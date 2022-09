Kimmo Vehviläiseltä yllätyspäätös: jättää työnsä Aito Iskelmä -radiokanavalla

Radiojuontaja Kimmo Vehviläinen jättää nykyisen työnsä ensi viikon jälkeen ja suuntaa kohti uusia haasteita.

Pitkän linjan juontaja Kimmo Vehviläinen jättää työnsä Nelosen Aito Iskelmä -radiokanavalla. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Vehviläinen kertoo IS:lle, että päätös kanavan jättämisestä tuli häneltä itseltään.

– Täytin 50 vuotta tuossa talvella, en tiedä onko tämä joku viidenkympin villitys vai mitä, mutta välillä on hyvä uudistua, hän sanoo.

Vehviläinen on juontanut Aito Iskelmän aamua yhdessä Elina Otsalan kanssa.

– Aito Iskelmä on ollut ihana paikka. Sellainen pullanmuruja suunpielessä, leppoisasti juodaan kahvia, kuunnellaan hyvää musiikkia ja rupatellaan aamuisin. Siellä olisi helppo ollut olla vielä vaikka 15 vuotta lisää, mutta sitten tuli sellainen olo, että kokeillaan vielä jotain uutta.

Vehviläinen ehti työskennellä Aito Iskelmällä pari vuotta aina kanavan perustamisesta saakka. Sitä ennen hän työskenteli muissa Nelosen radioissa noin kymmenen vuotta.

Vehviläisen tulevaisuus on vielä toistaiseksi salaisuus, josta kuullaan lisää myöhemmin. Töitä hän ei ole kuitenkaan lopettamassa.

– Valitettavasti ihmisen on tehtävä töitä vielä pitkään, Vehviläinen murjaisee.

– Katoan nyt hetkeksi ja sitten taas ilmestyn, hän jatkaa mystisesti.

Vehviläisen viimeinen lähetys Aito Iskelmällä kuullaan ensi viikon perjantaina. Sen jälkeen hän vetää happea ja lomailee hetken.

– Tämä on ollut rankkaa, kun ilmoitin päätökseni työpaikallani ja se herätti tietysti isoja tunteita. Olisi helppoa, jos en tykkäisi olla siellä, mutta kun tykkään. Sanoin kaikille, että rakastan teitä kaikkia, mutta lähden silti.

Vaikka tilanne on haikea ja vaikea, on Vehviläinen silti innoissaan tulevasta. Edessä on paljon uuden opettelua.

– Totta kai tulee myös se ajatus, että kauhean vaivalloista, kun on edessä jotain ihan uutta. Olisi kauhean helppoa jäädä sinne mukavuuskuoppaan ja tuttuun ja turvalliseen.

Kimmo Vehviläinen on työskennellyt radiossa 1990-luvulta saakka. Hän on juontanut muun muassa Radio Novalla ja Radio Aallolla Aito Iskelmän lisäksi. Vehviläinen on nähty myös tv:ssä: hän osallistui Selviytyjät Suomi -sarjaan vuonna 2018 ja on juontanut muun muassa Big Brotheria.