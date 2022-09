Dannyn ”melkein ystävä” Frederik saapui tähden syntymäpäiväjuhliin – puhuu nyt suunsa puhtaaksi heidän todellisista väleistään

Frederik ja Danny ovat tunteneet toisensa jo 1960-luvulta lähtien.

Torstai-iltana 22. syyskuuta juhlittiin laulaja Dannyn 80-vuotissyntymäpäiviä Helsingin kaivohuoneella. Paikalle saapui Dannyn kollegoja, ystäviä ja lähiomaisia ympäri maailmaa.

Yksi kutsuvieraista oli myös iskelmä- ja poplaulaja Frederik, 77, joka kuuluu Dannyn pitkäaikaisimpiin ystäviin. Siitä huolimatta viime vuosien aikana laulajatähdillä on tuntunut olevan hieman ailahtelevat välit.

Danny on aikaisemmassa Ilta-Sanomien haastattelussa kutsunut Frederikiä ”melkein ystäväkseen”. Kyseisen nimityksen Danny perusteli sillä, että Frederik ”puhuu paljon soopaa” ja ”rakentaa jutuillaan uskottavuusongelmaa”.

Danny oli jopa naurahdellen sanonut, että hänen jotkut ystävänsä kutsuvat Frederikiä ”Suomen Trumpiksi” viitaten möläytyksistään tunnettuun Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Donald Trumpiin.

– Kunhan kaverin tarpeettomat Trump-piirteet aikanaan häviävät, niin ehkä yllämme vielä joskus ystäviksi, Danny päätti tuolloin.

Juhlissa Frederik itse avasi omaa näkemystään heidän nykyisestä ystävyyssuhteestaan. Hän myönsi, että heidän välillään on viha-rakkaussuhde. Mutta kumpaa Frederikin mielestä heidän välillään on tällä hetkellä enemmän?

– Meillä se on rakkaussuhde. Olemme todella hyviä ystäviä ja olemme olleet sitä jo monta vuotta, Frederik totesi.

Laulajat ovat tunteneet toisensa jo 1960-luvulta asti ja Frederik jopa muisteli aikaa, jolloin heistä tuli Dannyn kanssa hyviä ystäviä.

– Hänhän on paljon nuorempana haukkunut minua lehdessä aivan helvetisti. Sen jälkeen meistä on tullut hyviä kavereita, Frederik naurahti.

– Hänellä on helvetin hyvä huumorintaju ja hän on hauska tyyppi. Häneltä löytyy pokerinaamaa ja hänellä on aika paljon tietoa päässään, Frederik lisäsi samaan hengenvetoon.

Yhteiskuva Dannystä ja Frederikistä noin kymmenen vuoden takaa.

Frederikin mukaan heidän välinsä ovat jopa niinkin läheiset, että hän välillä kutsuu itsensä Dannyn kesämökille. Siitä huolimatta molemmat ovat vuosien varrella näpäyttäneet toisiaan median kautta pariinkin otteeseen.

Frederik kuvaili jo kysymättäkin, missä heillä menee usein niin sanotusti sukset ristiin.

– Sanon yleensä aika tiukasti ja suorasanaisesti kaiken. Kun taas hän hieman kiertelee sanoissaan. Hän ei vain aina oikein kestä sitä, vaan lähtee karkuun, Frederik totesi.

– Oikein harmittaa, koska se on monien ihmisten epäkohta. Itse arvostan ihmisiä, jotka sanovat asiat suoraan, Frederik lisäsi.

"Reetun” omaa arkea värittää tällä hetkellä pienet terveyshaasteet, sillä jo aikoinaan leikattu selkä on alkanut oireilla uudestaan.

– Minulta itseltäni on leikattu aikanaan muun muassa selkä, olkapää ja kädet. Nyt selästäni on taas yksi nikama niin sanotusti lähtenyt kävelemään ja joudun mennä selkäleikkaukseen varmaan syksyn aikana, Frederik sanoi.

Mahdollisen selkäleikkauksen takia Frederikillä ei ole syksylle pahemmin muita suunnitelmia kuin mennä Yhdysvaltoihin tapaamaan tytärtään, jonka kanssa hän on päivittäin yhteyksissä. Lisäksi laulajan loppuvuoteen on mahdollisesti luvassa myös matkustelua.

– Menen myös ehkä Kanarialle pelaamaan tennistä. Saatan myös mennä käymään Thaimaassa, Frederik sanoi.