vastauksia tuli yli 11 000.

– Upea, ei muuta sanottavaa! IS:n kyselyssä kommentoitiin.

Ihastusta herättää myös se, kuinka taitavasti patsas on tehty moottorisahalla.

– Onpahan näköispatsaiden ystäville kerrankin katetta.

– Hieno kunnianosoitus hienolle miehelle, kommenteissa kiitellään.

– Ei ihan näköinen, mikä tekee siitä mielenkiintoisemman!

– Jos on oikeasti tehty moottorisahalla, niin aika kova! Twitterissä ihastellaan.

Joidenkin mielestä patsaan mittasuhteet ovat hieman erikoiset, ja patsas saisi olla pidempi.

– Olisi onnistunut, jos mittasuhteet olisi paremmat. Nyt näyttää lyheyeltä ja lyhytjalkaiselta. Olli oli pitkä ja iso mies, kommenteissa huomautetaan.

– Näyttää tönöltä. Olli oli paljon komeampi, eikä noin isopäinen ja persjalkainen.

– Karmea pökkelö, patsasta ruoditaan kommenteissa.

Patsas kuvastaa edesmennyttä laulajaa työn touhussa lavalla leveässä haara-asennossa.

Olli Lindholm vuonna 2016.

Joillekin patsas tuo mieleen aivan toisen laulajan kuin Olli Lindholmin.

– No tuota kyllä Olliksi tunnista mitenkään päin. Ennemmin menisi Tauskista...

– Näyttää Redraman ja Tauskin jälkeläiseltä, Twitterissä luonnehditaan.

– Visulahti ei petä koskaan, Twitterissä leukaillaan ja viitataan Visulahden maineikkaaseen vahakabinettiin.

Olli Lindholm kuoli 54-vuotiaana 12. helmikuuta 2019 sairauskohtaukseen. Kuoleman aiheutti aortan repeämä. Kuvassa Lindholm esiintymässä Iskelmä Gaalassa vuonna 2018.

Patsaan puuhamiehenä on toiminut pomarkkulainen Markus Myllymäki, joka on halunnut kunnioittaa Ollin elämäntyötä sekä kiittää siitä, että tämä toi usein esille pomarkkulaisia juuriaan. Myllymäki on myös ollut vannoutunut Yö-fani.

– Ajattelin, että hoidan tämän homman itse, mutta kyllä tässä on ollut koko kylä mukana. Yksityiset ja yritykset ovat osallistuneet keräykseen, Myllymäki sanoi IS:n haastattelussa.