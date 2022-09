Iina Kuustonen paljastaa radiossa, miten hän mursi jalkansa ja porhalsi tunnin yöunilla töihin – kipsiä peiteltiin kuvauksissa ovelalla kikalla

Iina Kuustonen on pistänyt itsensä likoon roolejaan varten. Näyttelijä kertoo Me Naiset Radion haastattelussa, että pahin loukkaantuminen sattui kuitenkin töiden ulkopuolella.

Näyttelijä Iina Kuustonen, 38, kertoi perjantaina Me Naiset Radion haastattelussa, miten hän mursi kesällä jalkansa, mutta päätti olla jäämättä sairauslomalle.

Kuustonen on opetellut viime vuosina elokuvaroolejaan varten uusia taitoja ja haastanut itseään fyysisesti. Hän muun muassa treenasi itsensä fitness-kisoista tuttuun kuntoon Punttikomedia-elokuvaa varten.

– Olen päässyt tekemään tosi ihania juttuja, tosi erilaisia juttuja. Olen myös itse hakeutunut siihen, että on halunnut ottaa sellaisia haasteita itselleni, Kuustonen kertoo Ida-Liina Huurtelan haastattelussa.

– Olen aina pyytänyt, että saisin itse tehdä mahdollisimman paljon, koska se antaa niin paljon, kun saa tehdä jotain uutta.

Uuden opettelussa on myös riskinsä. Jos jokin menee pieleen, voi edessä olla paha loukkaantuminen.

– Siinä on aina se riski, että jotain käy, ja sitten niillä ei olekaan näyttelijää, kun se on ollut vähän treeneissä. Mutta nämä kaikki jutut on aina treenattu turvallisuus edellä, Kuustonen sanoo.

– Ensimmäinen asia, mitä aina sanon uusille valmentajille on, että mulla ei sitten ole varaa loukkaantua, tehdään kaikki niin turvallisesti kuin mahdollista ja käytetään hyväksi niitä asioita, jotka jo valmiiksi osaan, koska aikataulu on näin ja näin tiukka, eikä kerkeä opettelemaan alusta asti uutta asiaa. Mähän vain huijaan, että osaan kaikkea. Se on mun työ. En oikeasti osaa yhtään mitään, hän jatkaa.

Kuustosen mukaan loukkaantumiset tapahtuvat yleensä itse suoritusten ulkopuolella ja myös hänelle on käynyt niin. Kesällä hän näytteli Pelle Hermanni -elokuvan jatko-osassa ja mursi jalkansa kesken kuvausten. Näyttelijä kertoi aiemmin MTV:lle, että hän selasi puhelintaan rappusissa ja kompastui siksi.

– Kaaduin epäkeskittyneenä rappusissa ja mursin mun jalan. Se toi pienen mutkan matkaan lääkärin kautta. Sitten piti sieltä yhdellä jalalla pomppia kotiin pakkaamaan kamat, sieltä taksilla Poriin ja suoraan kuvauksiin. Tunnin kerkesin käydä nukkumassa, Kuustonen sanoo Me Naiset Radiossa.

Murtuneesta jalastaan huolimatta Kuustonen ei halunnut jäädä sairauslomalle. Hän tiesi, että kaikkien elokuvan näyttelijöiden saaminen uudelleen paikalle samaan aikaan olisi vaikeaa, sillä kuvausaikataulut ovat äärimmäisen tiukkoja.

– Ei mulla käynyt mielessäkään, että en menisi, Kuustonen sanoo.

– Jos vaan jotenkin pystyn siitä suoriutumaan ilman, että uhraan jalkani lopullisesti tai että on mitään terveysriskiä, niin totta kai haluan mennä.

Niinpä Kuustonen työskenteli jalka paketissa. Kuvauksissa turvauduttiin erilaisiin kikkoihin, jotta kipsi saatiin piilotettua kuvista.

– Haaste otettiin vastaan ja joku aina ystävällisesti seisoi sen jalan edessä tai jotain muuta. Musta pidettiin siellä super hyvää huolta. Sehän oli enemmän lomaa kuin olisi ollut pienten lasten kanssa kotona. Mä istuin tuolilla ja joku toi kauralattea koko ajan jostain.

Ida-Liina Huurtelan mukaan normaali reaktio olisi se, että jäisi sairauslomalle, ottaisi buranaa ja katsoisi, pystyisikö ehkä myöhemmin tekemään etätöitä. Kuustoselle sellainen on kuitenkin vierasta.

– Joo multa puuttuu toi tuollainen geeni. Mä haluaisin ton itselleni, mutta se liittyy varmaan meidän alaan tosi paljon. Aikataulut on niin haastavia ja se on siis katastrofi, jos joutuu siirtämään kuvauksia.

Kuustosen mukaan on tärkeää, ettei uhraa omaa terveyttään, mutta jos hän pystyy joustamaan, tekee hän sen mielellään.

Iina Kuustonen näyttelee pääosaa perjantaina ensi-iltansa saavassa Häät ennen hautajaisia -elokuvassa. Hänet nähdään tänä syksynä myös Pelle Hermanni -elokuvan ensimmäisessä osassa sekä Punttikomediassa.