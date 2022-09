Kalindi matkusti Floridasta Suomeen Hanoi Rocksin paluukeikan takia – ”Löysin bändin vuonna 1984, mutta vasta nyt näen heidät”

Helsingin jäähallissa on kansainväliset Hanoi Rocks -fanien kokoontumisajot.

Kun Kalindi Jackson sai pari viikkoa sitten tietää, että Hanoi Rocks esiintyy Helsingissä perjantaina 23. syyskuuta, hän alkoi toimia saman tien.

Jackson osti konserttilipun Michael Monroen 60-vuotiskeikalle ja lennot Suomeen.

– En ole koskaan nähnyt Michaelin ja Andyn esiintyvän yhdessä, hän kertoi IS:lle.

Hanoi Rocksista hän on jo aikanaan ottanut haltuun ns. pitkän oppimäärän.

– Löysin bändin jo vuonna 1984, mutta näen heidät vasta nyt livenä.

– Aluksi Yhdysvalloissa ei ollut saatavilla kuin suttuisia videokopioita, hän muisteli.

Hanoi Rocksia sen alkutaipaleelta asti fanittanut Kalindi Jackson pääsi viimein näkemään idolinsa livenä.

Hanoi Rocksille vuosi 1984 oli kohtalokas: rumpali Razzle kuoli 8. joulukuuta Los Angelesissa, kun Mötley Cruen laulaja Vince Neil kolaroi humalapäissään.

Yhtye hajosi seuraavana vuonna, ja Kalinda Jacksonilla ja monilla muilla jäi bändi näkemättä vuosikymmeniksi.

– Muistan, kun Music TV:n Kurt Loder kertoi televisiossa Razzlen kuolemasta. Ei sitä meinannut uskoa, Jackson muistelee.

MICHAEL MONROE on kuitenkin hyvin tuttu sooloartistina Jacksonille.

– Vuonna 1989 haastattelin häntä college-radioon, kun hän oli julkaissut soololevyn ja oli Yhdysvaltain-kiertueella, Jackson kertoo.

Hanoi Rocks esiintyi alkuperäisellä kokoonpanollaan ensi ekrtaa vuosi kymmeniin.

Tuolloin Monroe asui New Yorkissa. Suomeen ja Turkuun hän muutti 1995. Sieltä on löytynyt puoliso Johanna, jolle omistetun rakkauslaulun Jackson ja muut ulkomailta tulleet Hanoi Rocks -fanit saivat kuulla nyt suomeksi. Oli yksi illan yllätyksistä ennen Hanoi Rocksin esiintymistä, kun Monroe lauloi Lenni-Kalle Taipaleen säestyksellä ja Jenni Vartiaisen kanssa duettona Missä muruseni on.

Kuulosti siltä, että pätevän rokkijyräyksen keskellä esitetty balladi kelpasi hyvin niin suomalaisille kuin ulkomaisillekin.

JAPANISTA oli keikalle matkustanut varta vasten Keniksi esittäytynyt mies.

– Katso paitaani, hän esitteli.

– Se on keikkapaita Michael Monroen Japanin-kiertueelta 32 vuoden takaa.

Bändin juhlakeikkaa saavuttiin katsomaan ulkomailta asti. Ken ja Haolin Lu ovat bändin faneja Japanista.

Puhelimesta löytyi lisää todistusaineistoa: konserttilippu vuodelta 1990.

Kenin konserttiseurana oli Haolin Lu, Helsingissä asuva kiinalainen Michael Monroe -fani.

Konserttijärjestäjä Warner Music Liven mukaan Hanoi Rocksin lisääminen Monroen synttärikeikan ohjelmaan lisäsi vipinää lippuluukulla paitsi Suomessa, myös maailmalla.

Vaikka bändilegendan osallistumisesta kerrottiin vain kaksi viikkoa sitten, Helsinkiin matkustettiin varta vasten konsertin takia Japanin ja Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Ruotsista ja Britanniasta. Sinne myytiin hetkessä kuulemma jopa 70 konserttilippua.