Lehtiväite: Johnny Deppin, 59, salattu suhde paljastui – 20 vuotta nuorempi rakas löytyi oikeussalista

Johnny Deppin väitetään lähentyneen Joelle Richin kanssa, joka oli hänen asianajajansa vuonna 2020.

Lehtiväitteiden mukaan Johnny Depp on poistunut sinkkumarkkinoilta.

Hollywood-tähti Johnny Depp, 59, on löytänyt uuden rakkauden, kertoo People-lehti. Sisäpiirilähteistä väitetään Peoplelle, että Depp on seurustellut jo jonkin aikaa asianajaja Joelle Richin kanssa.

Rich oli Deppin asianajaja vuonna 2020, jolloin tähti haastoi brittiläistä The Sun -lehteä julkaisevan News Group Newspaperin oikeuteen.

Depp nosti syytteen lehden kirjoitettua hänestä artikkelin, jossa näyttelijää kutsuttiin ”vaimonhakkaajaksi”. Depp hävisi oikeustaiston.

Rich ei edustanut tähteä tänä vuonna, jolloin oikeudessa puitiin Deppin ja ex-vaimo Amber Heardin suhdetta. Depp haastoi Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta, kun ex-vaimo julkaisi Washington Post -lehdessä kolumnin, jossa hän kertoi kokemastaan lähisuhdeväkivallasta.

Depp voitti oikeudessa ja Heard määrättiin maksamaan ex-miehelleen miljoonien dollarien korvaukset.

Johnny Depp on ollut hyvin vaitonainen rakkauselämästään avioeronsa jälkeen. Nyt tähden uskotaan kuitenkin löytäneen uuden rakkauden.

Peoplelle kerrotaan, että Lontoossa asuvan Richin ja Deppin läheiset välit pantiin merkille jo keväällä ja alkukesästä, sillä Rich bongattiin useita kertoja seuraamasta oikeudenkäyntiä, vaikkei hän tuolloin edustanutkaan tähteä oikeudessa.

TMZ puolestaan kertoo, että kahden lapsen äiti Rich on hiljattain eronnut aviomiehestään ja eroprosessi on kesken. Joelle Rich työskentelee asianajotoimistossa, joka on aiemmin edustanut herttuatar Meghania oikeustaistossa Daily Mailia vastaan.

– He tapailevat, mutta suhde ei ole vakava, Deppin sisäpiiristä kerrotaan Peoplelle.

Richin iästä ei ole täyttä varmuutta, mutta amerikkalaislehtien mukaan hän on Deppiä yli 20 vuotta nuorempi.

Deppin rakkauselämästä on liikkunut viime vuosina useita huhuja, mutta tähti itse on pysytellyt vaitonaisensa parisuhteistaan.

Deppin huhuttiin aiemmin seurustelevan toisen asianajajansa Camille Vasquezin kanssa, joka puolestaan edusti tähteä oikeudenkäynnissä Deppin ja Heardin välisessä oikeustaistossa.

Vasquez tyrmäsi romanssihuhut ja sanoi niiden olevan ”seksistisiä”.